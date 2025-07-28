DE40 : Comment les marchés européens réagissent-ils à l'accord entre l'UE et les États-Unis ?

La séance de lundi sur les marchés européens est marquée par un sentiment mitigé des investisseurs, malgré l'amélioration du climat à Wall Street (en termes de contrats à terme). Le principal sujet de la séance d'aujourd'hui est la conclusion d'un accord commercial préliminaire entre les États-Unis et l'Union européenne sur les droits de douane. Bien qu'il s'agisse encore d'un accord-cadre et que de nombreux détails restent à régler, cet accord contient plusieurs éléments clés : Un plafond tarifaire de 15 % sur les produits de l'UE importés aux États-Unis, qui sera introduit de manière permanente. Un engagement de l'UE à acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie américaine, ce qui réduira sa dépendance vis-à-vis des approvisionnements russes. Un investissement supplémentaire de 600 milliards de dollars de l'UE dans l'économie américaine. Les projets d'investissement aux États-Unis ont un impact significatif sur plusieurs secteurs européens, notamment l'industrie militaire, qui pourrait perdre des contrats futurs au profit de concurrents américains. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation Volatilité actuelle sur l'ensemble du marché européen. Source : xStation L'indice allemand DE40 est en baisse de 0,25 % lors de la séance d'aujourd'hui, bien qu'il reste au-dessus des zones de soutien fixées par la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (courbe bleue sur le graphique) et la moyenne fixée par les bandes de Bollinger sur un historique de prix de 12 jours avec deux fois l'écart type comme courbes auxiliaires inférieure et supérieure. Tant que le DE40 reste au-dessus de ces zones, la tendance générale à la hausse reste stable. Source : xStation

Les entreprises européennes de semi-conducteurs enregistrent des gains après la conclusion d'un accord commercial entre l'UE et les États-Unis. Après le week-end, lorsque le président Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont annoncé un accord sur un droit de douane de 15 % sur les marchandises de l'UE entrant aux États-Unis, les actions d'entreprises telles que ASML et ASM International ont augmenté respectivement de 4,4 % et 3,4 %.

Les actions de BE Semiconductor, STMicroelectronics, Apple et Tesla ont également progressé, tandis que celles d'Infineon ont augmenté de 2,2 %.. Taux de rendement actuels des actions des entreprises du secteur de la fabrication de semi-conducteurs et des principaux équipements de fabrication de semi-conducteurs. Source : xStation

Le nouvel accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne a fixé les droits de douane sur les voitures en provenance de l'UE à 15 % au lieu de 27,5 % auparavant, ce qui se traduit par une augmentation totale des bénéfices d'environ 4 milliards d'euros pour BMW, Mercedes et d'autres constructeurs européens, et une amélioration des marges de 50 points de base pour BMW et de 30 points de base pour Mercedes, notamment grâce à la production de SUV aux États-Unis. En outre, BMW et Mercedes bénéficieront de la suppression des droits de douane sur environ 185 000 voitures exportées des États-Unis vers l'UE.

L'armée de l'air allemande (Luftwaffe) a lancé un appel d'offres auprès des principaux fabricants et start-ups allemands du secteur de la défense pour le développement de drones capables d'effectuer des bombardements de précision, rapporte le Handelsblatt, bien que la source de cette information n'ait pas été divulguée. La Bundeswehr prévoit de développer cette capacité d'ici 2029, ce qui devrait renforcer le potentiel de défense du pays. D'autre part, cependant, les actions de ce secteur perdent de la valeur car l'engagement de l'Union européenne à investir massivement aux États-Unis pourrait réduire les dépenses d'investissement destinées à l'industrie européenne de l'armement au profit de ses concurrents américains.

Source: xStation Résultats actuels des plus grandes entreprises cotées à la bourse allemande. Source : Bloomberg Financial Lp



