Les futures DAX (DE40) prolongent la baisse vers la zone des 24 500 points.
Cette zone correspond à des réactions de prix importantes observées en novembre et décembre 2025.
Une poursuite de la faiblesse des marchés US pourrait ouvrir la voie à un mouvement correctif 1:1 vers 24 000.
Historiquement, les cassures sous l’EMA50 daily ont souvent entraîné une accélération baissière.
À l’inverse, un rebond technique pourrait relancer la dynamique haussière vers 24 800 points
📊 Situation actuelle : le DAX teste des supports intermédiaires
Les futures DAX étendent la pression vendeuse et se rapprochent de la zone des 24 500 points, un niveau techniquement significatif. On y retrouve les sommets locaux du 12 novembre et du 12 décembre 2025, ce qui en fait un premier support crédible.
Cette zone pourrait permettre :
une stabilisation temporaire,
voire un rebond technique, avec un premier espace de respiration vers 24 300 points.
Toutefois, ce scénario dépend fortement de l’évolution de Wall Street. Une poursuite de la correction aux États-Unis augmenterait sensiblement la probabilité d’une extension baissière en Europe.
Source: xStation5
🔁 Scénario correctif : le risque d’un mouvement 1:1
Si la faiblesse des marchés américains s’intensifie, la structure technique actuelle du DAX suggère la possibilité d’un mouvement correctif de type 1:1, ce qui impliquerait :
un test de la zone des 24 000 points,
correspondant à un retour sur le plus bas local de mi-décembre.
Ce niveau constituerait un support psychologique majeur, dont la rupture changerait sensiblement la lecture de moyen terme.
📉 Lecture historique : l’EMA50 comme déclencheur
En prenant du recul, l’analyse du graphique journalier montre un schéma récurrent :
Depuis mai 2025, chaque cassure nette sous l’EMA50 a été suivie par une accélération de la tendance baissière.
Les trois impulsions baissières précédentes ont présenté des projections 1:1 similaires, bien que légèrement plus courtes que les deux dernières grandes corrections, celle de décembre et celle actuellement en formation en janvier 2026.
👉 Cela suggère que le mouvement actuel pourrait ne pas être terminé si la pression vendeuse persiste.
🧱 Test du trend long terme : objectif 23 800 ?
Dans un scénario de correction plus profonde, le DAX pourrait chercher à tester la solidité de sa tendance de fond. Dans ce cas :
la zone des 23 800 points devient un objectif crédible,
ce niveau correspond à la EMA200 journalière (ligne rouge),
souvent considérée comme la dernière ligne de défense du trend haussier long terme.
Une réaction haussière sur cette zone serait cohérente avec un simple retracement dans une tendance toujours positive.
🔄 Scénario alternatif : rebond et reprise haussière
À l’inverse, si le DAX parvient à se stabiliser au-dessus de 24 500 / 24 300, un rebond technique pourrait rapidement se transformer en impulsion haussière.
Dans ce scénario :
la zone des 24 800 points devient la première résistance majeure,
correspondant aux deux sommets locaux de juillet et octobre 2025.
Une cassure de cette zone réactiverait pleinement la tendance haussière dominante, en invalidant le scénario correctif étendu.
🧠 Synthèse des niveaux clés
Supports :
24 500 → support intermédiaire (réactions précédentes)
24 300 → zone de respiration potentielle
24 000 → support majeur / projection 1:1
23 800 → EMA200 daily (trend long terme)
Résistances :
-
24 800 → sommets de juillet et octobre 2025
Source: xStation5
❓ FAQ
Le mouvement actuel est-il inquiétant ?
À court terme oui, mais tant que l’EMA200 tient, la tendance long terme reste intacte.
Pourquoi le niveau des 24 000 est-il important ?
Il correspond à une projection corrective classique et à un ancien plus bas significatif.
Le DAX dépend-il trop de Wall Street ?
Dans le contexte actuel, oui. Une aggravation de la correction US renforcerait la pression baissière.
Un rebond est-il possible rapidement ?
Oui, si les supports actuels tiennent et si le sentiment global s’améliore.
🪙 Résumé quotidien : séance historique et tensions monétaires
