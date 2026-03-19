Conférence de presse de la présidente de la BCE, Christine Lagarde

La conférence de presse de la Banque centrale européenne vient de débuter, sous la houlette de sa présidente, Christine Lagarde, qui s’exprimera sur la décision prise aujourd’hui de maintenir les taux d’intérêt inchangés. Les investisseurs seront particulièrement attentifs à la manière dont la banque centrale se positionne face aux risques découlant de la guerre au Moyen-Orient. Voici les principaux points abordés : Les perspectives de croissance sont orientées à la baisse à court terme, en raison de la guerre au Moyen-Orient. Les risques d’inflation sont orientés à la hausse. Les indicateurs d’inflation sous-jacente sont conformes à l’objectif de 2 %

L’adoption rapide de la législation sur l’euro numérique est essentielle

Toute réponse budgétaire à un choc énergétique devrait être temporaire, ciblée et adaptée

La guerre perturbe les marchés des matières premières et pèse sur la confiance

Les investissements devraient augmenter. La croissance économique est tirée par le secteur des services

La guerre entre la Russie et l'Ukraine constitue une autre source d'incertitude

Les dépenses de défense seront le moteur de la croissance – plus importantes que prévu, y compris pour le secteur technologique

Une baisse des tarifs douaniers à terme et un arrêt plus rapide que prévu de l'escalade au Moyen-Orient pourraient conduire à une amélioration de l'économie et à une baisse de l'inflation

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