DE40 : Les troubles politiques en France pèsent sur les indices européens

Un sentiment de pessimisme règne clairement sur les marchés financiers européens ce mardi, les investisseurs surveillant de près les actions françaises, qui pourraient connaître une nouvelle séance de forte volatilité. Les contrats à terme sur l'indice français CAC 40 sont en baisse d'environ 1,9 %, ce qui en fait l'indice majeur le moins performant d'Europe. Les baisses les plus significatives concernent les entreprises très liées à l'économie française, telles que les détaillants. Les actions françaises restent sous pression en raison de l'incertitude politique. Le Premier ministre François Bayrou a annoncé un vote de confiance surprise qui se tiendra le mois prochain, intensifiant la vague de ventes sur les marchés. Les tensions politiques et les inquiétudes concernant la stabilité du budget national alimentent les craintes des investisseurs, d'autant plus que les valeurs vedettes du CAC 40 subissent une pression croissante et devraient peser davantage sur l'indice.

Le CAC 40 sous-performe par rapport à l'indice paneuropéen STOXX 600, et le rendement des obligations françaises à 10 ans a atteint 3,51 %, ce qui aggrave encore le sentiment sur le marché de la dette et ajoute à l'incertitude des investisseurs.

Une incertitude similaire est également perceptible sur d'autres indices européens clés. Le DAX allemand enregistre des baisses modérées d'environ 0,5 %, bien qu'il soit moins affecté que le CAC 40 français. Parallèlement, le FTSE 100 britannique recule de plus de 0,8 % aujourd'hui, reflétant la détérioration du sentiment sur l'ensemble des marchés ainsi que les inquiétudes liées au ralentissement économique mondial et à l'instabilité politique. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5 Volatilité actuelle sur l'ensemble du marché européen.

Source: xStation

L'indice allemand DE40 a reculé d'environ 0,4 % lors de la séance d'aujourd'hui et oscille très près des niveaux de support techniques clés, définis par les moyennes mobiles exponentielles à 25 et 50 jours (représentées par les lignes jaunes et bleues sur le graphique). À l'heure actuelle, ces deux moyennes mobiles servent de points de soutien locaux pour le marché. Leur maintien pourrait indiquer une poursuite de la tendance haussière à moyen terme. Toutefois, la pression à la baisse évidente dans les chandeliers récents, ainsi que l'incertitude croissante sur les marchés européens, suggèrent que les prochaines séances pourraient être cruciales pour déterminer l'orientation future de l'indice. Une cassure en dessous de ces niveaux pourrait ouvrir l'ouverture à un test de la moyenne mobile exponentielle à 100 jours (ligne verte), située près de la zone des 23 600 points. Source : xStation5 Actualités de l'entreprise : Puma SE (PUM.DE) recule de plus de 1,2 % après l'annonce d'une possible vente de la participation détenue par la famille Pinault, qui détient actuellement 29 % de l'entreprise. Selon certaines sources, des discussions sont en cours avec des acheteurs potentiels, notamment les entreprises chinoises Anta Sports et Li Ning Co. Bien que les actions Puma aient perdu près de 50 % de leur valeur en glissement annuel, les spéculations sur un rachat ont récemment contribué à un rebond d'environ 20 % du titre. Sous la direction de son nouveau PDG, Arne Hoeld, la société s'efforce d'améliorer sa position sur le marché, mais continue de faire face à une concurrence acharnée de la part de marques telles que New Balance et Hoka. La famille Pinault devrait s'attendre à une prime pour la vente de sa participation majoritaire.

recule de plus de 1,2 % après l'annonce d'une possible vente de la participation détenue par la famille Pinault, qui détient actuellement 29 % de l'entreprise. Selon certaines sources, des discussions sont en cours avec des acheteurs potentiels, notamment les entreprises chinoises Anta Sports et Li Ning Co. Bien que les actions Puma aient perdu près de 50 % de leur valeur en glissement annuel, les spéculations sur un rachat ont récemment contribué à un rebond d'environ 20 % du titre. Sous la direction de son nouveau PDG, Arne Hoeld, la société s'efforce d'améliorer sa position sur le marché, mais continue de faire face à une concurrence acharnée de la part de marques telles que New Balance et Hoka. La famille Pinault devrait s'attendre à une prime pour la vente de sa participation majoritaire. BNP Paribas (BNP.FR) est en baisse de 5 % lors de la séance d'aujourd'hui, continuant de subir la pression due à l'incertitude du marché français et à son exposition aux actifs financiers locaux.

est en baisse de 5 % lors de la séance d'aujourd'hui, continuant de subir la pression due à l'incertitude du marché français et à son exposition aux actifs financiers locaux. Ørsted (ORSTED.DK) est en hausse de 4,2 % après avoir annoncé son intention d'organiser des réunions avec les investisseurs à la suite de la décision des autorités américaines de suspendre deux projets éoliens offshore. Le titre avait précédemment chuté de 16 % à la bourse de Copenhague en raison de l'incertitude réglementaire aux États-Unis. La société envisage de transférer les droits sur ces projets à d'autres régions afin de minimiser les risques opérationnels et de réputation.

est en hausse de 4,2 % après avoir annoncé son intention d'organiser des réunions avec les investisseurs à la suite de la décision des autorités américaines de suspendre deux projets éoliens offshore. Le titre avait précédemment chuté de 16 % à la bourse de Copenhague en raison de l'incertitude réglementaire aux États-Unis. La société envisage de transférer les droits sur ces projets à d'autres régions afin de minimiser les risques opérationnels et de réputation. Commerzbank (CBK.DE) a reculé de 5,2 % après que les analystes de Bank of America ont abaissé la note du titre. L'établissement a souligné la marge de progression limitée des revenus nets d'intérêts et les risques croissants liés à l'exposition aux obligations françaises et italiennes.

a reculé de 5,2 % après que les analystes de Bank of America ont abaissé la note du titre. L'établissement a souligné la marge de progression limitée des revenus nets d'intérêts et les risques croissants liés à l'exposition aux obligations françaises et italiennes. Leonardo (LDO.IT) a reculé de 1,1 % malgré des nouvelles positives concernant les contrats de défense. Les investisseurs semblent vouloir sécuriser leurs profits après la précédente remontée du titre du géant italien de la défense.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."