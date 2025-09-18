DE40 : L'optimisme revient sur les marchés européens après la décision de la FED

La décision prise hier par la FED a suscité un certain optimisme lors de la séance de négociation d'aujourd'hui en Europe. Les principaux indices, notamment le DAX et l'Euro Stoxx 50, ont enregistré une hausse légèrement supérieure à 1 %. Les entreprises technologiques et les fabricants de vêtements tirent le marché vers le haut, bénéficiant de prévisions améliorées, de résultats solides ces derniers jours et des attentes d'une amélioration du moral des consommateurs grâce à la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Les contrats DE40, FRA40 et AUT20 ont progressé de plus de 1 %. Un autre facteur de stabilisation est l'accord conclu entre le lobby bancaire italien et le gouvernement pour geler les actifs d'impôts différés jusqu'en 2026, qui a été accueilli favorablement comme un signe de prévisibilité réglementaire. Dans le même temps, certains investisseurs restent prudents, car des positions défensives se forment dans le secteur bancaire sur le marché des options, ce qui suggère que la méfiance à l'égard des charges fiscales futures persiste. Les contrats sur les indices italiens sont en hausse de plus de 0,4 %. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Données macroéconomiques. La réunion de la Fed s'est conclue par une baisse des taux de 25 points de base, conformément aux attentes du marché. Cette décision indique que la Fed apprécie la vigueur du marché du travail et la stabilité du marché, mais elle montre également que l'économie américaine reste forte et ne nécessite pas encore de nouvelles baisses pour maintenir sa croissance. En Europe, la Banque centrale de Norvège a également décidé d'une baisse de 25 points de base, qui a été bien accueillie par le marché. La couronne norvégienne se renforce à la lumière de cette « baisse hawkish ». Aujourd'hui, la Banque d'Angleterre a également décidé de maintenir le niveau actuel des taux d'intérêt. Le marché semble suggérer que la Banque d'Angleterre surestime la vigueur de l'économie britannique ou ne croit pas à la trajectoire annoncée des taux d'intérêt de la banque. Malgré le maintien des taux, la livre sterling perd du terrain face à la plupart des principales devises. DE40 (D1)

Source: xStation Le graphique montre une tentative de renversement de la figure en tête-épaules, le marché ayant tenté de rebondir après avoir franchi la ligne de cou, mais les hausses actuelles ressemblent à un classique retest depuis le bas. La configuration FIBO et les niveaux de support précédents, qui se sont transformés en résistance, renforcent le scénario d'une poursuite de la baisse. Une cassure réussie et un maintien au-dessus de la ligne de cou pourraient signifier un renversement de la figure. Actualités des entreprises : Pets at Home Group (PETS.UK) - La valorisation s'est effondrée de plusieurs pour cent après le départ du PDG de la société. La société a également mis en garde contre les risques pesant sur ses revenus compte tenu de la détérioration du sentiment des consommateurs. L'accord entre le lobby bancaire italien et le gouvernement visant à geler les actifs d'impôts différés jusqu'en 2026. Unicredit (UCG.IT) est en baisse d'environ 1 %. Continental (CON.DE) - Le fabricant de pneus perd plus de 20 % de sa valeur. Cela s'explique par la scission d'« Aumovio », qui se concentrera sur la production de systèmes de freinage et de logiciels automobiles. Zalando (ZAL.DE) - L'entreprise de vêtements affiche une hausse de près de 5 % après la révélation d'un achat important d'actions par l'un des investisseurs.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."