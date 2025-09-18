Technologie et Logiciels AS (Advanced Semiconductor Engineering) : +5% ; a déclaré qu'elle s'attendait désormais à une croissance des revenus d'une année sur l'autre au troisième trimestre dans les 20% supérieurs, contre une prévision précédente d'environ 20% de croissance. De plus, la société s'attend désormais à une marge opérationnelle ajustée égale ou supérieure à l'extrémité supérieure de la fourchette de prévision précédente de 12-13%.

CRWD (CrowdStrike) : +10% ; a tenu son jour Fal.Con 2 et une session avec les investisseurs où elle a fourni des prévisions de NNARR pour l'exercice 2027 de 20% d'une année sur l'autre contre un consensus de +14% d'une année sur l'autre, a introduit un objectif d'ARR pour l'exercice 2036 de 20 milliards de dollars (CAGR de 15%) ; plusieurs analystes ont relevé leurs objectifs de prix.

INTC (Intel) : +23% ; après que NVDA a déclaré qu'elle investirait 5 milliards de dollars dans Intel, payant 23,28 dollars par action pour les actions ordinaires d'Intel, un prix légèrement inférieur aux 24,90 dollars auquel les actions d'Intel ont clôturé mercredi. Selon le plan, Intel prévoit de concevoir des processeurs centraux de centre de données personnalisés que Nvidia emballera avec ses puces d'IA, connues sous le nom de GPU.

IONQ (IonQ) : +5% ; après avoir annoncé la signature d'un protocole d'accord (MOU) avec le Département de l'Énergie des États-Unis pour faire avancer le développement et le déploiement des technologies quantiques dans l'espace. Santé et Biotechnologie ETNB (Eton Bioscience) : +83% ; a convenu d'être acquise par Roche (RHHBY) dans le cadre d'un accord pouvant atteindre 3,5 milliards de dollars en cash, incluant 14,50 dollars par action à la clôture et des paiements supplémentaires pouvant atteindre 6 dollars par action, sous réserve de mesures de performance.

NVO (Novo Nordisk) : +6% ; après avoir déclaré que Ozempic réduisait le risque d'infarctus, d'AVC et de décès de 23% chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires par rapport au médicament rival de LLY, le dulaglutide (Trulicity). Finance et Services BLSH (Bullish) : +8% ; car le BPA du deuxième trimestre était de 0,93 dollar sur des revenus de 57,0 millions de dollars contre une estimation de 55,8 millions de dollars ; le volume de transactions du deuxième trimestre s'est élevé à 179,6 milliards de dollars contre 133 milliards de dollars et prévoit un volume de transactions pour le troisième trimestre entre 133 et 142 milliards de dollars ; guide les revenus ajustés du troisième trimestre entre 69 et 76 millions de dollars et l'EBITDA ajusté entre 25 et 28 millions de dollars. Autres SGHC (Super Group) : +1% ; après avoir relevé sa vue des revenus pour l'exercice 2025 à 2,13-2,20 milliards de dollars contre 2,0 milliards de dollars (est. 1,86 milliard de dollars) et avoir relevé sa vue de l'EBITDA ajusté pour l'exercice 2025 à 550-560 millions de dollars contre 470-480 millions de dollars.

