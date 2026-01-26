Le Canada adopte une réponse mesurée , misant sur la conformité USMCA et la diversification commerciale.

Les récentes menaces de Donald Trump visant l’imposition de droits de douane de 100% sur l’ensemble des produits canadiens confirment une tendance lourde : le commerce international n’est plus seulement un outil économique, mais un levier de politique étrangère. Dans ce contexte, l’accord entre le Canada et la Chine, réduisant certains tarifs sur le canola et les véhicules électriques, est devenu un prétexte à une escalade verbale dont les effets pourraient dépasser largement le cadre bilatéral. ⚠️ Le vrai risque : l’imprévisibilité, pas le tarif Si l’ampleur des tarifs évoqués est spectaculaire, le facteur le plus déstabilisant pour les marchés reste l’absence de règles claires et prévisibles. Cette incertitude : accroît la volatilité sur les marchés des changes,

perturbe les chaînes d’approvisionnement ,

et complique les décisions d’investissement à moyen terme. Les annonces et démentis successifs créent des pics de volatilité intraday, particulièrement sensibles aux déclarations en provenance de la Maison-Blanche. 💱 USD/CAD : au cœur des tensions Le USD/CAD est en première ligne. Les risques de tarifs : menacent les exportations canadiennes ,

pèsent sur les perspectives de croissance ,

et affaiblissent structurellement le dollar canadien face au dollar US. À cela s’ajoute la dépendance du Canada aux matières premières. Le pays est un exportateur clé : de pétrole ,

de métaux ,

et de produits agricoles. Toute perturbation commerciale affecte les prix des commodities, ce qui se répercute rapidement sur le taux de change. Résultat : des mouvements rapides et parfois contradictoires sur USD/CAD, selon que le marché privilégie l’effet “risk-off USD” ou l’impact négatif sur le CAD. 🧾 USMCA : une stabilité remise en question La menace implicite de renégociation de l’USMCA (États-Unis–Canada–Mexique) ajoute une couche d’instabilité. Même sans action immédiate, le simple fait de rouvrir le débat : augmente la prime de risque régionale ,

fragilise la visibilité des entreprises nord-américaines,

et renforce l’attrait du dollar US comme valeur refuge… au détriment du CAD. 🏛️ La réponse canadienne : calme stratégique Face à cette pression, le Canada adopte une posture mesurée. Ottawa insiste sur le fait que : l’accord avec la Chine est sectoriel et limité ,

il reste conforme aux principes de l’USMCA ,

et s’inscrit dans une stratégie de diversification commerciale, non d’alignement politique. Le Premier ministre Mark Carney a qualifié les menaces américaines d’élément d’un processus de négociation plus large, centré sur : la protection des frontières,

l’accessibilité des prix,

et la réduction de la dépendance excessive à un seul partenaire commercial. Cette approche vise à désamorcer les tensions sans céder sur les principes, tout en rassurant les marchés sur la continuité de la politique économique canadienne. 📉 Implications pour les marchés FX : volatilité accrue sur USD/CAD, sensible aux titres politiques.

Matières premières : risques de distorsions temporaires sur le pétrole et les métaux.

Actions : pression potentielle sur les entreprises exportatrices canadiennes.

Régional : hausse de la prime de risque nord-américaine en cas d’escalade. Source: xStation5 ❓ FAQ Les tarifs de 100% sont-ils probables ?

À ce stade, ils relèvent davantage de la menace politique que d’un plan opérationnel immédiat. Pourquoi l’accord Canada–Chine pose-t-il problème ?

Il sert surtout de levier rhétorique ; son impact économique réel est limité. Quel est le principal risque pour les marchés ?

L’imprévisibilité et la volatilité générées par des annonces non coordonnées. USD/CAD va-t-il forcément monter ?

Pas mécaniquement, mais la balance des risques à court terme penche en faveur d’une pression haussière. La stratégie canadienne est-elle crédible ?

Oui, elle repose sur la conformité juridique, la diversification et la stabilité macroéconomique.

