Oil surges 6% 📈Will it repeat 2022 scenario?

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent (OIL) sur les marchés mondiaux ont augmenté de plus de 6 % aujourd'hui, approchant les 90 dollars le baril. Le pétrole n'est désormais plus qu'à environ 12 % du seuil « psychologique » des 100 dollars. Le moment semble opportun pour comparer la réaction du marché à la hausse des prix du pétrole avec la flambée des prix de février 2022 , lorsque la Russie a lancé son « opération militaire spéciale » en Ukraine.

, lorsque la Russie a lancé son « opération militaire spéciale » en Ukraine. À l'époque, l'ampleur de la hausse avait été nettement plus importante. Les prix étaient passés d'environ 94 dollars à 132 dollars le baril, soit une augmentation d'environ 40 %, ce qui est nettement supérieur à la hausse observée aujourd'hui. Actuellement, les prix du pétrole ont augmenté d'environ 20 % depuis le début du conflit et si le scénario de 2022 se reproduisait aujourd'hui, le prix pourrait atteindre 110 dollars le baril.

Cependant, le Moyen-Orient est beaucoup plus important pour le marché mondial du pétrole que l'Ukraine ou même la Russie. En observant le graphique, nous pouvons constater que malgré la « paralysie énergétique » de l'époque, les hausses spéculatives des prix ont déjà été stoppées en mars et que les prix n'ont finalement pas réussi à revenir à leurs niveaux élevés précédents.

À l'heure actuelle, une éventuelle perturbation dans le détroit d'Ormuz, combinée à des frappes sur les infrastructures pétrolières des Émirats arabes unis ou du Qatar qui pourraient durer plusieurs semaines, semble avoir un potentiel beaucoup plus important pour alimenter une nouvelle hausse spéculative des prix du pétrole. Beaucoup dépendra de la durée du conflit et de la capacité de l'Iran à mener des attaques contre les pays voisins. La Chine, qui dépend des importations de pétrole iranien et pourrait devenir une victime économique du conflit au Moyen-Orient, pourrait jouer un rôle clé. La question est de savoir si Pékin trouvera un moyen de persuader l'Iran de s'abstenir de cibler les infrastructures énergétiques de la région et de garantir la continuité du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, la mer Rouge et Bab el-Mandeb. BRENT (D1) Source: xStation5

