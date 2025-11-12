La séance européenne d’aujourd’hui est menée par les acheteurs, le DAX cash allemand gagnant près de 1 %. Les contrats à terme progressent de plus de 0,6 % au-dessus de 24 400 points et ont dépassé la moyenne mobile exponentielle à 50 séances (EMA50). Les données allemandes sur l’inflation sont conformes aux prévisions.

Source: xStation5

Données sur l’inflation en Allemagne pour octobre

CPI YoY : 2,3 % (Prévisions : 2,3 % ; Précédent : 2,4 %)

CPI MoM : 0,3 % (Prévisions : 0,3 % ; Précédent : 0,2 %)

HICP YoY : 2,3 % (Prévisions : 2,3 % ; Précédent : 2,4 %)

HICP MoM : 0,3 % (Prévisions : 0,3 % ; Précédent : 0,2 %)

L’inflation allemande correspond aux attentes du marché à la fois sur une base annuelle et mensuelle. Alors que le taux annuel a légèrement reculé, le chiffre mensuel a augmenté. L’inflation annuelle reste autour de 2,3 % depuis août, après être passée d’environ 2 %. La BCE devra surveiller de près le taux d’inflation mensuel, qui a augmenté à 0,3 % et tend à progresser depuis août — une dynamique défavorable du point de vue de la politique monétaire.

Résultats de Bayer T3 2025 :



Chiffre d’affaires : 9,66 Mds € (prévision : 9,79 Mds €)

EBITDA ajusté : 1,51 Md € (prévision : 1,29 Md €)

Marge EBITDA ajustée : 15,6 % (prévision : 13,2 %)

BPA de base : 0,57 € (prévision : 0,33 €)

Prévisions de ventes annuelles Consumer Health : –1 % à +1 %

Bayer AG a publié des résultats pour le T3 2025 montrant une rentabilité améliorée malgré un environnement de marché difficile et des litiges en cours aux États-Unis. Le dépassement des attentes des analystes a été principalement porté par le segment Crop Science et la demande croissante pour de nouveaux médicaments. L’EBITDA ajusté a atteint 1,51 Md € contre 1,29 Md € prévu (+17 %). La marge EBITDA a progressé à 15,6 % contre 13,2 % attendus. Le chiffre d’affaires totalise 9,66 Mds €, légèrement en dessous du consensus de 9,79 Mds €.

Détail par segment :

Pharma : EBITDA ajusté 1,05 Md € (prévision 1,04 Md €)

Crop Science : EBITDA ajusté 172 M€, bien au-dessus des attentes (24,4 M€)

Consumer Health : EBITDA ajusté 363 M€ (prévision 347,7 M€)

Le segment Crop Science a surpris positivement grâce à l’amélioration de la rentabilité via l’efficacité des coûts et une forte demande pour les semences de maïs, bien que les faibles prix du glyphosate limitent encore le potentiel de gains. La pharmacie reste un pilier clé de profit : la forte demande pour Kerendia (maladies rénales) et Nubeqa (oncologie) a compensé les baisses des anciens produits.

Points clés des ventes :

Nubeqa : 622 M€ (prévision 576 M€)

Kerendia : 221 M€ (prévision 193 M€)

Anciens traitements : Xarelto (540 M€, prévision 610 M€) et Eylea (731 M€, prévision 848 M€) ont enregistré des baisses à deux chiffres en raison de la concurrence des génériques et de la pression sur les prix. Bayer mise sur Lynkuet, nouvellement approuvé par la FDA pour la ménopause, pour soutenir les prochains trimestres.

L’EBITDA de Crop Science est passé à 172 M€ contre 24 M€ un an plus tôt, soutenu par les ventes de semences de maïs et les programmes de réduction des coûts. Bayer a également noté que les faibles prix du glyphosate continuent de peser sur le potentiel de chiffre d’affaires et pourrait mettre fin à la production sur certains sites, y compris en Louisiane.

Le PDG Bill Anderson continue de reconstruire la confiance des investisseurs après l’acquisition de Monsanto en 2018. L’entreprise fait face à un litige massif aux États-Unis lié au Roundup. Fin septembre, 197 000 plaintes avaient été déposées (+5 000 depuis mi-juillet), avec environ 65 000 encore en cours ; Bayer maintient que le glyphosate est sûr. Anderson a déclaré que le programme d’efficacité, incluant des réductions d’effectifs, améliore la performance à la fois du chiffre d’affaires et des résultats, et qu’il vise à réduire significativement le risque juridique d’ici fin 2026.

