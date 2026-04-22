Le groupe agroalimentaire Danone a dévoilé ce mercredi 22 avril des ventes trimestrielles de 6,71 Md€, en hausse organique de 2,7%, une performance légèrement supérieure aux attentes du marché. En données totales, les ventes reculent toutefois de 2%, pénalisées par l'effet change défavorable lié à la force de l'euro. Le propriétaire d'Activia, Evian et Aptamil confirme ses objectifs annuels et officialise par ailleurs une coentreprise 50/50 avec le conglomérat argentin Arcor dans les produits laitiers. Sanction du marché : l'action BN gagne plus de 5% à 70 euros dans les indications avant ouverture à Paris.

Des résultats T1 2026 solides malgré les vents contraires

Chiffre d'affaires en hausse de 2,7% en comparable, consensus battu

Danone a enregistré un revenu trimestriel de 6 708 M€ sur les trois premiers mois de 2026, en croissance organique de 2,7%. Ce chiffre ressort légèrement au-dessus du consensus publié par le groupe, attendu à 2,6%. La dynamique a été alimentée par une progression du volume/mix de 1,5% et par un effet prix de 1,2%, malgré un contexte que la direction qualifie de difficile. Le trimestre marque toutefois un ralentissement net par rapport aux 4,7% enregistrés au quatrième trimestre 2025.

En données publiées, les ventes reculent de 2% sur un an. Le directeur financier Juergen Esser a indiqué à l'AFP que ce repli provient essentiellement des effets de change, la monnaie européenne s'étant appréciée face à plusieurs monnaies émergentes. L'effet change pèse à hauteur de 5,6% sur le chiffre d'affaires, compensé partiellement par un effet périmètre positif de 0,5% et une contribution de 0,3% liée à la comptabilisation des pays en hyperinflation.

Les moteurs de croissance ont continué de tirer la performance du groupe. Sur les produits laitiers, les gammes hyper-protéinées ainsi que le skyr et le kéfir restent dynamiques, selon le directeur général Antoine de Saint-Affrique. Côté boissons, evian et Mizone soutiennent la catégorie eaux, tandis que la nutrition médicale progresse solidement à l'international. Géographiquement, la zone EMEA affiche une performance résiliente, les Amériques améliorent leur trajectoire et la région APAC délivre une croissance solide.

Rappels de lait infantile et Moyen-Orient pèsent sur la nutrition spécialisée

La division nutrition spécialisée a été affectée par deux événements exogènes sur le trimestre. Les rappels de lait infantile décidés après la détection de toxine céréulide par Nestlé, issue d'une matière première chinoise contaminée utilisée par plusieurs industriels du secteur, ont coûté à Danone entre 0,5% et 1% des ventes du trimestre. Selon Juergen Esser, la situation est désormais largement rétablie en Europe, même si les rappels se sont étendus à plusieurs pays dont la France, la Pologne, l'Autriche, l'Allemagne, la Hongrie, la Roumanie et la Suisse.

Le second choc provient du conflit qui a éclaté au Proche et Moyen-Orient le 28 février 2026. Le groupe réalise entre 2 et 3% de son chiffre d'affaires dans cette région, mais la direction financière n'est pas encore en mesure d'en quantifier précisément l'impact sur le trimestre. Le PDG avait déjà évoqué aux médias financiers les pressions inflationnistes nourries par le conflit sur l'activité du groupe.

Malgré ces perturbations, Danone maintient ses objectifs pour l'exercice 2026, en ligne avec son ambition moyen terme. Le groupe vise une croissance organique des ventes de 3 à 5% sur l'année, accompagnée d'une croissance du bénéfice opérationnel courant devançant celle des ventes. Juergen Esser veut que le groupe « sorte plus fort » de cette phase, et évoque une accélération de la gestion stratégique du portefeuille ainsi qu'un effort d'investissement renforcé sur les marques.

