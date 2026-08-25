L'augmentation de 17,4 millions de barils des stocks de pétrole brut aux États-Unis pèse sur le marché pétrolier.

Le cours du pétrole Brent recule de 3% à 87,86 $, effaçant la clôture précédente de 90,54 $.

Le cours du pétrole déjoue les pronostics initiaux ce mardi 25 août. L'annonce de lourdes sanctions financières américaines contre l'Iran pousse le baril de Brent à la baisse, avec un recul de 3% à 87,86 dollars en séance. Les opérateurs estiment que cette offensive diplomatique du secrétaire au Trésor Scott Bessent écarte temporairement le scénario d'une riposte militaire au Moyen-Orient. Cette baisse subite redessine la valorisation des matières premières à court terme.

La diplomatie américaine fait chuter les prix

Les sanctions calment les marchés financiers

Le département du Trésor des États-Unis accélère la pression économique sur Téhéran. Scott Bessent a dévoilé un nouveau train de mesures ciblant près de 60 entités et navires liés au commerce extérieur iranien. Ces annonces visent spécifiquement à restreindre les flux financiers de l'État islamique et à punir les entreprises tierces sans recourir à la force armée.

Les courtiers considèrent cette fermeté financière comme un premier pas vers une désescalade militaire. Le cours du pétrole brut s'est immédiatement replié depuis son plus haut du jour de 91,28 dollars jusqu'à 88,46 dollars. Les gérants de fonds perçoivent les menaces du Trésor américain comme une ouverture possible pour des négociations directes entre les deux pays.

La réaction des investisseurs confirme un changement de priorité. Au lieu d'intégrer une prime de risque pour d'éventuelles ruptures d'approvisionnement, la bourse anticipe une normalisation des flux maritimes de pétrole brut. La baisse de la tension profite également aux taux, avec un recul des rendements du Trésor américain à 10 ans vers 4,69%.

Le trafic maintenu dans le détroit d'Ormuz

Les données de navigation rassurent les acheteurs de brut asiatiques et européens. Au cours de la dernière semaine, environ 16 millions de barils ont transité par le détroit d'Ormuz en une seule nuit. Ce volume reste inférieur aux 20 millions de barils par jour observés avant la crise, mais suffit à contredire le discours d'une pénurie imminente.

Les bureaux d'études chiffrent qu'un retour à seulement 50% ou 60% du trafic habituel assurerait un équilibre de surabondance mondiale. Par conséquent, le Brent efface la prime de guerre qui l'avait propulsé jusqu'à 126,41 dollars au début de l'année. Les navires marchands continuent leurs traversées, bien que beaucoup opèrent sans signaux d'identification pour éviter un ciblage potentiel.

La Chine surveille attentivement la situation des voies maritimes. Pékin absorbe près de 80% des exportations de la République islamique iranienne et a prévenu qu'elle protégerait ses canaux d'approvisionnement. Le Trésor américain laisse un délai aux partenaires de Téhéran avant d'activer des pénalités directes contre les banques chinoises.

Surabondance de l'offre et prudence boursière

Hausse inattendue des stocks américains

L'offre physique mondiale affiche de véritables signes d'abondance. Aux États-Unis, l'évolution hebdomadaire montre une augmentation de 17,4 millions de barils des stocks de pétrole brut. Cette accumulation pèse immédiatement sur le cours du pétrole, prouvant une demande locale moins tendue que prévu par le consensus.

Face à ces statistiques, les gérants de portefeuille liquident leurs positions longues accumulées lors de la hausse des deux semaines précédentes. Les contrats à terme sur le WTI suivent la même trajectoire baissière que la référence européenne, reculant de 2,94% à 82,51 dollars mardi matin. Les opérateurs institutionnels réduisent purement et simplement leur exposition à l'énergie.

La décrue des prix de l'or noir soutient marginalement les indices boursiers. À Wall Street, le S&P 500 avance de 0,4% et le Nasdaq composite gagne 0,7% en séance. Le repli de la facture énergétique réduit les coûts fixes des entreprises industrielles, en attendant le discours très anticipé de la Réserve fédérale.

Des prévisions de prix revues à la baisse

Les analystes ajustent leurs scénarios pour la fin de l'année 2026. La fourchette d'évolution pour le cours du baril de Brent se situe désormais entre 70 et 100 dollars au second semestre. Le rétablissement continu des voies de transport naval ramènerait le prix vers la borne basse de cette estimation.

Un dénouement brutal des stratégies acheteuses reste probable sur le marché à terme. Les spéculateurs ont massivement parié sur un rebond franc au-dessus des 90 dollars. Le mouvement d'ajustement actuel matérialise un recalibrage soudain, où le risque géopolitique cède le pas aux fondamentaux de la production mondiale.

Les fonds d'investissement diversifient leur allocation face au calendrier macroéconomique. Les publications trimestrielles des valeurs technologiques à New York accaparent l'essentiel des volumes d'échanges. Les gérants institutionnels ciblent désormais les fonds indiciels cotés (ETF) ou certaines actions de consommation pour éviter la volatilité du secteur des hydrocarbures.

❓ FAQ

Qu'est-ce qui explique la baisse du cours du pétrole ce mardi ? Le cours du pétrole recule principalement à cause de l'interprétation des nouvelles sanctions américaines contre l'Iran. Les acheteurs considèrent que la pression économique écarte le risque de frappes militaires directes. Une hausse inattendue de 17,4 millions de barils des stocks de brut américains amplifie cette tendance baissière.

Quel est le rôle du détroit d'Ormuz dans le cours du brut ? Cette voie maritime assure le transit d'une part déterminante du pétrole brut consommé dans le monde. Le maintien du trafic à 16 millions de barils en une seule nuit a suffi à rassurer les pays importateurs. Une fermeture physique de ce détroit ferait mécaniquement bondir la tarification de l'énergie pétrolière.

Comment les investisseurs intègrent-ils les variations du pétrole Brent ?

L'exposition financière au secteur pétrolier s'effectue généralement par l'achat d'actions de sociétés d'exploration ou de parapétrolières. L'achat de parts dans des ETF diversifiés constitue une alternative courante pour répliquer un panier de valeurs liées aux fluctuations des matières premières sans acheter les barils physiques.