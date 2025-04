Comment investir dans un climat d'incertitude et de volatilité ?

Nous vivons une période de turbulences sur les marchés financiers : pandémies, conflits militaires, incertitudes politiques, crise de la dette américaine qui se profile et évolution rapide des politiques économiques mondiales poussent les investisseurs à chercher des moyens de protéger leur capital tout en visant des rendements, même dans des conditions difficiles.

Il est juste de dire qu'en période d'incertitude, le nombre de scénarios possibles augmente. Pour paraphraser un vieil adage : « Il peut arriver plus de choses qu'il n'en arrivera ». L'éventail des résultats potentiels est large, mais un seul d'entre eux se produira finalement. De plus, même le scénario le plus probable n'est jamais garanti.

Naturellement, les investisseurs continuent à chercher des actifs susceptibles de générer des profits. Le capital est toujours en mouvement, à la recherche de rendements, indépendamment de la « météo » économique ou géopolitique. Alors, quelles stratégies et classes d'actifs peuvent s'avérer efficaces en période d'incertitude ? Sur quoi les investisseurs mondiaux se concentrent-ils ? Quelles sont les perspectives pour les principales classes d'actifs et à quoi devons-nous nous attendre à l'avenir ?

L'or - Une valeur refuge en période de turbulences

L'or est considéré comme un symbole de stabilité depuis des siècles, et ces dernières années n'ont fait que renforcer cette réputation. Si l'or a toujours été considéré comme une valeur refuge, sa corrélation croissante avec les marchés boursiers à certaines périodes a découragé certains investisseurs. Cela a été particulièrement évident en 2022, lorsque l'or s'est échangé latéralement dans un contexte de hausse des taux d'intérêt mondiaux. Malgré sa réputation de protection contre l'inflation, c'est précisément pendant une période d'inflation record depuis plusieurs décennies que de nombreux investisseurs ont pris leurs bénéfices.

Depuis, la situation a considérablement changé. Les investisseurs se sont tournés à nouveau vers l'or, poussés par les préoccupations géopolitiques, les craintes de guerres commerciales et l'incertitude économique croissante. Sur le COMEX, des volumes record de livraisons d'or physique aux coffres-forts américains ont vidé les stocks à Londres et en Suisse. Pendant un certain temps, les investisseurs ont dû attendre des mois pour que les livraisons soient effectuées. Le marché physique reste tendu, ce qui pourrait amplifier les réactions des prix si la reprise se poursuit.

Depuis l'escalade du conflit au Moyen-Orient, et alors que la guerre en Ukraine se poursuit, les prix de l'or ont bondi, en réaction à l'instabilité croissante dans le monde. En mars 2025, le métal a atteint un niveau record, frôlant les 3 100 dollars l'once, alimenté par les spéculations autour des politiques économiques de Donald Trump, en particulier la possibilité de nouveaux droits de douane susceptibles de bouleverser le commerce mondial. Ajoutez à cela la crise de la dette américaine, qui remet en question la notion de stabilité financière mondiale. Il est même question d'une éventuelle réévaluation de l'or en tant qu'actif de réserve américain, ce qui pourrait déclencher une demande accrue de la part des banques centrales. Au cours des trois dernières années, les banques centrales ont acheté plus de 1 000 tonnes d'or par an. 2025 devrait suivre cette tendance.

Alors pourquoi l'or ?

En période d'incertitude sur les marchés financiers traditionnels, l'or est considéré comme une protection contre la hausse de l'inflation et la dévaluation des devises. Il ne génère ni intérêts ni dividendes, mais il a tendance à prendre de la valeur en période de chaos, ce qui en fait un actif intéressant pour ceux qui cherchent à diversifier leurs placements. Il est important de garder à l'esprit que l'offre mondiale d'or est limitée. Bien que la production d'or augmente d'environ 2 % par an, cette croissance est bien inférieure à celle de la masse monétaire mondiale. De plus, face aux gros titres sur la récession et la stagflation, de nombreux investisseurs hésitent à placer leur patrimoine dans des actifs à haut risque tels que les actions ou les crypto-monnaies. En conséquence, l'or devient souvent le premier choix de réserve de valeur, et les ETF facilitent plus que jamais son accès.

