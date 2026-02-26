Le pétrole retrouve de la vigueur, progressant de près de 2% après des déclarations des médias d’État iraniens affirmant que Téhéran ne permettra pas la sortie d’uranium enrichi du territoire. Cette position a ravivé les craintes d’une escalade militaire au Moyen-Orient, où les États-Unis ont renforcé leur présence militaire.

Les investisseurs réévaluent désormais le risque géopolitique, dans un marché déjà tiraillé entre excédent d’offre potentiel et tensions stratégiques.

🌍 Iran–États-Unis : la prime de risque géopolitique remonte

Des négociations nucléaires fragilisées

Les commentaires iraniens ont ravivé les inquiétudes autour des discussions nucléaires en cours à Genève. Le risque d’un effondrement des négociations pèse sur les anticipations de stabilité régionale et sur la continuité des exportations d’un membre clé de l’OPEP.

En arrière-plan, la date limite politique fixée par le président Donald Trump pour parvenir à un accord accroît la nervosité des marchés. À court terme, toute rupture diplomatique pourrait entraîner une hausse rapide de la prime de risque intégrée dans les prix du brut.

Oman tente d’apaiser les tensions

Plus tôt dans la journée, Oman – qui joue un rôle de médiateur – avait tempéré les inquiétudes en qualifiant les discussions de “constructives”. Toutefois, les négociations doivent reprendre dans la journée, maintenant une incertitude élevée.

Ce contexte crée une volatilité accrue sur le marché pétrolier, où chaque déclaration diplomatique peut provoquer des mouvements significatifs.

📈 Un marché pris entre surplus d’offre et risque de choc

Une offre en hausse dans le Golfe

Malgré la montée des tensions, les fondamentaux d’offre restent solides. Les exportations saoudiennes approchent un plus haut de trois ans, tandis que les expéditions en provenance d’Irak, du Koweït et des Émirats arabes unis sont également en progression.

Cette dynamique alimente les anticipations d’un possible excédent mondial de brut dans les prochains mois. Par conséquent, le marché reste partagé entre pression baissière liée à l’offre et risque haussier lié à la géopolitique.

Le scénario extrême : le détroit d’Ormuz

Le véritable point de bascule serait une fermeture du détroit d’Ormuz, voie stratégique par laquelle transite une part significative du commerce mondial de pétrole.

Dans un scénario de conflit ouvert perturbant ce passage, les prix pourraient dépasser rapidement les $100 le baril. Ce risque, bien que non central à ce stade, suffit à soutenir une prime géopolitique sur les cours actuels.

🛢️ Analyse technique : retour au-dessus de $72

Le brut reprend de l’altitude