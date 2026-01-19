Le dollar s’affaiblit , tandis que l’ or apparaît comme un refuge privilégié en cas d’escalade.

Le dossier du Groenland marque une rupture nette avec les négociations commerciales de 2025.

Donald Trump annonce des droits de douane de 10% dès le 1er février 2026 contre plusieurs pays européens.

🔥 Du brasier diplomatique à la guerre commerciale ouverte

Le Groenland, déclencheur d’un affrontement frontal

Les tensions entre les États-Unis et l’Europe, initialement perçues comme un simple épisode diplomatique autour du Groenland, ont franchi un seuil critique. Ce week-end, Donald Trump a décidé de transformer la rhétorique en action, lançant ce qui s’apparente à une nouvelle guerre commerciale transatlantique.

À compter du 1er février 2026, des droits de douane de 10% seront imposés sur les importations en provenance du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Finlande. Ces mesures ciblent exclusivement les pays ayant décidé de déployer des troupes au Groenland après une série de menaces américaines.

Une escalade tarifaire assumée

L’administration américaine ne cache pas son intention d’aller plus loin. En l’absence d’un accord — qualifié par Donald Trump de « transfert » du Groenland sous contrôle américain — les droits de douane seraient portés à 25%. Cette stratégie marque un tournant : il ne s’agit plus de négociation commerciale classique, mais d’un outil de coercition géopolitique assumé.

🇪🇺 Une Europe plus ferme que jamais

Fin de la politique de compromis

La réaction européenne tranche radicalement avec le ton conciliant observé lors des négociations de 2025. Cette fois, l’Union européenne pose des lignes rouges non négociables et brandit un arsenal de mesures financières et réglementaires aux conséquences potentiellement dévastatrices pour les deux économies.

Parmi elles figure l’Anti-Coercion Instrument (ACI), un outil permettant de restreindre l’accès des entreprises américaines au marché unique européen. Un paquet de sanctions commerciales estimé à 93 milliards d’euros est déjà prêt à être activé.

Des fissures au cœur de la politique américaine

La confrontation provoque également des remous à Washington. Les critiques envers la stratégie de Donald Trump se multiplient, y compris au sein du Parti républicain. Plusieurs figures influentes estiment que la tentative d’annexion du Groenland pourrait sceller la fin de sa présidence.

Le Congrès américain s’active en parallèle pour limiter la capacité de l’exécutif à poursuivre une politique jugée excessivement agressive, signalant un affaiblissement politique interne au moment même où les tensions externes s’intensifient.

💶 Marchés financiers : l’euro profite de l’escalade

Un dollar sous pression

Sur les marchés, la réaction est déjà visible. L’euro se renforce face au dollar, les investisseurs intégrant une dégradation de la crédibilité américaine et une hausse du risque politique aux États-Unis.

L'euro progresse après une escalade

Source: xStation5

Cette dynamique reflète un phénomène plus large : la perte de confiance dans les institutions américaines, le marché obligataire et la soutenabilité de la dette publique.

Asymétrie de dépendance et facteur temps

Deux éléments jouent clairement contre les États-Unis :

une dépendance accrue aux créanciers étrangers ,

et le facteur temps, alors que l’Europe dispose d’alternatives industrielles et commerciales croissantes.

Cette asymétrie explique l’agressivité sans précédent de l’administration, consciente qu’elle ne peut se permettre d’ouvrir un nouveau front dans une guerre économique qu’elle est en train de perdre.

🏭 Les leviers économiques clés de l’Europe

Danemark et Norvège : énergie, pharma et logistique

Le Danemark, propriétaire du Groenland, pèse lourd dans la pharmacie et la logistique maritime. Novo Nordisk fournit aux États-Unis des traitements majeurs contre l’obésité, tandis que Maersk contrôle une part critique du transport maritime mondial.

La Norvège, également ciblée, est un acteur clé du gaz naturel et du pétrole. Restreindre l’accès américain à ses ressources ou accroître l’exploitation européenne du LPG norvégien réduirait fortement l’influence énergétique des États-Unis.

Allemagne et France : dépendance industrielle critique

Malgré un ralentissement économique, l’Allemagne demeure la troisième économie mondiale. Les États-Unis dépendent fortement de ses machines CNC, capteurs, chimie industrielle, systèmes de contrôle et semi-conducteurs, fournis par des groupes comme BASF, Siemens ou Infineon.

La France, en première ligne diplomatique, dispose d’atouts majeurs : énergie nucléaire, industrie militaire, aéronautique (Dassault, Airbus) et luxe (LVMH). À moyen terme, des alternatives européennes et sud-américaines pourraient réduire encore la dépendance aux services numériques américains.

Pays-Bas et Royaume-Uni : des points de pression décisifs

Les Pays-Bas occupent une position stratégique avec ASML, sans laquelle l’industrie technologique américaine reculerait de 20 ans. À cela s’ajoute le poids agricole du pays, deuxième exportateur mondial de produits alimentaires.

Le Royaume-Uni, malgré ses difficultés économiques, reste indispensable à la défense américaine via Rolls-Royce, fournisseur critique de moteurs militaires. Il est aussi le deuxième détenteur mondial de dette américaine, un levier financier considérable.

⚠️ Dette américaine et risque systémique

Une spirale dangereuse pour les États-Unis

La politique actuelle entraîne une chaîne de conséquences préoccupantes :

baisse de la confiance dans les actifs américains,

recul de la demande pour la dette US ,

affaiblissement du dollar et hausse des rendements.

À court terme, cela soutient les exportations américaines. À long terme, le fardeau de la dette devient insoutenable, plaçant les États-Unis face à un choix extrême : politique monétaire ultra-accommodante ou coupes budgétaires historiques.

Cette perspective explique en partie la hostilité croissante envers Jerome Powell, perçu comme un obstacle à cette stratégie.

L’or comme refuge ultime

En cas d’escalade prolongée, la majorité des classes d’actifs seraient pénalisées. Une exception majeure se dessine : les métaux précieux, et en particulier l’or, déjà massivement acheté par les banques centrales.

❓ FAQ

Pourquoi le Groenland est-il si stratégique ?

Pour ses ressources, sa position géopolitique et son importance militaire dans l’Arctique.

Les droits de douane vont-ils réellement passer à 25% ?

Oui, si aucun accord n’est trouvé selon les conditions imposées par Washington.

L’Europe a-t-elle les moyens de résister ?

Oui, grâce à des dépendances industrielles et financières clés des États-Unis envers l’Europe.

Quel impact pour le dollar ?

Plutôt négatif à moyen terme, avec une pression baissière accrue.

Quel actif profiterait le plus d’une escalade ?

L’or, en tant que valeur refuge face au risque systémique.

Kamil Szczepański, Analyste financier Junior, XTB