DE40 : Le DAX proche de son plus haut niveau depuis une semaine 📈Deutsche Borse à la traîne, SUSS MicroTec recule de 23 %

Le moral est légèrement meilleur aujourd'hui sur le marché boursier allemand, dans un contexte positif à Wall Street. Les actions européennes sont en hausse. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a apporté son soutien à l'initiative visant à créer une bourse paneuropéenne, destinée à rivaliser avec les marchés boursiers américains et chinois.

DE40

Les contrats à terme sur le DAX (DE40) sont en hausse de près de 0,3% aujourd'hui, dépassant les 24 400 points, dans le respect de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (ligne orange).

Source: xStation5

SUSS MicroTec (intervalle D1)

La Deutsche Bank a abaissé son objectif de cours pour SUSS MicroTec SE de 41€ à 36€, tout en maintenant sa recommandation « Hold » après que la société ait publié son deuxième avertissement sur résultats pour 2025. Si le chiffre d'affaires s'est révélé solide, à environ 118 millions d'euros, soit 4 à 5% au-dessus des attentes, les marges se sont effondrées, révélant le véritable point faible. La marge brute a chuté à 33,1%, bien en dessous de la fourchette de 38 à 39% prévue par les analystes, ramenant la marge EBIT à seulement 10,5%. Selon la Deutsche Bank, cette forte baisse reflète à la fois un mix produit moins favorable et les coûts de démarrage de la nouvelle usine de Taïwan, qui pèsent sur la rentabilité à court terme. La croissance du chiffre d'affaires n'est pas le problème, ce sont les marges. En réalité, l'action est inférieure de près de 30% à sa moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200).

Source: xStation5

Deutsche Borse (intervalle D1) : le titre dépasse les attentes et apaise les craintes liées au poids des bons du Trésor

Deutsche Boerse AG (DB1:GR) a affiché de solides résultats au troisième trimestre 2025, dépassant légèrement les prévisions des analystes et apaisant les inquiétudes des investisseurs concernant la faiblesse des résultats de trésorerie. Le chiffre d'affaires net a augmenté de 3% par rapport à l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires hors résultats de trésorerie a bondi de 7%, signe de la solidité sous-jacente de l'activité. Les revenus de trésorerie ont chuté de 19%, mais cette baisse a été moins importante que prévu par les marchés.

Un contrôle rigoureux des coûts a contribué à cette performance : les dépenses ont été inférieures de 2% aux estimations, ce qui a amélioré la rentabilité. En conséquence, l'EBITDA a dépassé le consensus de 4% et le BPA de 5%, marquant un retour bienvenu à la dynamique des bénéfices. Deutsche Boerse a réaffirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2025, se négociant actuellement à 18,3 fois le BPA 2026 et 12 fois l'EV/EBITDA.

Deutsche Börse a réalisé un troisième trimestre solide, surprenant les analystes avec des résultats meilleurs que prévu, malgré la faible volatilité des marchés boursiers. L'opérateur boursier a réalisé un bénéfice de 473 millions d'euros, soit une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions consensuelles.

Selon le nouveau directeur financier Jens Schulte, les bénéfices hors résultats de trésorerie ont augmenté de 7%, ce qui démontre la résilience de l'entreprise malgré les pressions cycliques sur l'activité de négociation. Pour l'ensemble de l'année, Deutsche Börse reste en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2025. La direction continue de tabler sur une hausse du chiffre d'affaires net (hors trésorerie) d'environ 9 % à quelque 5,2 milliards d'euros, tandis que l'EBITDA devrait atteindre environ 2,7 milliards d'euros, contre 2,35 milliards d'euros l'année précédente.

En résumé, même dans un contexte de marchés plus calmes, Deutsche Börse prouve qu'elle est capable de générer une croissance régulière, ce qui est un signe rassurant pour le long terme. L'analyste de Deutsche Bank a maintenu sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 291 euros, affirmant que ces résultats « mettent fin à la récente tendance négative des bénéfices » et constituent une base solide pour le Capital Markets Day de décembre.

Source: xStation5

Symrise (SY1.DE, intervalle D1)

Symrise annonce une légère baisse de son chiffre d'affaires mais réaffirme ses objectifs de bénéfices

Symrise AG, le fabricant allemand de parfums et d'arômes, a annoncé une légère baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, reflétant un ralentissement de la dynamique du marché dans certaines parties de son portefeuille. Le chiffre d'affaires s'est établi à 1,22 milliard d'euros, contre 1,26 milliard d'euros un an plus tôt, mais les ventes organiques ont tout de même progressé de 1,4%. Au cours des neuf premiers mois de l'année, Symrise a généré un chiffre d'affaires de 3,78 milliards d'euros, légèrement inférieur aux 3,82 milliards d'euros de l'année dernière, ce qui correspond à une croissance organique de 2,6%.

La société a ajusté ses prévisions pour l'ensemble de l'année, ramenant sa prévision de croissance organique à 2,3%-3,3% (contre 3%-5% auparavant), mais maintenant son objectif de marge EBITDA autour de 21,5%. Pour l'avenir, Symrise a réaffirmé ses objectifs à moyen terme pour 2028, visant un taux de croissance annuel composé (TCAC) organique de 5% à 7% et une marge EBITDA comprise entre 21% et 23%. Malgré des difficultés à court terme, Symrise continue de mettre l'accent sur une rentabilité stable et une exécution rigoureuse de son plan de croissance à long terme.

Source: xStation5