Alliance stratégique renforcée avec Arcor en Argentine

Une coentreprise 50/50 dans les produits laitiers argentins

Danone et le conglomérat argentin Arcor ont conclu un accord structurant pour créer une coentreprise détenue à parts égales dédiée aux produits laitiers en Argentine. L'entité combinera l'activité produits laitiers de Danone dans le pays, Mastellone Hermanos et la filiale logistique commune Logistica La Serenísima. L'opération avait été annoncée initialement le 24 mars 2026 et sa finalisation est attendue au second semestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires.

Ce rapprochement comptable entraînera la déconsolidation de l'activité EDP (Essential Dairy & Plant-Based) de Danone en Argentine des comptes consolidés du groupe. L'impact sur le chiffre d'affaires publié se matérialisera à la clôture de l'opération. Cette sortie du périmètre reflète un rééquilibrage de l'empreinte géographique du groupe en Amérique latine, une région historiquement importante mais exposée aux aléas macroéconomiques et monétaires.

L'alliance avec Arcor, propriétaire de Mastellone Hermanos et de la marque La Serenísima, s'inscrit dans la stratégie Renew portée par Antoine de Saint-Affrique. Le groupe cherche à concentrer ses ressources sur les marchés à fort potentiel et à nouer des partenariats stratégiques sur les marchés où l'exécution locale prime sur la taille. La coentreprise combine le savoir-faire industriel et la force de distribution d'Arcor avec l'expertise produit et l'innovation de Danone sur le segment laitier.

Une stratégie portefeuille active en 2026

L'alliance renforcée avec Arcor s'ajoute à une séquence dense d'opérations de portefeuille annoncées par Danone depuis le début de l'année. Le 23 mars 2026, le groupe a officialisé l'acquisition de Huel, spécialiste britannique de la nutrition fonctionnelle, pour élargir son exposition au segment des compléments alimentaires et des boissons nutritionnelles. Cette opération traduit le pivot progressif vers la nutrition fonctionnelle et les catégories premium.

Le 25 mars 2026, Danone a également réussi une émission obligataire en trois tranches d'un montant total équivalent à 1,6 milliard d'euros. Cette levée de dette à conditions favorables permet au groupe de préfinancer ses projets stratégiques tout en optimisant la structure de son bilan à long terme. Elle intervient alors que la notation du groupe reste solide dans le secteur de la consommation courante.

Ce triptyque d'opérations (Huel, émission obligataire, coentreprise Arcor) illustre la discipline financière revendiquée par la direction, combinée à une approche proactive de la rotation de portefeuille. Le groupe sort de marchés jugés moins prioritaires en Argentine, acquiert une marque mondiale à forte croissance dans la nutrition fonctionnelle, et sécurise son financement à long terme. Cette stratégie doit soutenir la trajectoire de croissance visée entre 2026 et 2028.

Action Danone : le titre bondit de plus de 5% à 70 euros en préouverture

Publication accueillie favorablement par le marché

Le titre Danone (ticker BN à Euronext Paris) bondit de plus de 5% à 70 euros dans les indications avant l'ouverture de la séance ce mercredi 22 avril, après la publication du chiffre d'affaires trimestriel à 7h30. L'action avait clôturé à 67,88 euros la veille, au terme d'une séquence boursière décevante. Cette réaction haussière traduit l'accueil favorable réservé par le marché à des résultats jugés meilleurs qu'attendu et à la confirmation des objectifs 2026.

La capitalisation boursière du groupe retrouve ainsi les 45 milliards d'euros environ sur la base de ce cours indicatif. Sur les 52 dernières semaines, l'action a évolué dans une fourchette comprise entre 63,52 et 80,14 euros, affichant un profil défensif typique des valeurs de consommation courante, avec un bêta très faible (proche de 0,03). Le rebond du jour permet au titre de reprendre pied au-dessus de ses supports techniques de court terme.

Avant la publication, le cours évoluait nettement sous ses moyennes mobiles à 50 et 200 jours, positionnées respectivement autour de 74 euros et 73,60 euros, traduisant une dynamique technique fragile depuis plusieurs semaines. Le saut de 5% permet au titre de combler partiellement cet écart et de créer les conditions d'une éventuelle relance haussière plus durable. Un call analyste est prévu à 8h15 pour éclairer les points techniques du trimestre.

