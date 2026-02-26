-
Le pétrole bondit de près de 2%, repassant au-dessus de $72 le baril.
L’Iran refuse de laisser sortir l’uranium enrichi, ravivant les tensions avec les États-Unis.
Les marchés redoutent un effondrement des négociations nucléaires à Genève.
Les exportations saoudiennes approchent un plus haut de trois ans.
Une fermeture du détroit d’Ormuz pourrait propulser le baril au-delà de $100.




Le pétrole retrouve de la vigueur, progressant de près de 2% après des déclarations des médias d’État iraniens affirmant que Téhéran ne permettra pas la sortie d’uranium enrichi du territoire. Cette position a ravivé les craintes d’une escalade militaire au Moyen-Orient, où les États-Unis ont renforcé leur présence militaire.
Les investisseurs réévaluent désormais le risque géopolitique, dans un marché déjà tiraillé entre excédent d’offre potentiel et tensions stratégiques.
🌍 Iran–États-Unis : la prime de risque géopolitique remonte
Des négociations nucléaires fragilisées
Les commentaires iraniens ont ravivé les inquiétudes autour des discussions nucléaires en cours à Genève. Le risque d’un effondrement des négociations pèse sur les anticipations de stabilité régionale et sur la continuité des exportations d’un membre clé de l’OPEP.
En arrière-plan, la date limite politique fixée par le président Donald Trump pour parvenir à un accord accroît la nervosité des marchés. À court terme, toute rupture diplomatique pourrait entraîner une hausse rapide de la prime de risque intégrée dans les prix du brut.
Oman tente d’apaiser les tensions
Plus tôt dans la journée, Oman – qui joue un rôle de médiateur – avait tempéré les inquiétudes en qualifiant les discussions de “constructives”. Toutefois, les négociations doivent reprendre dans la journée, maintenant une incertitude élevée.
Ce contexte crée une volatilité accrue sur le marché pétrolier, où chaque déclaration diplomatique peut provoquer des mouvements significatifs.
📈 Un marché pris entre surplus d’offre et risque de choc
Une offre en hausse dans le Golfe
Malgré la montée des tensions, les fondamentaux d’offre restent solides. Les exportations saoudiennes approchent un plus haut de trois ans, tandis que les expéditions en provenance d’Irak, du Koweït et des Émirats arabes unis sont également en progression.
Cette dynamique alimente les anticipations d’un possible excédent mondial de brut dans les prochains mois. Par conséquent, le marché reste partagé entre pression baissière liée à l’offre et risque haussier lié à la géopolitique.
Le scénario extrême : le détroit d’Ormuz
Le véritable point de bascule serait une fermeture du détroit d’Ormuz, voie stratégique par laquelle transite une part significative du commerce mondial de pétrole.
Dans un scénario de conflit ouvert perturbant ce passage, les prix pourraient dépasser rapidement les $100 le baril. Ce risque, bien que non central à ce stade, suffit à soutenir une prime géopolitique sur les cours actuels.
🛢️ Analyse technique : retour au-dessus de $72
Le brut reprend de l’altitude
Source: xStation5
Le pétrole brut évolue de nouveau au-dessus de $72 le baril, marquant un rebond technique notable après plusieurs séances d’hésitation.
L’attention du marché se tourne désormais vers la réunion de l’OPEP+ prévue dimanche, où une augmentation modeste de la production pour avril est à l’étude. Une décision confirmant une hausse d’offre pourrait tempérer la progression des prix, sauf en cas d’aggravation géopolitique.
Impact sur les marchés actions
La remontée du brut semble peser sur les indices boursiers, les investisseurs redoutant un impact inflationniste et un durcissement potentiel des conditions financières.
Une hausse prolongée du pétrole pourrait raviver les tensions sur les prix à la consommation et compliquer la trajectoire des banques centrales, notamment dans un contexte où l’inflation reste un sujet sensible.
En résumé, le pétrole évolue actuellement à la croisée des chemins. Entre montée des risques géopolitiques au Moyen-Orient et augmentation de l’offre dans le Golfe, le marché oscille entre excès potentiel de production et choc d’approvisionnement. La réunion de l’OPEP+ et l’évolution des négociations irano-américaines seront déterminantes pour la prochaine impulsion directionnelle.
❓ FAQ
Pourquoi le pétrole monte-t-il aujourd’hui ?
La hausse est liée aux tensions entre l’Iran et les États-Unis, qui ravivent les craintes d’une perturbation de l’offre au Moyen-Orient.
Le détroit d’Ormuz est-il vraiment stratégique ?
Oui. Une part importante des exportations mondiales de pétrole transite par ce passage. Sa fermeture pourrait provoquer un choc majeur sur les prix.
L’OPEP+ peut-elle freiner la hausse des prix ?
Oui. Une augmentation de la production décidée lors de la réunion de dimanche pourrait limiter la progression du brut, sauf escalade géopolitique.
Un baril à $100 est-il possible ?
Dans un scénario de conflit perturbant les flux régionaux, notamment via Ormuz, un passage au-dessus de $100 reste plausible, même s’il ne constitue pas le scénario central actuel.
