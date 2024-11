CrowdStrike perd 6 % alors que les prévisions trimestrielles déçoivent Wall Street 📉

Les actions de la société de cybersécurité CrowdStrike (CRWD.US) perdent aujourd'hui près de 7% malgré un très bon trimestre, le fournisseur de cybersécurité ayant manqué ses prévisions pour le quatrième trimestre 2024. Une mise à jour logicielle en juillet a provoqué des perturbations généralisées dans tous les secteurs, entraînant des poursuites judiciaires, y compris une réclamation de 500 millions de dollars par Delta Air Lines. Malgré cela, le PDG George Kurtz reste optimiste, soulignant sa capacité à se redresser et à accélérer la croissance de l'ARR d'ici 2026. Les investisseurs s'attendent à ce que la plateforme Falcon et la nouvelle offre Next-Gen SIEM stimulent la croissance future. BPA : Bénéfice ajusté de 0,93 $ par action (dépassant les estimations de 0,81 $).

Bénéfice ajusté de (dépassant les estimations de 0,81 $). Recettes : 1,01 milliard de dollars , soit une augmentation de 29 % d'une année sur l'autre .

, soit une . Recettes annuelles récurrentes (ARR) : Dépasse les 4 milliards de dollars , témoignant de la dynamique soutenue de son modèle d'abonnement.

Dépasse les , témoignant de la dynamique soutenue de son modèle d'abonnement. Prévisions non atteintes : Le bénéfice par action prévu pour le quatrième trimestre ( 0,84-0,86 $ ) est légèrement inférieur aux attentes des analystes ( 0,87 $). Les perspectives plus prudentes ont suscité des inquiétudes chez les investisseurs quant au rétablissement de CrowdStrike après l'échec d'une importante mise à jour logicielle en juillet, qui a perturbé des millions de machines Microsoft Windows dans divers secteurs, notamment le transport aérien, les banques et les soins de santé. TD Cowen a réitéré son objectif de prix de 380 dollars, estimant que la chute du troisième trimestre était un revers à court terme plutôt qu'un déraillement à long terme. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile CrowdStrike (intervalle D1) Sur le graphique D1 de l'action, nous pouvons observer une configuration baissière potentielle en tête et épaules. Le passage en dessous des EMA50 et EMA200 serait également la confirmation d'une potentielle formation technique baissière en drapeau. Source: xStation5

