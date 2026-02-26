📉 Le Nasdaq 100 perd 1,3%

Le sentiment des marchés boursiers américains est faible aujourd'hui, le principal catalyseur de la vague de ventes étant les résultats très solides de Nvidia, à la suite desquels le contrat à terme NASDAQ 100 (US100) a reculé de plus de 2 %. Ces résultats solides n'ont pas suffi à déclencher une vague d'achats généralisée, et le secteur des semi-conducteurs est en baisse aujourd'hui. À l'exception de Microsoft et Meta Platforms, presque toutes les autres valeurs technologiques de premier plan sont également en recul.

Nous constatons que même l'amélioration du sentiment dans les secteurs des logiciels et des technologies de l'information ne suffit pas à déclencher un rebond face à la pression vendeuse à Wall Street, où les actions de Broadcom, Taiwan Semiconductor, ASML, Applied Materials et Lam Research sont en baisse. En revanche, les actions récemment vendues, telles que Salesforce, Intuit, Accenture, CrowdStrike et ServiceNow, progressent.

Le nombre de nouvelles demandes d'allocations chômage aux États-Unis a légèrement augmenté la semaine dernière, mais reste dans la fourchette historique, ce qui suggère que les employeurs continuent de s'abstenir de procéder à des licenciements massifs malgré un ralentissement du rythme des embauches. Les demandes initiales corrigées des variations saisonnières ont totalisé 212 000 pour la semaine se terminant le 21 février. Cela représente une augmentation de 4 000 par rapport au chiffre révisé à la hausse de la semaine précédente, mais reste inférieur à l'estimation consensuelle de Dow Jones, qui était de 215 000. Sur la base d'une moyenne mobile sur quatre semaines, les demandes n'ont augmenté que de 750, pour atteindre 220 250. Les demandes continues (déclarées avec un décalage d'une semaine) ont diminué de 31 000, pour atteindre 1,833 million. Ces données suggèrent une pause prolongée dans l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed, ce qui pèse davantage sur le sentiment du marché.

NASDAQ 100 (intervalle H1)

Le contrat recule aujourd'hui sous les moyennes mobiles exponentielles à 200 et 50 périodes, glissant sous le niveau psychologique des 25 000 points.

Source: xStation5