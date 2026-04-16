L'éditeur américain Anthropic vient de dévoiler jeudi 16 avril 2026 son nouveau modèle phare, Claude Opus 4.7, renforçant sa position face à OpenAI dans la course à l'intelligence artificielle générative. Cette sortie s'inscrit dans un contexte de valorisation record, le groupe faisant l'objet d'offres d'investisseurs autour de 800 milliards de dollars. Pour les investisseurs, cette annonce soulève des questions concrètes sur l'évolution du secteur tech et les actions à suivre en bourse.

Claude Opus 4.7 : ce qui change concrètement

Des gains mesurables sur le codage et la vision

Le nouveau modèle succède à Claude Opus 4.6, lancé en février 2026, et apporte des améliorations substantielles en ingénierie logicielle. Selon Anthropic, Opus 4.7 traite désormais des tâches de codage complexes qui nécessitaient auparavant une supervision humaine rapprochée. Le modèle accepte également des images jusqu'à 2.576 pixels sur le bord long, soit une capacité plus de trois fois supérieure à celle des précédents modèles Claude.

Sur les benchmarks sectoriels, Opus 4.7 affiche des scores supérieurs à son prédécesseur, notamment sur les évaluations d'agents financiers et le test GDPval-AA. Ce dernier mesure la valeur économique du travail intellectuel dans les domaines de la finance et du droit, un critère particulièrement scruté par les entreprises clientes. Le suivi des instructions a été renforcé, même si Anthropic reconnaît que certains utilisateurs devront ajuster leurs anciennes instructions pour tirer parti de cette précision accrue.

Une disponibilité élargie à tarif constant

Opus 4.7 est immédiatement disponible sur l'ensemble des produits Claude, via l'API Claude, ainsi que sur Amazon Bedrock, Vertex AI de Google Cloud et Microsoft Foundry. Cette distribution multi-plateforme confirme la stratégie d'Anthropic de s'appuyer sur les grands fournisseurs cloud plutôt que de développer sa propre infrastructure complète.

Point notable pour les utilisateurs entreprises : la tarification reste inchangée par rapport à Opus 4.6, à 5 dollars par million de jetons d'entrée et 25 dollars par million de jetons de sortie. Toutefois, le modèle utilise un nouveau tokeniseur pouvant consommer 1,0 à 1,35 fois plus de jetons pour une même entrée selon le type de contenu, ce qui nuance la stabilité apparente des coûts.

Sécurité renforcée et positionnement face à Mythos

Des garde-fous cybersécurité inédits

Anthropic a intégré à Opus 4.7 des protections qui détectent et bloquent automatiquement les requêtes indiquant des usages interdits ou à haut risque en matière de cybersécurité. Les capacités offensives du modèle ont été volontairement réduites pendant l'entraînement, par rapport au modèle Claude Mythos Preview. Les professionnels de la sécurité conservent néanmoins un accès spécifique via le nouveau programme de vérification cybernétique de l'entreprise.

Cette approche prudente reflète les préoccupations croissantes du secteur autour des risques liés aux modèles avancés. Anthropic a par ailleurs introduit un nouveau niveau d'effort baptisé « xhigh », situé entre les paramètres élevé et maximum, offrant un contrôle plus fin entre capacité de raisonnement et vitesse de réponse. Des budgets de tâches en version bêta publique complètent ce dispositif, aux côtés d'une commande « ultrareview » dans Claude Code destinée à la détection de bogues.

Mythos, le modèle encore sous clé

Opus 4.7 reste en deçà de Claude Mythos Preview, le modèle le plus puissant d'Anthropic, dont la diffusion demeure limitée en raison des préoccupations de sécurité exposées dans le projet Glasswing, annoncé la semaine dernière. Cette stratégie à deux vitesses permet au groupe de commercialiser une IA haut de gamme tout en maintenant à l'écart les capacités jugées trop sensibles pour une diffusion large.

