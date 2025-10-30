DAX: Le DE40 recule avant la décision de la BCE 📉Volkswagen sous pression

Scout24 et Hellofresh enregistrent de légers gains après la publication de leurs résultats

Les marchés européens attendent aujourd'hui les annonces importantes de la Banque centrale européenne, avec la décision sur les taux prévue à 14h15 et le discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, à 14h45 CET. Le consensus du marché table sur le maintien des taux d'intérêt inchangés dans la zone euro. En Allemagne, les investisseurs attendent également la publication des données nationales sur l'inflation à 14 h, qui devraient indiquer une baisse à 2,2% en glissement annuel, contre 2,4% précédemment. Sur une base mensuelle, l'inflation devrait augmenter de 0,2%, sans changement par rapport à la lecture précédente. Les contrats à terme sur le DAX s'échangent à la baisse aujourd'hui, sous les 24 200 points. Source: xStation5 Source: Bloomberg Finance L.P. Source: Bloomberg Finance L.P. Actualités d'entreprises Volkswagen AG Volkswagen a averti que la réalisation de ses objectifs financiers pour l’année dépend d’un approvisionnement stable en semi-conducteurs, soulignant qu’une éventuelle pénurie de puces provenant de Nexperia pourrait encore aggraver les difficultés du secteur automobile. Les constructeurs automobiles européens font actuellement face à un accès limité aux composants du fabricant néerlandais Nexperia, lequel est impliqué dans un différend commercial entre la Chine et les pays occidentaux. Les organisations professionnelles ont mis en garde : si la situation ne s’améliore pas rapidement, les chaînes de production pourraient être arrêtées dans les prochains jours. Dans son rapport trimestriel, Volkswagen a maintenu ses prévisions annuelles, tout en insistant sur le fait qu’elles reposent sur une disponibilité suffisante de puces électroniques. Résultats T3 Perte d’exploitation : 1,3 milliard d’euros (≈ 1,5 milliard de dollars)

Ce résultat reflète 5,1 milliards d’euros de dépréciations et de réductions de valeur, principalement liées à des plans d’expansion trop ambitieux dans les véhicules électriques chez Porsche AG, ainsi qu’aux droits de douane américains qui ont affecté les marques les plus rentables du groupe.

Marge opérationnelle (hors éléments exceptionnels) : 5,4 % contre -1,6 % un an plus tôt. Perspectives et défis Volkswagen fait face à une transition vers les véhicules électriques plus lente que prévu en Europe. La faiblesse de la demande et la reprise économique atone après la pandémie ont laissé l’entreprise avec des capacités de production excédentaires coûteuses, tandis que la baisse des ventes en Chine et aux États-Unis continue de peser sur ses résultats. Pour relever ces défis, le directeur financier Arno Antlitz a indiqué que le groupe allait renforcer la discipline en matière de coûts et mettre en œuvre de nouvelles mesures structurelles, en se concentrant sur l’exploitation des effets d’échelle et l’amélioration des synergies au sein du groupe. Le directeur général Oliver Blume a également entrepris de réduire le poids des investissements, en revoyant à la baisse les projets de production de batteries et de logiciels internes, et en nouant des partenariats avec le chinois Xpeng Inc. et l’américain Rivian Automotive Inc. afin de renforcer la position de Volkswagen à l’international. En Allemagne, Volkswagen, Audi et Porsche réorganisent leurs opérations en concertation avec les syndicats, dans le but de réaliser d’importantes économies et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. HelloFresh SE HelloFresh a annoncé un EBITDA ajusté supérieur aux attentes des analystes pour le troisième trimestre, ce qui a fait grimper son action de près de 3 % aujourd’hui. Résultats T3 EBITDA ajusté : 40,3 millions d’euros (-44 % sur un an), contre 37,4 millions d’euros attendus (consensus Bloomberg)

EBITDA ajusté à l’international : 33,2 millions d’euros (-4,3 % sur un an), contre 33,4 millions d’euros attendus

EBITDA ajusté en Amérique du Nord : 47,5 millions d’euros (-36 % sur un an), contre 53,7 millions d’euros attendus

Chiffre d’affaires : 1,58 milliard d’euros (-14 % sur un an), contre 1,61 milliard d’euros attendus

Ventes à taux de change constants : -9,3 %, contre -8,83 % attendus

Marge d’EBITDA ajusté : 2,5 % (contre 3,9 % un an plus tôt), en ligne avec les attentes de 2,45 %

Valeur moyenne de commande : 65,60 euros, contre 66,11 euros attendus

Nombre total de commandes : 23,93 millions, contre 24,53 millions attendues

Commandes internationales : 10,94 millions

Commandes en Amérique du Nord : 12,98 millions, contre 13,23 millions attendues Perspectives FY2025 L’entreprise maintient sa prévision d’une baisse des ventes de 6 à 8 % à taux de change constants (contre -8,05 % attendu).

L’EBITDA ajusté reste attendu entre 415 et 465 millions d’euros (contre une estimation de 436,9 millions d’euros).

Les prévisions pour l’exercice 2025 sont réaffirmées, sans changement concernant les hypothèses de ventes ou de rentabilité. Source: xStation5 Scout24 SE Scout24 prévoit que la croissance de son chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année atteindra le haut de la fourchette précédemment annoncée (+14 % à +15 %), tout en maintenant des perspectives solides pour 2025. Projections La croissance du chiffre d’affaires est attendue dans le haut de la fourchette de +14 % à +15 % (précédemment : +14 % à +15 %). Résultats T3 EBITDA opérationnel : 104,2 millions d’euros (+15 % sur un an), contre 102,4 millions d’euros attendus (consensus Bloomberg)

Marge d’EBITDA opérationnel : 62,9 % (inchangée sur un an)

Chiffre d’affaires : 165,6 millions d’euros (+15 % sur un an), contre 163 millions d’euros attendus Commentaire L’entreprise a resserré sa prévision d’augmentation de la marge d’EBITDA opérationnel ajusté, visant désormais le haut de la fourchette précédente (jusqu’à +70 points de base). La direction a réitéré que l’amélioration de l’EBITDA et de la rentabilité demeure la principale priorité stratégique du groupe. L’action Scout24 s’échange en légère hausse aujourd’hui. Source: xStation5

