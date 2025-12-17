Points clés Les turbulences politiques pèsent sur les valorisations

L’industrie militaire européenne continue d’animer les marchés

L’économie britannique ralentit, des baisses de taux

La séance européenne se déroule dans un climat calme, marqué par une prédominance d’optimisme modéré. La plupart des indices évoluent autour de leurs niveaux d’ouverture, avec toutefois de légères hausses. Le principal moteur de la croissance est le FTSE1000, dont les contrats progressent de plus de 1,4 %, portés par de nouvelles anticipations concernant la trajectoire des taux d’intérêt. Les contrats sur l’ITA40 et le NED25 sont en hausse de 0,4 %. Le DAX reste proche de son prix d’ouverture. Des replis sont observés sur les indices français et suisses, mais ils demeurent limités à 0,3 %. Les investisseurs sur les marchés européens ont une longue série d’informations politiques et de données macroéconomiques à intégrer dans les cours. Donald Trump menace de représailles contre les entreprises technologiques européennes en réponse aux amendes infligées aux sociétés américaines. Le président américain menace également à nouveau d’une intervention au Venezuela. Cela pourrait générer une volatilité supplémentaire au cours de la séance ou dans les prochains jours.

L’Allemagne met en place une série de décisions importantes que le marché pourrait interpréter comme favorables à la croissance. Tout d’abord, la coalition européenne a voté en faveur de concessions significatives dans la loi interdisant la vente de véhicules à moteur thermique. Parallèlement, l’Allemagne lève une série de restrictions concernant la consommation d’électricité des entreprises.

KNDS — Le constructeur allemand de chars prépare un projet d’introduction en Bourse (IPO), et la direction de l’entreprise devrait présenter un calendrier préliminaire d’entrée sur le marché public d’ici la fin de cette semaine. Données macroéconomiques : Inflation au Royaume-Uni : l’indice des prix à la consommation (CPI) s’est révélé inférieur aux attentes, s’établissant à 3,2 % en glissement annuel contre 3,4 % attendu. Sur une base mensuelle, une déflation de 0,2 % a été enregistrée. Cela laisse davantage de marge à la Banque d’Angleterre pour procéder à des baisses de taux.

L’indice IFO en provenance d’Allemagne est inférieur aux attentes, restant en territoire de contraction à 87,6.

L’inflation IPCH (HCPI) de la zone euro est ressortie conforme aux anticipations du marché, à 2,4 % en rythme annuel et -0,5 % sur un mois. DE40 (D1) Source: xStation5 Le graphique montre la poursuite de la formation d’une large structure baissière à faible pente de tendance. Les moyennes mobiles EMA et le MACD affichent un écart en diminution, ce qui indique un affaiblissement croissant des acheteurs, lesquels doivent franchir le niveau de retracement de Fibonacci 23,6 afin d’éviter de nouvelles baisses. Si les vendeurs souhaitent conserver l’initiative, il est crucial de dépasser rapidement les moyennes EMA 50 et 100, puis le niveau de Fibonacci 50. Actualités des entreprises : RENK (R3NK.DE), Rheinmetall (RHM.DE) – Les entreprises allemandes de défense corrigent une partie des récentes baisses. Cela résulte de nouveaux échecs dans les négociations de paix, des achats des pays de l’OTAN, ainsi que d’informations faisant état de rassemblements et d’exercices militaires russes présumés et non annoncés en Biélorussie. Les valorisations progressent d’environ 1,5 % à 2,5 %.

– Les entreprises allemandes de défense corrigent une partie des récentes baisses. Cela résulte de nouveaux échecs dans les négociations de paix, des achats des pays de l’OTAN, ainsi que d’informations faisant état de rassemblements et d’exercices militaires russes présumés et non annoncés en Biélorussie. Les valorisations progressent d’environ 1,5 % à 2,5 %. Siemens Healthineers (SHL.DE) – L’entreprise annonce que l’une de ses start-up détenues fait état de progrès dans des projets en cours.

– L’entreprise annonce que l’une de ses start-up détenues fait état de progrès dans des projets en cours. Suedzucker (SZU.DE) – Le producteur agroalimentaire a publié des prévisions de croissance du chiffre d’affaires décevantes. Le titre perd plus de 3 %.

– Le producteur agroalimentaire a publié des prévisions de croissance du chiffre d’affaires décevantes. Le titre perd plus de 3 %. Thyssenkrupp Nucera (NCH2.DE) – L’entreprise spécialisée dans les équipements énergétiques a publié des résultats supérieurs aux attentes, accompagnés de bonnes perspectives pour l’avenir. L’action progresse de plus de 2 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."