Perspectives et guidance :

Bayer maintient sa guidance groupe pour 2025 mais a abaissé la prévision pour Consumer Health à –1 %/+1 % (contre 2–5 % précédemment), en raison de conditions plus difficiles en Amérique du Nord et en Asie. Au niveau groupe, Bayer prévoit désormais des éléments exceptionnels dans l’EBITDA annuel de –4,0 à –3,5 Mds € et dans l’EBIT de –3,0 à –2,5 Mds €, tous deux moins favorables que les estimations précédentes. La société anticipe également d’importants vents contraires liés aux changes en 2026, tout en réaffirmant que sa stratégie multi-secteurs (pharma, agriculture, santé grand public) reste la bonne voie.

Depuis le début de l’année, le cours de l’action a progressé de plus de 40 %, bien qu’il reste en dessous des niveaux pré-Monsanto. Les analystes s’accordent à dire que la performance de Crop Science a été le moteur principal du dépassement de rentabilité :

Barclays : « La forte performance agricole a été le principal moteur du dépassement de l’EBITDA. »

JPMorgan : « La solidité de Crop Science et des coûts de réconciliation plus faibles a compensé la faiblesse de Pharma. »

Morgan Stanley : « L’efficacité et les économies ont aidé, même si la guidance groupe reste inchangée. »

Globalement, le T3 2025 de Bayer suggère que l’entreprise reprend progressivement pied financièrement et en termes de réputation. Les bons résultats agricoles, les nouveaux médicaments et la restructuration soutiennent la reprise, tandis que les litiges aux États-Unis et la pression sur les prix en pharma restent les principaux risques. Les investisseurs semblent reconnaître que l’accent mis par le PDG Bill Anderson sur l’efficacité, le contrôle des coûts et les thérapies innovantes commence à porter ses fruits.

Source: xStation5

Résultats E.ON 9M 2025 :

EBIT ajusté : 4,75 Mds € (+8,7 % en glissement annuel)

Chiffre d’affaires : 57,51 Mds € (+2,2 % en glissement annuel)

Prévisions de résultat net ajusté FY : 2,85–3,05 Mds € (prévision 3,0 Mds €)

Prévisions d’EBITDA ajusté FY : 9,6–9,8 Mds € (prévision 9,77 Mds €)

Source: xStation5

Résultats Infineon T4 2025 :

Chiffre d’affaires : 3,94 Mds € (prévision 3,9 Mds €)

Résultat total par segment : 717 M€ (prévision 725,3 M€)

Marge résultat segment : 18,2 % (prévision 18,5 %)

Marge GIP : 14,9 % (prévision 16,8 %)

Dividende/action : 0,35 € (prévision 0,36 €)

Perspectives T1 2026 : Chiffre d’affaires : ~3,6 Mds € (prévision 3,75 Mds €) Marge segment : 15%-20%

Perspectives 2026 : Chiffre d’affaires : légèrement supérieur à 2025 Marge segment : 18%-20%



Source: xStation5

Résultats ABN AMRO T3 2025 :

Résultat net : 617 M€ (prévision 591,2 M€)

Produit net d’intérêts : 1,58 Mds € (prévision 1,59 Mds €)

Ratio CET1 : 14,8 %

La banque prévoit d’acquérir NIBC Bank auprès de Blackstone pour environ 960 M€.

Source: xStation5

Résultats Brenntag T3 2025 et perspectives 2025 :

Perspectives 2025 : La société prévoit un EBITA opérationnel annuel en bas de la fourchette 950 M€–1,05 Md€ (consensus Bloomberg : 969,7 M€).

T3 2025 :

Marge brute opérationnelle : 947,2 M€ (–7,1 % en glissement annuel ; prévision 949,1 M€) Essentials : 677,5 M€ (prévision 673 M€) Specialties : 269,7 M€ (prévision 276 M€)

EBITA opérationnel : 243,0 M€ (–14 % YoY ; prévision 236 M€) Essentials EBITA : 170,1 M€ (prévision 160,6 M€) Specialties EBITA : 92,5 M€ (prévision 100,7 M€)

Résultat net : 114,3 M€ (–4,8 % YoY ; prévision 104,4 M€)

BPA : 0,78 € vs 0,82 € YoY (prévision 0,71 €)

Chiffre d’affaires : 3,72 Mds € (–8,6 % YoY ; prévision 3,75 Mds €)

Brenntag continuera d’exploiter ses deux divisions (Essentials et Specialties) au sein d’un même groupe ; une séparation complète est écartée. La société a lancé une revue stratégique au niveau du groupe pour aligner son modèle opérationnel et commercial sur les besoins des clients et la dynamique du marché. Une nouvelle stratégie est prévue pour le second semestre 2026. Le travail sur cette revue est en cours et l’EBITA 2025 devrait se situer vers le bas de la fourchette prévue.

Source: xStation5