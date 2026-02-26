Commandes T4 en hausse de 471% sur un trimestre.

Marge brute supérieure à 82% et trésorerie record de 884 millions USD .

Revenus annuels 2025 de 24,6 millions USD , en progression de 179%.

Revenus T4 de 2,8 millions USD , en hausse de 19% sur un an, mais sous les attentes.

Les résultats de D-Wave Quantum pour le quatrième trimestre de l’exercice 2025 illustrent le paradoxe du secteur quantique : une croissance spectaculaire à long terme, mais des performances trimestrielles encore fragiles. Si les revenus annuels explosent et que la trésorerie atteint un niveau record, les pertes opérationnelles et la sensibilité du titre aux attentes de court terme maintiennent une forte volatilité sur l’action.

Dans un marché encore émergent, l’équilibre entre promesses technologiques et rentabilité reste au cœur des préoccupations des investisseurs.

📊 Résultats financiers : forte croissance annuelle

Un quatrième trimestre en demi-teinte

Au quatrième trimestre 2025, D-Wave Quantum a généré environ 2,8 millions USD de chiffre d’affaires, soit une progression de 19% sur un an. Toutefois, ce niveau reste inférieur aux attentes des analystes, ce qui a pesé sur la perception du marché.

Le bénéfice par action (EPS) ressort également en dessous des prévisions, renforçant une lecture prudente des résultats trimestriels. Malgré une dynamique commerciale visible, la société peine encore à transformer son potentiel technologique en performances financières stables à court terme.

Une année 2025 spectaculaire

Sur l’ensemble de l’exercice, le contraste est frappant. Les revenus annuels atteignent environ 24,6 millions USD, en hausse de 179% par rapport à l’année précédente. Cette accélération témoigne d’une montée en puissance progressive de la demande pour les solutions quantiques.

La marge brute dépasse 82%, signal d’un modèle technologique potentiellement très rentable à maturité. En parallèle, la société clôture l’année avec une position de trésorerie record d’environ 884 millions USD, offrant une flexibilité financière significative pour financer la R&D et soutenir l’expansion commerciale.

🚀 Commandes et perspectives : un pipeline en expansion

Explosion des nouvelles commandes

Un élément particulièrement encourageant réside dans la dynamique des commandes. Au quatrième trimestre, les nouvelles commandes ont bondi de 471% par rapport au trimestre précédent.

Cette progression traduit une accélération de l’intérêt pour les applications concrètes du calcul quantique. Pour 2026, les commandes préliminaires dépassent déjà 32 millions USD, ce qui pourrait soutenir la croissance future du chiffre d’affaires.

Des contrats stratégiques structurants

D-Wave exécute également des contrats emblématiques, dont la vente d’un système quantique à une université pour environ 20 millions USD. Ce type d’accord démontre que les applications réelles du quantique commencent à se matérialiser, même si le marché reste embryonnaire.

Ces contrats renforcent la crédibilité technologique de l’entreprise et participent à la construction d’un écosystème académique et industriel autour de ses solutions.

Source: xStation5

⚠️ Risque et valorisation : un pari sur les années 2030

Des pertes opérationnelles persistantes

Malgré la progression des revenus, D-Wave continue d’enregistrer des pertes opérationnelles importantes. Ces pertes s’expliquent par des investissements massifs en recherche, développement et marketing, indispensables pour accélérer la commercialisation.

Le marché des technologies quantiques reste à un stade précoce de développement. Les avantages compétitifs ne se traduisent pas encore pleinement en revenus récurrents significatifs, ce qui limite la visibilité à court terme.

Un secteur comparable à l’IA en 2017

Dans une perspective plus large, l’industrie quantique peut être comparée au marché de l’intelligence artificielle vers 2017. La phase actuelle correspond davantage à un cycle d’investissement qu’à une phase de rentabilité.

La pleine commercialisation des technologies quantiques pourrait intervenir dans les années 2030. De nombreuses entreprises du secteur ne deviendront probablement rentables qu’à cet horizon. La valorisation boursière de D-Wave Quantum repose donc largement sur des anticipations de succès technologique futur, rendant le titre particulièrement sensible aux résultats trimestriels.

En résumé, D-Wave Quantum affiche un potentiel de croissance évident, soutenu par une forte hausse des revenus annuels, un carnet de commandes dynamique et une trésorerie abondante. Toutefois, l’absence de rentabilité et l’incertitude sur le rythme de commercialisation font de l’action un investissement à haut risque, principalement adapté aux profils long terme.

❓ FAQ

D-Wave Quantum est-elle rentable ?

Non. Malgré une forte croissance des revenus, l’entreprise enregistre encore des pertes opérationnelles liées à ses investissements en R&D et marketing.

Pourquoi la trésorerie est-elle importante pour D-Wave ?

Avec environ 884 millions USD de liquidités, la société dispose d’une marge de manœuvre pour financer ses projets technologiques sans pression immédiate sur le financement externe.

Le marché du quantique est-il mature ?

Non. Il est encore à un stade précoce, comparable au marché de l’IA en 2017. La rentabilité sectorielle généralisée pourrait ne pas intervenir avant les années 2030.

L’action D-Wave est-elle risquée ?

Oui. Sa valorisation repose largement sur des attentes de croissance future, ce qui entraîne une forte volatilité et une sensibilité accrue aux résultats trimestriels.