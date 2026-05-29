Dell bondit de 40 % après la publication de résultats très solides ⚡ Le prochain grand gagnant de l'IA ?

Dell Technologies (DELL.US) a publié ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2027, qui confirment sa position parmi les principaux bénéficiaires de l'essor de l'intelligence artificielle. Le fabricant de serveurs, d'infrastructures de centres de données et d'ordinateurs personnels a enregistré un chiffre d'affaires record, une croissance fulgurante de ses bénéfices et a revu à la hausse de manière significative ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

L'activité serveurs IA de la société reste le principal moteur de croissance, la direction tablant désormais sur un chiffre d'affaires annuel d'environ 60 milliards de dollars pour les serveurs IA. Les résultats témoignent également d'une forte demande pour les infrastructures informatiques traditionnelles, les solutions de stockage et les PC d'entreprise.

La réaction du marché a été immédiate, l'action Dell ayant bondi de près de 40 % en après-bourse après que la société eut dépassé pratiquement toutes les attentes de Wall Street.

Points clés

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 88 % en glissement annuel pour atteindre un niveau record de 43,8 milliards de dollars .

pour atteindre un niveau record de . Le bénéfice par action ajusté (non conforme aux PCGR) a progressé de 214 % en glissement annuel pour s'établir à 4,86 dollars .

pour s'établir à . Les commandes de serveurs IA ont atteint 24,4 milliards de dollars au cours du trimestre.

au cours du trimestre. Le chiffre d'affaires des serveurs IA s'est élevé à 16,1 milliards de dollars .

. Le carnet de commandes IA a atteint un niveau record de 51,3 milliards de dollars .

. Dell a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année à 165–169 milliards de dollars , un nouveau record pour l'entreprise.

, un nouveau record pour l'entreprise. La direction prévoit environ 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour les serveurs IA au cours de l'exercice fiscal en cours.

au cours de l'exercice fiscal en cours. L'action a grimpé de près de 40 % après la publication des résultats.

L'IA devient le principal secteur d'activité de Dell

Il y a quelques années encore, Dell était principalement associé aux ordinateurs personnels et au matériel d'entreprise. Aujourd'hui, une part de plus en plus importante de son activité s'articule autour des infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle.

Au cours du trimestre, Dell a enregistré 24,4 milliards de dollars de commandes de serveurs IA, tout en générant 16,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans ce domaine. Plus important encore, l’entreprise a clôturé le trimestre avec un carnet de commandes record de 51,3 milliards de dollars lié à l’IA.

Selon le directeur des opérations Jeff Clarke, la demande en solutions d’IA continue de s’accélérer. La direction a souligné que le pipeline de projets potentiels reste plusieurs fois supérieur au carnet de commandes actuel. Parmi les clients de Dell figurent des hyperscalers et des fournisseurs de services de calcul tels que CoreWeave et Nscale, ainsi que des entreprises construisant des infrastructures d’IA privées et des organisations développant leurs propres modèles d’IA.

Des résultats financiers bien supérieurs aux attentes

Dell a généré un chiffre d'affaires de 43,8 milliards de dollars au premier trimestre, contre 23,3 milliards de dollars un an plus tôt. Ce chiffre dépasse largement les estimations consensuelles de Wall Street, qui s'élevaient à environ 35,5 milliards de dollars.

La rentabilité s'est avérée encore plus impressionnante. Le bénéfice par action ajusté a atteint 4,86 dollars, bien au-dessus des prévisions des analystes, qui tablaient sur 2,99 dollars.

Parmi les autres faits marquants, on peut citer :

Le résultat d'exploitation a augmenté de 154 % pour atteindre 4,2 milliards de dollars .

pour atteindre . Le résultat net a progressé de 194 % pour atteindre 3,2 milliards de dollars .

pour atteindre . La marge brute a augmenté de 57 % pour atteindre 7,9 milliards de dollars.

Ces résultats montrent que Dell ne se contente pas de vendre davantage de matériel, mais tire également profit de la nature à forte marge des produits d'infrastructure IA.

L'infrastructure IA est le moteur de l'ensemble de l'activité des centres de données

Le segment le plus performant reste l'Infrastructure Solutions Group (ISG), qui comprend les serveurs, les équipements réseau et les systèmes de stockage.

Le chiffre d'affaires de l'ISG a bondi de 181 % en glissement annuel pour atteindre un niveau record de 29 milliards de dollars, tandis que le résultat d'exploitation a grimpé de 206 % pour s'établir à 3,1 milliards de dollars.

Il est important de noter que la croissance ne se limite pas aux serveurs IA. Le chiffre d'affaires des serveurs traditionnels et des solutions de réseau a augmenté de 92 % pour atteindre 8,5 milliards de dollars.

