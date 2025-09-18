Santé REPL (Replimune) -40% : Les actions ont chuté après l'annonce que la société a tenu une réunion de Type A avec la FDA le 16 septembre pour discuter de la lettre de réponse complète (CRL) concernant la demande de licence biologique (BLA) pour RP1 en combinaison avec le nivolumab, pour le traitement du mélanome avancé. Restauration DRI (Darden Restaurants) -10% : A rapporté un BPA ajusté du T1 de 1,97 dollar, manquant l'estimation de 2,00 dollar, avec des ventes de 3,04 milliards de dollars conformes aux attentes. La société a réitéré ses attentes de BPA ajusté annuel de 10,50 à 10,70 dollars, mais a légèrement relevé ses prévisions de croissance des ventes annuelles à 7,5 %–8,5 %, contre une prévision précédente de 7 %–8 %. Industrie NUE (Nucor) -4% : A guidé un BPA du T3 entre 2,05 et 2,15 dollars par action diluée, contre une estimation de 2,59 dollars. La société a indiqué que les bénéfices du T3 devraient diminuer dans ses trois segments d'activité par rapport au T2. Finance FDS (FactSet) -4% : A rapporté des résultats mitigés pour le T4 et prévoit un chiffre d'affaires annuel entre 2,42 et 2,45 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,45 milliards de dollars. La société prévoit également un BPA dilué ajusté pour 2026 dans une fourchette de 16,90 à 17,60 dollars, inférieur aux attentes des analystes de 18,26 dollars. Restauration (Détail) CBRL (Cracker Barrel) -2% : A rapporté un BPA du T4 inférieur aux estimations, mais un EBITDA et des revenus légèrement supérieurs au consensus. Cependant, les prévisions de revenus pour l'exercice 2025 de 3,35 à 3,45 milliards de dollars sont inférieures à l'estimation de 3,519 milliards de dollars. Technologie AMD (Advanced Micro Devices) -3% : Les actions d'AMD et de TSM ont chuté suite à l'accord avec INTC, qui inclut également un plan pour qu'Intel et Nvidia développent conjointement des puces pour PC et centres de données. Cela représente un risque potentiel pour TSM, qui fabrique actuellement les processeurs phares de Nvidia. Levées de fonds RCAT (Red Cat Holdings) -10% : A fixé une offre de 15,625 millions d'actions à 9,60 dollars par action. Le produit brut de l'offre pour la société devrait s'élever à environ 150 millions de dollars. Énergie UEC (Uranium Energy Corp) -4% : Après que le vendeur à découvert Spruce Point Capital a publié une opinion de recherche "forte vente" sur la société, déclarant : "Nous applaudissons et sommes d'accord avec le désir de l'administration Trump de renforcer les capacités nationales en uranium, mais nous ne pensons pas que UEC soit la bonne société pour mener la relance de l'industrie."

