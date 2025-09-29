DE40 : les marchés actions européens modérés

La séance boursière d'aujourd'hui en Europe se déroule dans une ambiance modérément positive : la plupart des principaux indices enregistrent des gains et les investisseurs profitent de l'amélioration du sentiment sur les marchés mondiaux. Le DAX allemand suit cette tendance, enregistrant des hausses et s'alignant sur la direction générale des bourses européennes.



Source: Bloomberg Finance LP

Les indices allemands sont principalement tirés vers le haut par les entreprises des secteurs médical, minier, des énergies renouvelables et des technologies de l'information. En revanche, les banques et les détaillants exercent une pression sur les cotations : ces segments restent en recul en raison des inquiétudes liées à la baisse de la consommation et aux défis réglementaires potentiels dans le secteur financier.

Données macroéconomiques :

Ventes au détail en Espagne :

Réel : 4,5 % en glissement annuel

Précédent : 4,7 % en glissement annuel

Indice des prix à la consommation (IPC) espagnol :

Réel : -0,4 % en glissement mensuel

Prévisions : -0,2 % en glissement mensuel

Précédent : 0,0 % en glissement mensuel

En Espagne, le chiffre de l'inflation publié aujourd'hui a attiré l'attention. Il s'est avéré négatif et pire que prévu, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l'état de l'économie locale et au risque d'aggravation de la déflation. En revanche, les données sur les ventes au détail se sont démarquées positivement, indiquant une amélioration de la demande des consommateurs, compensant en partie le tableau pessimiste de l'inflation.

Sentiment économique dans la zone euro (septembre) :

Sentiment économique : 95,5 (Prévisions : 95,2. Précédent : 95,2)

Confiance des consommateurs : -14,9 (Prévisions : -14,9. Précédent : -15,5)

Confiance des industriels : -10,3 (Prévisions : -10,9. Précédent : -10,3)

Confiance dans les services : 3,6 (Prévisions : 3,7. Précédent : 3,6)

Les données de la zone euro ont affiché un ton modérément positif. Dans la plupart des segments de l'économie, les résultats se sont avérés meilleurs que prévu, ce qui confirme l'image d'une stabilisation économique. Cependant, il convient de rappeler que la tendance des données reste négative. Le secteur et les consommateurs suscitent des inquiétudes particulières. Les indicateurs sont tombés en dessous des prévisions, ce qui suggère que la pression pour ralentir l'activité dans ce domaine est toujours évidente.

Le déroulement de la séance pourrait également être influencé par les déclarations des représentants du FOMC et de la BCE, qui seront soigneusement analysées afin d'y trouver des indices sur l'orientation de la politique monétaire.

DE40 (D1)

Source:xStation5

Après avoir rebondi sur un solide support au niveau FIBO 38,2, où se trouve également l'EMA100, le prix se dirige vers la limite supérieure de consolidation à environ 24 000 points, où se trouve également le niveau FIBO 23,6. Le franchissement de ce niveau pourrait annoncer de nouvelles hausses. Cependant, un retour aux niveaux autour de 23 650 et le franchissement de l'EMA100 pourraient annoncer une tentative de tester la limite inférieure située à 23 300 points, où se trouve également le FIBO 50.

Actualités des entreprises :

Lufthansa (LHA.DE) - La compagnie aérienne a annoncé le licenciement de 4 000 employés afin de protéger ses marges. Le cours de l'action augmente d'environ 1,6 %.

Kloeckner (KCO.DE) - Le producteur d'acier a annoncé qu'il allait vendre ses usines aux États-Unis. L'entreprise gagne plus de 3,5 %.

Nouvelle journée de croissance pour les entreprises du secteur de la défense : Rolls-Royce (RR.UK), Rheinmetall (RHM.DE) et Hensoldt (HAD.DE) progressent de plus de 1 % dans un contexte d'augmentation des commandes et de tensions géopolitiques.

NIBE Industrier (NIBEB.SE) - L'entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables a reçu une série de recommandations de la part de banques d'investissement. Le cours de l'action est en hausse de 6 %.

UCB (UCB.BE) - L'entreprise belge de biotechnologie affiche une hausse de plus de 15 % après avoir annoncé des résultats de recherche très prometteurs concernant sa nouvelle thérapie.