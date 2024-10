DE40 : Les actions européennes sous pression suite à la chute de Nvidia hier 📉

Le DAX allemand s'éloigne de ses records historiques

Les investisseurs attendent la publication des données américaines JOLTS et la décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada.

La vente de Nvidia hier met la pression sur les stocks de semi-conducteurs européens

La séance de mercredi sur les marchés boursiers européens entraîne un recul de la plupart des indices boursiers. Le DAX allemand est actuellement en baisse de 0,93% intraday. Dans le même temps, le CAC40 français est en baisse de 1,02%. Le DAX est toujours proche de ses plus hauts historiques, mais la tendance haussière dynamique s'affaiblit. L'attention des investisseurs se porte aujourd'hui sur la réaction au repli du secteur des semi-conducteurs survenu hier. En outre, les investisseurs réagiront à la décision de la Banque du Canada et aux données américaines JOLTS. Volatilité observée actuellement sur le marché européen au sens large. Source : xStation L'indice de référence allemand DE40 est coté durant la session de mercredi près de 0,33% plus bas, mais il maintient toujours une tendance dynamique à la hausse. L'indice a dépassé le niveau de résistance clé fixé par l'EMA 50 jours (ligne bleue sur le graphique) et les sommets locaux de la zone de consolidation des dernières séances. La rupture dynamique de ces zones ouvrait théoriquement la voie à une poursuite de la hausse en direction des sommets historiques à 19 000 points. Cependant, à l'heure actuelle, l'indice a annulé la rupture de cette zone et nous observons un repli. Il convient de garder à l'esprit que l'ampleur du dernier rebond est importante, ce qui peut amener les investisseurs à prendre des bénéfices. A cet égard, les EMA à 50 jours et EMA à 100 jours mentionnées précédemment (ligne violette sur le graphique) peuvent constituer une zone de support relativement importante. Source : xStation Actualités : Les actions de Commerzbank (CBK.DE) sont en baisse de 1,6% suite à des rapports selon lesquels le gouvernement allemand envisage de réduire sa participation dans le prêteur de 3 à 5%. Les analystes interrogés par Bloomberg ont déclaré que cette décision ne devrait pas être une surprise, compte tenu de facteurs tels que les gains récents du prix de l'action et l'amélioration de la rentabilité de la banque, alors que l'État allemand a toujours indiqué qu'il avait l'intention de réduire sa participation à l'avenir. Airtel Africa (AAF.UK) est en baisse de près de 7 % aujourd'hui après que JP Morgan a rétrogradé l'action à « neutre » et fixé un prix cible de 121,3 pence. La banque d'investissement a cité la baisse des marges EBITDA comme la principale raison de cette réduction. La vente de semi-conducteurs qui a eu lieu hier a également eu un impact important sur l'Europe. Infineon (IFX.DE) est en baisse de 4 % aujourd'hui, tandis qu'Aixtron (AIXA.DE) est en baisse de 3,6 %. Autres actualités des différentes sociétés du DAX. Source : Bloomberg Financial LP

