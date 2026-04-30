🔵 Conférence de la BCE (EN DIRECT)

La Banque centrale européenne a maintenu ses taux directeurs, notamment le taux de dépôt à 2 %, conformément aux prévisions du marché, soulignant les risques croissants qui pèsent tant sur la croissance économique que sur l'inflation. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'apprête à prendre la parole à Francfort pour commenter cette décision et présenter ses perspectives concernant l'évolution économique et monétaire dans la zone euro. Vous trouverez ci-dessous les points essentiels de sa conférence de presse. Principaux points soulevés par Christine Lagarde, présidente de la BCE : Bien que les données disponibles aient globalement confirmé les prévisions de la BCE, les risques pesant tant sur l'inflation que sur la croissance économique se sont considérablement accrus. Les événements au Moyen-Orient font grimper les prix de l'énergie et pèsent sur le moral des acteurs économiques.

Les événements au Moyen-Orient font grimper les prix de l'énergie et pèsent sur le moral des acteurs économiques. La BCE maintiendra une approche fondée sur les données et évaluée réunion par réunion, sans s'engager à l'avance sur une trajectoire particulière des taux d'intérêt.

Avant la guerre, l'économie européenne affichait une certaine dynamique, avec une croissance résiliente tirée principalement par la demande intérieure et un marché du travail solide.

Cependant, des enquêtes récentes indiquent que l'optimisme s'estompe en raison de la guerre au Moyen-Orient. La croissance a ralenti (passant de 0,2 % à 0,1 % en glissement trimestriel), la confiance des entreprises s'affaiblissant face à l'allongement des délais de livraison et à la hausse des prix des intrants. Les revenus réels ont baissé en raison de la hausse des prix de l'énergie, ce qui décourage la consommation et l'investissement à plus long terme.

La prolongation de la guerre au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz vont intensifier les effets de second tour du choc des prix de l'énergie, ce qui pourrait se répercuter sur différents secteurs et entraîner une inflation persistante. Pour l'instant, les anticipations d'inflation à long terme restent conformes à l'objectif de 2 % de la BCE. L'inflation à court terme devrait rester supérieure à 2 %.

« Nous nous écartons clairement du scénario de base. »

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