DE40 : Un optimisme prudent revient en Europe

Une vague d'optimisme anime les indices européens, les bourses du continent ouvertes en hausse. Ces progressions sont alimentées par un changement de sentiment et les commentaires positifs des banques d'investissement. La réaction négative aux résultats de NVIDIA ne semble pas exercer de pression sur l'Europe. Le FRA40 progresse de 1 %, l'EU50 de 0,6 % et le DE40 de 0,5 % lors de l'ouverture.

Dans les dernières phases de la séance, le marché commence à manquer d'élan pour poursuivre sa progression. De nombreux indices reculent. Le FRA40 reste en territoire positif.

Le géant des semi-conducteurs et de l'IA, Nvidia, a publié ses résultats. Bien qu'ils aient dépassé des attentes assez élevées, les investisseurs ne semblent pas satisfaits des résultats et les actions de la société ont baissé de 2 % avant l'ouverture du marché. Cependant, le marché européen ne semble pas préoccupé par le sentiment outre-Atlantique.

Les analystes de Goldman Sachs et de Citi sont optimistes quant aux marchés boursiers européens. Ils affirment que les risques potentiels liés à la crise politique en France sont déjà pris en compte dans les cours. Les actions européennes elles-mêmes seraient fortement sous-évaluées et devraient connaître une très bonne période.

La Banque Populaire Caisse d'Épargne a ajouté des obligations du secteur de la défense à son offre. Cette initiative vise à recapitaliser ce secteur stratégique européen en vue de son expansion et à répondre à la demande des investisseurs pour des instruments connexes. La première émission s'élève à plus de 500 millions d'euros.

Données macroéconomiques :

La Commission européenne a publié aujourd'hui une série de données macroéconomiques visant à présenter la situation des consommateurs et des entreprises européens. Ces données sont conformes aux attentes du marché.

Indicateur du climat des affaires : -0,72 (précédent : -0,72, révision : -0,71)

Confiance des consommateurs dans la zone euro : -15,5 (prévisions : -15,5, précédent : -14,7)

Dans l'après-midi, les investisseurs pourront examiner le rapport de la réunion de la BCE concernant la poursuite de la politique monétaire. Le marché s'attend à ce que la BCE maintienne son cap actuel.

La production automobile au Royaume-Uni est en hausse pour un autre mois consécutif. La Society of Motor Manufacturers and Traders publie les données. La réaction du marché est mitigée.

Production automobile : augmentation de 5,6 % à 69 127 unités.

La production totale de véhicules a augmenté de 10,8 % à 72 006 unités.

Une augmentation de 6,4 % de la production de véhicules légers est prévue en 2026.

DE40 (D1)

Source: Xstation

Sur le graphique, le prix défend le support autour du niveau de 24 000 points contre de nouvelles baisses. Si le prix ne parvient pas à revenir rapidement au-dessus de la limite supérieure de la zone de support, celle-ci pourrait devenir une nouvelle résistance, tout comme la moyenne EMA50. Si cela se produit, un consolidateur pourrait se former entre les niveaux de 24 000 et le prochain support sur la ligne de tendance à moyen terme et l'EMA100. Toutefois, si le marché parvient à progresser, la première résistance sera la convergence de la tendance baissière à court terme et de la tendance haussière à moyen terme (en rouge), juste au-dessus de laquelle se trouvera une très forte résistance marquée par le dernier ATH.

Actualités de l'entreprise :

Tesla (TSLA.DE) - L'entreprise a annoncé une baisse considérable de ses ventes en Europe. Les ventes ont chuté de 40 % par rapport à l'année précédente. La part de marché européenne de la société est passée de 1,4 % à 0,8 %. Ces baisses sont dues à un boycott des consommateurs provoqué par la coopération étroite entre Elon Musk et le président américain, ainsi qu'à la concurrence croissante de la société chinoise BYD. Le cours de l'action Tesla cotée à la bourse allemande a baissé de 1 %.

Croissance des constructeurs automobiles européens - L'échec de Tesla, le changement de sentiment et les données positives stimulent la croissance des constructeurs automobiles européens.

Aston Martin (AML.UK) est en hausse de 2,6 %

Volkswagen (VOW1.DE) est en hausse de 1 %

Mercedes (MBG.DE) est en hausse de 1,9 %

BMW (BMW.DE) est en hausse de 1,4 %

Renault (RNO.FR) a augmenté de 5 %

Stellantis (STLAM.IT) a augmenté de 3,2 %

Pernod Ricard (RI.FR) - Le producteur français d'alcools haut de gamme a augmenté de plus de 7 % après avoir publié des résultats très solides qui ont dépassé les attentes des investisseurs.

Drax (DRX.UK) - Le producteur d'énergie renouvelable à partir de biomasse est confronté à de graves problèmes juridiques. La société fait actuellement l'objet d'une enquête de la part de la FCA britannique. L'enquête porte sur des soupçons pesant sur la société pour avoir acquis du bois en violation de la réglementation. Le cours de l'action est en baisse de plus de 10 %.