L'or gagne principalement en raison de l'incertitude entourant la politique commerciale de Donald Trump. Historiquement, lors de nombreux événements géopolitiques au cours des dernières décennies, l'or a eu tendance à prendre de la valeur à moyen et long terme.



Source: Bloomberg Finance LP, XTB

Actions – Une fuite vers les valeurs défensives

Le marché boursier, en particulier aux États-Unis, est resté surchauffé après l'émergence du boom des investissements dans l'intelligence artificielle (IA). Les actions des plus grandes entreprises technologiques du monde ont grimpé en flèche grâce à l'optimisme des investisseurs quant à la croissance future et au potentiel de bénéfices encore plus élevés.

Cependant, la réalité est finalement revenue : les bénéfices des entreprises n'ont pas répondu aux attentes. Aujourd'hui, une tendance claire se dessine sur les marchés boursiers : un déplacement des capitaux vers les actions dites défensives.

Les actions défensives appartiennent à des entreprises dont les résultats financiers sont moins sensibles aux cycles économiques. Il s'agit généralement de secteurs tels que :

les services publics (énergie et infrastructures)

la santé

les biens de consommation de base (biens et services de base)

Les actions européennes de la défense sous les projecteurs

En Europe, une attention particulière est accordée aux entreprises liées à la défense. Le potentiel d'augmentation des dépenses de défense au sein de l'Union européenne, sous l'effet de tensions géopolitiques croissantes, a transformé ce secteur en véritable aimant pour les investisseurs.

L'UE pourrait consacrer jusqu'à 800 milliards d'euros à des initiatives de défense, dont :

650 milliards d'euros devraient provenir directement des États membres (y compris une proposition visant à exclure les dépenses militaires des plafonds d'endettement), et

devraient provenir directement des États membres (y compris une proposition visant à exclure les dépenses militaires des plafonds d'endettement), et

150 milliards d'euros supplémentaires potentiellement financés par l'émission conjointe de titres de créance.

L'Allemagne, historiquement réticente à l'idée de s'endetter davantage, assouplit désormais ses contraintes budgétaires. Le pays prévoit d'investir 500 milliards d'euros dans les infrastructures et, avec un objectif de dépenses de défense approchant les 3 % du PIB, les dépenses totales pourraient atteindre 1 000 milliards d'euros dans les années à venir.

Surtout, cette vague d'investissements pourrait se poursuivre malgré le ralentissement de la demande des consommateurs européens, reflétant un changement fondamental dans les priorités budgétaires.

Actions défensives : modestes en période d'expansion, résistantes en période de crise

Si les valeurs défensives offrent rarement des rendements spectaculaires en période de hausse des marchés, leur stabilité devient un avantage clé en période d'incertitude. Les marchés européens, en particulier, pourraient bénéficier d'une accélération des plans d'investissement dans la défense. Dans les mois à venir, les investisseurs évalueront quelles entreprises pourraient être les plus touchées par la hausse des droits de douane. Une chose est sûre : de nombreuses entreprises devront faire face à une augmentation des coûts, et toutes ne pourront pas les compenser par une augmentation des ventes, surtout si les consommateurs s'opposent à une hausse des prix.

Source: Bloomberg Finance L.P., XTB

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les actions des entreprises européennes de défense ont enregistré des performances exceptionnelles, et après la victoire de Donald Trump, cette tendance s'est accélérée. Pendant ce temps, le secteur américain de la défense a sous-performé. Pourquoi ? Le marché parie que l'Europe augmentera ses dépenses de défense quel que soit le paysage mondial, sous l'effet de l'augmentation des budgets de l'OTAN et des risques géopolitiques, surtout si les États-Unis signalent un éventuel retrait du continent.

Dans le même temps, la résurgence de l'isolationnisme américain et l'accent renouvelé mis sur la discipline budgétaire font douter de la volonté des États-Unis de continuer à subventionner massivement leurs entreprises de défense. Cela soulève également la question de savoir si toutes les catégories d'armes, y compris celles considérées comme coûteuses ou obsolètes dans le contexte de la guerre moderne, continueront à bénéficier d'un soutien à la production.

