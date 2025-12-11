DE40: Le DAX recule légèrement 📉 Carl Zeiss Meditec sous pression après ses résultats

Le sentiment de marché sur les actions allemandes est modérément optimiste aujourd’hui, même si l’indice a rendu une partie de ses récents gains. Le benchmark reste au-dessus des 24 000 points, mais recule légèrement de 0,2 % sur la séance. Les actions Rheinmetall poursuivent leur progression après une recommandation positive de Bernstein ; par ailleurs, l’Ukraine a soumis aux États-Unis une version révisée de son plan de paix avec la Russie.

poursuivent leur progression après une recommandation positive de Bernstein ; par ailleurs, l’Ukraine a soumis aux États-Unis une version révisée de son plan de paix avec la Russie. Les actions Carl Zeiss sont également en hausse aujourd’hui, soutenues par la croissance du chiffre d’affaires.

sont également en hausse aujourd’hui, soutenues par la croissance du chiffre d’affaires. Delivery Hero est sous pression après des révisions de notation de la part de Citi et Cantor Fitzgerald.

est sous pression après des révisions de notation de la part de Citi et Cantor Fitzgerald. Audi va vendre une participation majoritaire dans le studio italien de design Italdesign Giugiaro SpA au groupe américain UST.

va vendre une participation majoritaire dans le studio italien de design au groupe américain UST. Au niveau macro, la statistique la plus importante du jour sera la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis (14h30 CET).

(14h30 CET). Le secteur européen des logiciels se comporte bien malgré une chute de plus de 10 % d’ Oracle (ORCL.US) après ses résultats publiés aux États-Unis.

d’ après ses résultats publiés aux États-Unis. Après la clôture américaine, Costco et Broadcom dévoileront leurs résultats.

et dévoileront leurs résultats. L’indice se maintient au-dessus de deux moyennes mobiles clés : l’EMA50 (ligne orange) et l’EMA200 (ligne rouge). Source: xStation5 Carl Zeiss Meditec sous pression Carl Zeiss Meditec (AFX.DE) a publié une solide croissance de son chiffre d’affaires au T4 2025, en hausse de 7,8 % sur un an à 2,228 milliards d’euros, malgré un environnement de marché difficile et des vents contraires liés aux tarifs douaniers et aux mouvements de change. Toutefois, l’action se traite aujourd’hui à de nouveaux plus bas historiques, en partie en raison de l’impact des tarifs et d’une concurrence accrue qui limite le potentiel de hausse. Le bénéfice par action (BPA) ressort à 1,61 € , avec un BPA ajusté de 1,90 € , confirmant une amélioration opérationnelle stable.

Les ventes d’ équipements ont progressé de 2,3 % , tandis que les consommables ont bondi de 15,2 % , améliorant nettement la qualité des revenus.

L’entreprise atteint pour la première fois une part de 50 % de revenus récurrents , renforçant sa résilience face à la volatilité cyclique.

Le carnet de commandes a grimpé de 18,2 % sur un an à 2,288 milliards d’euros , signalant une demande solide pour le prochain exercice.

L’ EBITDA a augmenté de 3,5 % à 258 millions d’euros , bien que la marge ait légèrement reculé à 11,6 % , contre 12 % un an plus tôt.

La société a conservé une position concurrentielle solide sur des marchés clés tels que la Chine et le Japon , malgré les pressions réglementaires et la montée de concurrents locaux.

L’ intégration de l’unité digitale dans les segments existants doit améliorer l’efficacité opérationnelle et accélérer la montée en échelle des produits.

Le management anticipe une croissance organique modérée l’an prochain et un chiffre d’affaires proche de 2,3 milliards d’euros , avec un objectif de marge EBITDA autour de 12,5 % .

À horizon 3 à 5 ans , l’entreprise vise une croissance organique de milieu à haut chiffre à un chiffre et une marge EBITDA de 16 à 20 % , indiquant des ambitions claires en matière d’expansion et de rentabilité.

La direction a souligné l’importance stratégique de maintenir une présence en Chine , notant qu’une absence sur ce marché pourrait entraîner des risques commerciaux significatifs.

Les tarifs américains ont ajouté plus de 10 millions d’euros de coûts, tandis que les effets de change négatifs ont dépassé 20 millions d’euros , pesant fortement sur les marges du trimestre.

La concurrence croissante de joueurs locaux et l’incertitude réglementaire demeurent des risques majeurs pour le segment medtech en Chine.

Le modèle chinois VBP (Volume-Based Procurement) continue d’exercer une pression sur les prix et les marges, représentant un défi persistant pour le secteur. Source: xStation5 Bernstein a relevé sa recommandation sur Rheinmetall (RHM.DE) à « surperformance », avec un objectif de cours de 2 050 € par action. Le titre a récemment atteint un plus haut historique de 2 000 € et se négocie actuellement environ 20 % en dessous de ce niveau. Source: xStation5 Citi a abaissé son objectif de cours pour Delivery Hero (DHER.DE) à 19 € par action, tandis que Cantor Fitzgerald a émis une recommandation « neutre » avec un objectif de 21,5 €. Les deux recommandations suggèrent un potentiel de hausse limité depuis les niveaux actuels. Source: xStation5

