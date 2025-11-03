Le début de semaine à Wall Street est marqué par un écart croissant entre les segments du marché. Le Nasdaq progresse, porté par la forte demande pour les entreprises liées à l’intelligence artificielle. Les actions d’Amazon ont bondi de 4 % après l’annonce d’un partenariat avec OpenAI, tandis que Nvidia et Micron Technology ont également gagné en valeur à la suite de plusieurs accords stratégiques majeurs dans le secteur. Par ailleurs, la société de centres de données Iren a signé un contrat pluriannuel de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft, lui donnant accès aux processeurs graphiques Nvidia GB300. Il convient de noter que les entreprises technologiques bénéficient de marges élevées, d’une échelle mondiale et d’un accès privilégié à des solutions d’IA de pointe, ce qui continue d’alimenter la croissance d’un petit groupe de leaders. Dans le même temps, les indices élargis et les entreprises industrielles peinent à suivre. Aujourd’hui, plus de 400 sociétés du S&P 500 affichent des baisses, et le Dow Jones recule déjà de près de 0,8 %. Cette tendance accentue la polarisation du marché, où la performance et la valorisation globales dépendent de plus en plus de quelques géants technologiques.

La faible performance des entreprises traditionnelles, la forte sensibilité des petites sociétés aux coûts du capital et un sentiment consommateur neutre indiquent qu’une correction des valeurs liées à l’IA pourrait avoir un impact significatif sur l’ensemble du marché.

Les résultats à venir cette semaine, notamment ceux de McDonald’s et Palantir, permettront de vérifier si le sentiment de marché reflète la réalité économique ou s’il continue de soutenir des scénarios trop optimistes liés à l’intelligence artificielle. Les indices US100 et US2000 suivent des trajectoires complètement opposées depuis près de deux semaines. Il est toutefois important de noter que les deux instruments restent au-dessus de leur moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50). Source: xStation Calendrier des résultats prévus cette semaine. Source: XTB

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."