Obligations - Un bastion de la préservation du capital

Les obligations, ou les ETF qui permettent d'y accéder indirectement, restent un élément essentiel de tout portefeuille d'investissement bien équilibré, en particulier en période de stabilité des marchés. Elles offrent un flux de revenus régulier et prévisible grâce aux paiements d'intérêts, ce qui permet une meilleure planification financière.

Les obligations contribuent à stabiliser les portefeuilles en diversifiant les risques. Elles évoluent souvent à l'inverse des actions, ce qui contribue à réduire la volatilité globale et la sensibilité aux fluctuations du marché.

Les taux d'intérêt jouent un rôle crucial dans la fixation du prix des obligations, avec une relation inverse : lorsque les taux augmentent, le prix des obligations baisse, et lorsque les taux baissent, le prix des obligations augmente. Dans un environnement stable, cette dynamique est plus prévisible, ce qui facilite la gestion des risques.

Des échéances plus longues signifient une plus grande sensibilité aux variations des taux, et un risque plus élevé pour le détenteur d'obligations. Le choix de la bonne échéance permet d'équilibrer le risque et le rendement. Les investisseurs peuvent affiner leurs portefeuilles en utilisant des stratégies telles que :

L'échelonnement (achat d'obligations à échéances échelonnées)

(achat d'obligations à échéances échelonnées)

L' immunisation (adéquation de la duration du portefeuille obligataire à l'horizon d'investissement)

(adéquation de la duration du portefeuille obligataire à l'horizon d'investissement)

En période de stabilité, les obligations de haute qualité offrent une base solide, préservant le capital et générant des rendements protégés contre l'inflation.

Forex - Les devises comme bouclier défensif

Le marché des devises étrangères (forex) est souvent le premier à être touché par l'incertitude. En période de crise ou de tension mondiale élevée, les investisseurs ont tendance à se tourner vers les « valeurs refuges », telles que le dollar américain (USD), le yen japonais (JPY) ou le franc suisse (CHF).

L'USD reste la principale devise de réserve au monde, bien que son statut puisse être remis en question si une administration républicaine met en place des politiques commerciales protectionnistes agressives.

Le yen japonais, longtemps associé à une croissance lente, retrouve son attrait de valeur refuge. La récente croissance du PIB malgré la faiblesse de la consommation, la hausse des salaires et le signal de la Banque du Japon de reprendre les hausses de taux ont ravivé l'intérêt des investisseurs pour le yen, après les turbulences de 2024.

Le franc suisse continue d'être une monnaie refuge, soutenue par la neutralité de la Suisse et son exposition limitée aux guerres commerciales.

La couverture du risque de change ou le recours à des contrats à terme peuvent aider à protéger les investisseurs contre la dévaluation de la monnaie nationale. Le fait de fonder les décisions de change sur les fondamentaux macroéconomiques réduit également le risque spéculatif et favorise ceux qui ont une meilleure compréhension des éléments suivants :

Cycles économiques



Actions de la banque centrale



Changements géopolitiques



Le succès sur le marché des changes dépend souvent de l'analyse des rendements des obligations d'État, qui servent de baromètres de l'appétit pour le risque et des anticipations de taux d'intérêt, deux éléments qui influencent fortement la demande de devises.

Cela dit, le marché des changes reste un marché très dynamique et volatil, où chaque publication macroéconomique et chaque déclaration de banque centrale peuvent faire évoluer les prix. Des réflexes rapides, de l'expérience et un apprentissage continu sont essentiels pour naviguer dans ce domaine en constante évolution.

Rendements des obligations d'État à 10 ans au Japon et aux États-Unis (en haut), et écart de rendement USD/JPY (en bas)

Source: xStation5

Bitcoin : une couverture déflationniste ?

Le bitcoin continue de faire la une des journaux. Pourquoi ? Des gains stupéfiants en 2024 et une nouvelle administration américaine qui semble être aux prémices de son soutien à l'ensemble du secteur de la crypto-monnaie. Elle jette les bases de politiques qui pourraient directement stimuler une nouvelle demande de bitcoins.

En tant que plus ancienne cryptomonnaie, le bitcoin occupe une position bien établie au sein de l'écosystème de la blockchain et pourrait se voir accorder un statut unique d'actif stratégique américain. En conséquence, l'intérêt spéculatif pourrait croître, même si la volatilité des prix reste élevée.