Cela reflète une vague plus large de modernisation des infrastructures, les grandes entreprises augmentant leur capacité de calcul et modernisant leurs centres de données pour prendre en charge les charges de travail liées à l'IA. La direction a également souligné que l'essor de l'inférence IA et des systèmes basés sur des agents accroît la demande en processeurs traditionnels, qui effectuent de nombreuses tâches de soutien aux côtés des accélérateurs GPU.

Dell met en place un écosystème complet dédié à l'IA

La stratégie de Dell va bien au-delà de la simple vente de serveurs. L'entreprise développe une plateforme d'IA complète qui englobe l'infrastructure, le stockage, la gestion des données et des solutions intégrées mises au point avec des partenaires stratégiques.

Les partenariats actuels comprennent :

NVIDIA

Google Cloud

OpenAI

xAI

Palantir

ServiceNow

Mistral

CrowdStrike

L'une des initiatives phares de Dell est Dell AI Factory avec NVIDIA, qui permet aux entreprises de déployer des environnements d'IA en dehors des plateformes de cloud public.

Cette initiative répond à une tendance majeure du secteur, les organisations adoptant de plus en plus des déploiements d'IA sur site en raison de préoccupations liées à la sécurité des données, à la rentabilité et à la conformité réglementaire.

Le secteur des PC renoue lui aussi avec la croissance

Bien que l'IA retienne principalement l'attention des investisseurs, Dell a également affiché de solides résultats dans son activité traditionnelle de PC.

Le chiffre d'affaires du Client Solutions Group (CSG) a augmenté de 17 % pour atteindre 14,6 milliards de dollars.

Le segment des PC professionnels a généré un chiffre d'affaires de 13 milliards de dollars, en hausse de 18 %, enregistrant ainsi son septième trimestre consécutif de croissance.

La direction a souligné qu'une grande partie du parc mondial de PC a désormais plus de quatre ans, ce qui crée un cycle de renouvellement naturel. La demande supplémentaire est stimulée par la migration des entreprises vers Windows 11 et l'intérêt croissant pour les PC équipés de l'IA.

C'est l'offre, et non la demande, qui constitue le principal frein

L'un des messages les plus marquants de la direction a été que la demande n'est plus le facteur limitant de la croissance.

Dell a mis en avant les pénuries suivantes :

Mémoire DRAM

Mémoire flash NAND

Processeurs

Divers composants de centres de données

Selon Jeff Clarke, l'entreprise continue d'évoluer dans un environnement inflationniste et ajuste régulièrement ses prix. Dans le même temps, de nombreux clients accélèrent leurs achats afin de garantir leur capacité d'infrastructure pour les années à venir.

La situation rappelle les premières phases de l'essor du cloud computing, lorsque les pénuries de composants étaient devenues le principal goulot d'étranglement pour les fournisseurs d'infrastructures.

Dell revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice

La direction a considérablement revu à la hausse ses perspectives financières.

Dell table désormais sur :

Un chiffre d'affaires de 165 à 169 milliards de dollars

Un chiffre d'affaires d'environ 60 milliards de dollars pour les serveurs IA

pour les serveurs IA Un BPA ajusté d'environ 17,90 dollars

Concrètement, cela représente une augmentation d'environ 27 milliards de dollars du chiffre d'affaires prévu par rapport aux prévisions précédentes.

Pour le deuxième trimestre, Dell prévoit :

Un chiffre d'affaires de 44 à 45 milliards de dollars

Un chiffre d'affaires lié aux serveurs IA d'environ 15,5 milliards de dollars

Dell s'impose comme l'un des grands gagnants du boom de l'IA

Il n'y a pas si longtemps, les investisseurs considéraient principalement Dell comme un fabricant d'ordinateurs personnels. Les derniers résultats démontrent que l'entreprise est devenue l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures alimentant l'écosystème de l'IA. Un carnet de commandes record, une croissance accélérée dans tous les principaux segments d'activité et les prévisions de la direction tablant sur 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires lié à l'IA suggèrent que le cycle d'investissement dans l'IA générative n'en est encore qu'à ses débuts.

Pour Dell, le principal défi n'est plus de trouver des clients, mais de s'assurer de disposer de suffisamment de composants pour répondre à un volume de demande sans précédent. Comme le montre le graphique, l'action Dell a bondi de près de 130 % depuis le début de l'année, mais une ouverture en hausse de 40 % laisserait présager un résultat annuel encore plus impressionnant, proche d'un gain de 200 % depuis le début de l'année.

Source: xStation5