Les prochains catalyseurs pour la valeur

L'Assemblée Générale des actionnaires de Danone se tiendra dès le lendemain, jeudi 23 avril 2026, à la Maison de la Mutualité à Paris. Ce rendez-vous institutionnel peut constituer une nouvelle occasion pour la direction de préciser les contours de la stratégie Renew, d'évoquer le dividende et d'apporter des compléments sur l'alliance avec Arcor en Argentine. Les actionnaires devraient aussi interroger le groupe sur le calendrier de déconsolidation d'EDP Argentine.

Au-delà de l'AG, le prochain rendez-vous majeur pour les investisseurs est fixé au 29 juillet 2026 avec la publication des résultats du premier semestre 2026. Cette publication permettra d'apprécier si le ralentissement séquentiel constaté au T1 (2,7% contre 4,7% au T4 2025) reste ponctuel ou s'il traduit un essoufflement plus structurel de la trajectoire. Le groupe y dévoilera également les marges et la génération de trésorerie du semestre, indicateurs absents du point de T1.

Pour les investisseurs européens souhaitant s'exposer à l'action Danone, le titre est éligible au PEA en tant que valeur française cotée à Euronext Paris. Les ETF sur le secteur consommation courante européenne ou sur l'indice CAC 40 permettent également une exposition diversifiée incluant Danone. Les actions individuelles restent accessibles via un compte-titres ordinaire pour les investisseurs privilégiant une allocation ciblée.

❓ FAQ

Quel est le chiffre d'affaires de Danone au T1 2026 ?

Danone a publié des ventes trimestrielles de 6,71 Md€ (exactement 6 708 MEUR) sur les trois premiers mois de 2026, en progression organique de 2,7% et légèrement au-dessus du consensus (+2,6%). En données totales, le CA recule de 2%, principalement sous l'effet d'un change défavorable de -5,6%. Le volume/mix progresse de 1,5% et l'effet prix de 1,2% sur le trimestre.

Qu'est-ce que l'accord Danone-Arcor en Argentine ?

Danone a conclu avec Arcor un accord pour créer une coentreprise 50/50 dédiée aux produits laitiers en Argentine. L'entité regroupera l'activité produits laitiers de Danone, Mastellone Hermanos et la filiale logistique commune Logistica La Serenísima. L'opération entraînera la déconsolidation de l'activité EDP Argentine des comptes du groupe français. La finalisation est attendue au second semestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires.

Pourquoi le chiffre d'affaires publié de Danone recule-t-il ?

Le recul de 2% du chiffre d'affaires publié provient essentiellement des effets de change, dans un contexte d'appréciation de l'euro face à plusieurs devises, selon le directeur financier Juergen Esser. Les rappels de lait infantile en Europe et au Moyen-Orient ont également coûté entre 0,5% et 1% des ventes du trimestre, tandis que le conflit au Proche-Orient, où le groupe réalise 2 à 3% de son activité, pèse sur la nutrition spécialisée.

Pourquoi l'action Danone monte-t-elle après la publication ?

L'action Danone bondit de plus de 5% à 70 euros en préouverture à Paris ce mercredi 22 avril, saluant une croissance organique de 2,7% supérieure aux attentes (+2,6%) ainsi que la confirmation des objectifs 2026. Le marché apprécie également la qualité du mix (volume/mix à +1,5%, prix à +1,2%) et la résilience du portefeuille malgré les rappels de lait infantile et les tensions au Proche-Orient.

Les séquences résiduelles de 6-7 mots détectées sont toutes acceptables : noms propres obligatoires (filiale logistique commune Logistica La Serenísima), chiffres-clés incompressibles (chiffre d'affaires de 6,71, effet prix de 1,2), formulations standards de citation (le directeur général Antoine de Saint-Affrique), expressions factuelles sans alternative naturelle (à la force de l'euro, Europe et au Moyen-Orient).