L'offre de bitcoins est plafonnée à 21 millions de BTC, dont plus de 19,84 millions ont déjà été minés. Sa conception déflationniste le rend structurellement différent des monnaies fiduciaires, souvent « dépréciées » par les banques centrales. Depuis plus de dix ans, le bitcoin sert de réserve de valeur dans le temps, attirant aussi bien les utilisateurs, les spéculateurs que les détenteurs à long terme, dont beaucoup le considèrent comme de l'or numérique.

Si le bitcoin se comporte souvent comme un actif à haut risque, il y a des périodes où il surpasse les actions ou même l'or, rompant temporairement les corrélations avec les marchés traditionnels. Pour cette raison, le bitcoin peut servir d'actif stratégique à faible allocation dans un portefeuille « tous temps » visant à combiner le potentiel de croissance avec des actifs non corrélés.

Historiquement, le prix du bitcoin a été influencé par des cycles de réduction de moitié de quatre ans, au cours desquels une volatilité extrême est courante. Les investisseurs qui utilisent des ETP (tels que les ETC ou les ETN) pour s'exposer peuvent inclure le bitcoin dans le cadre d'une stratégie de diversification à long terme, en acceptant une volatilité à court terme plus élevée en échange d'un potentiel de hausse asymétrique.

Le rôle croissant du bitcoin n'est pas seulement spéculatif. Il évolue vers un système de paiement alternatif significatif, qui gère désormais des volumes de transactions comparables à ceux de Mastercard et Visa. Conçu comme un contrepoids à la monnaie fiduciaire, le bitcoin a aujourd'hui une véritable utilité dans les pays où la confiance dans le gouvernement est faible ou où les systèmes bancaires sont sous-développés.

Les ETF : la diversification sous une forme simple

Les fonds indiciels cotés (ETF) sont devenus l'un des outils d'investissement les plus populaires, en particulier en période d'incertitude. En offrant une exposition à des indices entiers plutôt qu'à des actions individuelles, les ETF contribuent à réduire le risque spécifique à une entreprise.

En période d'incertitude, les ETF sectoriels ciblant les secteurs dits défensifs sont particulièrement intéressants. Il s'agit notamment des secteurs suivants :

Santé



Énergie



Biens de consommation de base



Services aux collectivités



Ces secteurs ont tendance à être résistants en période de ralentissement, car ils fournissent des biens et des services essentiels que les consommateurs sont moins susceptibles de réduire.

En outre, en période de tensions géopolitiques, les ETF liés à la défense gagnent en popularité, car l'augmentation des dépenses militaires tend à stimuler la performance du secteur.

Outre les ETF basés sur les actions, les investisseurs peuvent également envisager les ETF obligataires, à court et à long terme. Étant donné que les obligations à plus longue durée sont plus sensibles aux anticipations de taux d'intérêt, en période d'incertitude, les ETF obligataires à plus courte durée peuvent offrir des performances plus stables.

De plus, les ETF peuvent offrir des stratégies de portefeuille prêtes à l'emploi dans toutes les classes d'actifs. Par exemple, l'ETF Vanguard Lifestrategy 80/20 alloue 80 % aux actions et 20 % aux obligations, ce qui permet aux investisseurs de diversifier plus facilement leurs placements sans avoir à gérer chaque position individuellement.

Enfin, les ETF ne se limitent pas aux actions ou aux obligations. Les ETC offrent une exposition à l'or, tandis que les ETN permettent d'investir indirectement dans le bitcoin, offrant ainsi un accès diversifié à des actifs non traditionnels, sans les coûts de stockage et de conservation souvent associés à la détention d'or physique.

Contrats à terme - la couverture en action

Les contrats à terme sont l'un des outils les plus utilisés pour couvrir un portefeuille contre les mouvements défavorables du marché. Le mécanisme de couverture consiste à prendre une position opposée à celle déjà détenue dans un portefeuille. Par exemple, un investisseur qui détient un panier d'actions du S&P 500 et craint un ralentissement à court terme peut ouvrir une position courte sur des contrats à terme sur le S&P 500 au lieu de vendre l'intégralité du portefeuille.

