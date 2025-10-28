Les actions de Cameco atteignent des sommets historiques après l'annonce d'un partenariat stratégique avec les États-Unis.

Points clés Le partenariat entre Cameco, Brookfield et Westinghouse avec l'administration Trump pourrait porter sur des contrats d'une valeur de 80 milliards de dollars, renforçant ainsi le rôle de Cameco en tant que fournisseur clé d'uranium.

Cette annonce a suscité l'enthousiasme des marchés et pourrait déclencher une vague d'investissements dans l'énergie nucléaire américaine, profitant également à d'autres producteurs d'uranium.

Les détails du financement du projet ne sont pas encore connus, mais la participation du gouvernement américain à la construction des réacteurs AP1000 et AP300 envoie un signal politique fort en faveur de l'énergie nucléaire.

Les actions de Cameco Corp. enregistrent une hausse de 22 % pour atteindre un niveau record après l'annonce d'un partenariat stratégique avec les États-Unis Les actions de Cameco Corp. ont augmenté d'environ 22 % aujourd'hui pour atteindre un nouveau record historique après l'annonce d'un partenariat stratégique avec les États-Unis sous la direction de l'administration Trump. Le partenariat entre Cameco, Brookfield et Westinghouse avec l'administration Trump est l'une des initiatives les plus stratégiques de la politique énergétique américaine depuis des décennies. Il marque un tournant vers les technologies nucléaires modernes et une volonté de reconstruire l'industrie nucléaire nationale en utilisant les ressources nationales en uranium. Pour Cameco, cela représente non seulement un contrat potentiel de 80 milliards de dollars, mais aussi la confirmation de son rôle en tant que fournisseur de combustible et partenaire technologique clé dans le nouveau cycle d'investissement américain. L'euphorie du marché est tout à fait justifiée. Le projet pourrait déclencher une vague d'investissements à long terme, entraînant une augmentation de la demande d'uranium et créant une tendance à la hausse soutenue dans l'ensemble du secteur. Des entreprises telles que NexGen, Denison, UEC et Energy Fuels devraient naturellement en bénéficier, car le marché anticipe une renaissance de l'énergie nucléaire et la nécessité de sécuriser la chaîne d'approvisionnement. Il convient de noter que les détails du financement ne sont pas encore connus. L'ampleur du projet dépendra de l'obtention ou non d'un soutien fédéral ou de garanties de crédit. Néanmoins, l'implication du gouvernement américain dans la construction des réacteurs Westinghouse représente un signal politique fort confirmant son soutien à long terme à l'énergie nucléaire. S'il est finalisé, cet accord pourrait ouvrir une nouvelle phase de croissance dans le secteur nucléaire, Cameco jouant un rôle clé en tant que fournisseur de combustible et dans le cadre de la stratégie américaine de sécurité énergétique.