Pour les observateurs du marché, cette dualité est lisible comme un signal : Anthropic mise sur la confiance des grands comptes et des régulateurs, là où certains concurrents privilégient la rapidité de déploiement. Cette différenciation pourrait peser dans les arbitrages des entreprises européennes soumises à des exigences renforcées en matière de conformité.

Des répercussions contrastées sur les marchés

Un secteur design entre craintes et alliances

L'annonce d'Anthropic intervient dans un climat déjà tendu pour les éditeurs de logiciels. Mardi 14 avril, après les premières fuites sur un outil de design IA en préparation, les actions Figma, Wix et GoDaddy ont reculé de 3 à 6%, et Adobe de 2,7%. Dès le lendemain, mercredi 15 avril, la donne a changé : Adobe a annoncé un partenariat avec Anthropic pour intégrer Claude à son nouvel assistant Firefly AI, envoyant le titre en hausse de 3,79% à 244,66 dollars. Figma, également partenaire d'Anthropic depuis février via l'intégration Claude Code, a elle aussi rebondi.

Cette séquence illustre la complexité du paysage concurrentiel : les éditeurs de logiciels de design doivent à la fois se défendre contre la désintermédiation et nouer des alliances avec les acteurs de l'IA. Adobe affiche un recul d'environ 30% sur douze mois, tandis que Figma a perdu près de 50% depuis le début 2026, reflet de la volatilité qui touche les actions technologiques et les modèles SaaS exposés à la concurrence de l'IA générative.

Anthropic, candidat à une valorisation record

En parallèle, Anthropic reçoit des offres d'investisseurs valorisant l'entreprise autour de 800 milliards de dollars, soit plus du double des 350 milliards retenus lors de la levée de 30 milliards réalisée en février. Le chiffre d'affaires annualisé du groupe serait passé de 9 milliards de dollars fin 2025 à 30 milliards fin mars 2026, porté par la demande pour ses outils de codage et par plus de 1.000 clients entreprise dépensant chacun plus d'un million de dollars par an.

Cette dynamique alimente les débats autour des valorisations du secteur. Certains investisseurs ayant misé sur OpenAI, actuellement valorisée 852 milliards de dollars, s'interrogent désormais sur la pertinence de ce prix au regard de la trajectoire d'Anthropic. La comparaison nourrit l'intérêt pour les valeurs technologiques et les véhicules permettant une exposition indirecte à ce marché via des ETF sectoriels cotés.

❓ FAQ

Comment investir dans Anthropic depuis la France ? Anthropic n'est pas cotée en bourse à ce jour. Une exposition indirecte reste possible via les actions de ses partenaires cotés, comme Amazon, Alphabet ou Microsoft, ou via des ETF thématiques dédiés à l'intelligence artificielle disponibles sur les places européennes.

Qu'est-ce qu'un « jeton » (token) en intelligence artificielle ? Un jeton correspond à une unité de texte traitée par un modèle de langage, généralement équivalente à trois ou quatre caractères en français. La tarification des API d'IA se base sur le nombre de jetons consommés en entrée (la requête) et en sortie (la réponse).

Pourquoi l'action Figma baisse-t-elle depuis le début de l'année ? Le titre est pénalisé par trois facteurs : l'intensification de la concurrence issue des modèles d'IA générative, des ventes massives d'actions par les premiers investisseurs après l'introduction en bourse, et des doutes sur le rythme de progression des marges opérationnelles.

Claude Opus 4.7 est-il accessible au grand public ? Oui, le modèle est disponible via les offres payantes de Claude (Pro, Max, Team, Enterprise), mais aussi via l'API pour les développeurs et sur les plateformes cloud d'Amazon, Google et Microsoft. La tarification à l'usage reste identique à celle du précédent Opus 4.6.

Que signifie la valorisation de 800 milliards de dollars d'Anthropic ? Il s'agit d'une valorisation issue d'offres d'investisseurs privés, pas d'un prix établi sur un marché boursier. Elle reflète les anticipations de croissance du chiffre d'affaires et l'intensité concurrentielle de la course à l'IA générative, mais ne garantit pas la performance future de l'entreprise.