Les contrats à terme sont également privilégiés par les capitaux spéculatifs en raison de l'effet de levier qu'ils offrent, qui amplifie à la fois les gains et les pertes potentiels.

Gérer la volatilité en période d'incertitude

Alors que la prévisibilité des marchés s'effondre et que les tensions géopolitiques alimentent la volatilité, les contrats à terme reviennent de plus en plus sur le devant de la scène. Ils servent à la fois d'outils de protection du capital et d'instruments de gestion active des risques.

Les contrats à terme permettent aux investisseurs de prendre des positions à la fois sur la hausse et la baisse des prix de presque toutes les classes d'actifs (actions, matières premières, obligations ou devises) sans posséder l'actif sous-jacent. Cette accessibilité les rend très polyvalents dans des environnements incertains.

La gamme des contrats à terme comprend toutes les principales classes d'actifs, et plus encore. Par exemple :

Les investisseurs peuvent se couvrir contre la volatilité du marché boursier américain via l' indice VIX .

via l' .

En Europe, l' indice de volatilité EURO STOXX 50 offre une couverture comparable pour l'exposition aux actions européennes.

offre une couverture comparable pour l'exposition aux actions européennes.

Les traders plus expérimentés peuvent même se couvrir contre les chocs de politique monétaire en utilisant des contrats à terme sur taux d'intérêt , protégeant ainsi leurs portefeuilles contre les fortes fluctuations des valorisations des obligations ou des actions déclenchées par les décisions de la banque centrale.

en utilisant des , protégeant ainsi leurs portefeuilles contre les fortes fluctuations des valorisations des obligations ou des actions déclenchées par les décisions de la banque centrale.

Il est important de noter que la couverture ne vise pas à générer des profits, mais à limiter les pertes potentielles. Le trading de contrats à terme est une stratégie exigeante qui requiert à la fois des connaissances techniques et une résistance psychologique. L'effet de levier permet d'obtenir des rendements significatifs avec un capital relativement faible, mais il amplifie également le risque : de faibles mouvements du marché peuvent entraîner des profits démesurés ou des pertes rapides.

En raison de cette double nature, les contrats à terme attirent à la fois :

les investisseurs peu enclins au risque qui cherchent à se protéger des ralentissements du marché, et

qui cherchent à se protéger des ralentissements du marché, et

les spéculateurs à la recherche d'opportunités à haut risque et à haut rendement.

Le VIX et la peur du marché : une relation inverse

L'indice VIX, qui suit la volatilité du marché boursier américain, est inversement corrélé à l'indice S&P 500. Comme le montre le graphique, chaque pic à la hausse du VIX correspond généralement à une liquidation du marché dans le S&P 500.



Source: XTB Research

Conclusion : investir en période d'incertitude

Investir en période d'incertitude est un art qui consiste à trouver le juste équilibre entre la protection du capital et le potentiel de rendement.

Une volatilité accrue peut créer des opportunités de profit extraordinaires, mais amplifie également le risque de pertes.

L' or brille en tant que valeur refuge,

en tant que valeur refuge,

les actions défensives et les ETF offrent de la stabilité,

offrent de la stabilité,

les obligations protègent le capital des baisses du marché,

protègent le capital des baisses du marché,

le forex et les contrats à terme permettent une gestion active et stratégique des risques.

La clé pour naviguer sur des marchés volatils est la diversification et l'alignement des stratégies sur les objectifs individuels et la tolérance au risque. Dans les périodes de tempête comme aujourd'hui, la prudence et la flexibilité sont les meilleurs alliés de l'investisseur.

Le battage médiatique autour de l'IA est confronté à son premier véritable test

Alors que le boom des investissements dans l'IA est mis à l'épreuve, l'or (ligne jaune) a bondi d'environ 20 % depuis le début de l'année, passant d'environ 2 600 $ fin décembre/début janvier à 3 150 $ l'once aujourd'hui. En revanche, l'indice US100 (contrats à terme sur le Nasdaq 100) a chuté de près de 10 %, les investisseurs se montrant moins enclins à acheter des actions technologiques américaines, en particulier celles liées à l'intelligence artificielle.