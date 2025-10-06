DE40 : La France pèse 📉

Points clés Un ministre français démissionne à nouveau, le marché français est en plein chaos

L'industrie de l'armement continue de surperformer

Les ventes au détail sont conformes aux prévisions

Le marché européen a ouvert la séance sur une note nerveuse, réagissant à l'annonce d'une nouvelle démission du Premier ministre français. L'instabilité politique qui règne actuellement à Paris s'intensifie, ce qui a entraîné des corrections immédiates des cotations, une détérioration du sentiment et une aversion accrue pour le risque dans de nombreux segments en Europe. Les contrats FRA40 perdent plus de 1,4 % aujourd'hui. Les indices SPA35 et NED25 réagissent mieux, progressant de plus de 0,2 % malgré l'instabilité. Les autres indices européens restent proches de leurs niveaux d'ouverture. L'indice CAC40 est en baisse sur l'ensemble du marché, les institutions financières françaises étant les plus touchées. Données macroéconomiques : Les données sur les ventes au détail dans l'Union européenne ont répondu aux attentes des économistes, mais indiquent toujours une consommation plus faible qu'il y a un an. En août, les ventes ont augmenté de manière symbolique sur une base mensuelle, confirmant la stabilisation après les baisses précédentes, mais restent inférieures sur une base annuelle par rapport à la même période l'année dernière. Ventes au détail pour août (m/m) : 0,1 % (prévision 0,1 % ; précédemment -0,4 %)

Ventes au détail pour août (a/a) : 1 % (précédemment 2,1 %) DE40 (D1) Source: Xstation5 Le prix sur le graphique est resté sous le niveau de résistance de 24 600 à 24 500, ce qui est un signe de faiblesse des acheteurs. Compte tenu de l'indicateur RSI élevé, le scénario de base pourrait être une correction à la baisse vers le support à FIBO 23. Cependant, si les acheteurs parviennent à surmonter la résistance la plus proche et à maintenir leur élan de croissance, le prochain objectif serait un autre ATH. Actualités des entreprises : Hensoldt (HAG.DE) - Les entreprises du secteur de la défense connaissent une nouvelle séance haussière. Le fabricant d'optique et d'électronique militaires progresse de plus de 1 %. Cela s'explique non seulement par l'intensification des tensions géopolitiques, mais aussi par les commentaires du gouvernement allemand concernant d'éventuels achats d'actions dans des entreprises du secteur de la défense. Aston Martin (AML.UK) - Le constructeur de voitures de luxe a annoncé une perte plus importante en raison de la pression exercée sur les marchés américains et asiatiques. Les actions de la société chutent de 7 %. SEB (SK.FR) - Le fabricant français d'équipements de cuisine a publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes. La société perd 20 %. Redcare Pharmacy (RDC.DE) — La chaîne de pharmacies allemande a publié d'excellents résultats de vente et assuré la poursuite de sa croissance. L'action de la société s'envole de plus de 9 %.

