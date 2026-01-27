📉 Un choc macro qui fragilise le billet vert

La séance de mardi marque une nouvelle étape dans la dégradation du dollar américain. Les contrats futures sur l’U.S. Dollar Index (USDIDX) sont passés sous le niveau des 96, se rapprochant de leurs plus bas depuis près de quatre ans. Le mouvement s’inscrit dans une dynamique de baisse rapide, la plus violente observée sur quatre séances consécutives depuis avril 2025, période durant laquelle les marchés intégraient l’impact négatif des droits de douane sur l’économie américaine.

Le catalyseur immédiat est macroéconomique : l’indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti à son plus bas niveau depuis 2014, un choc pour un marché qui continuait à parier sur la résilience de la demande intérieure américaine.

🌍 Géopolitique et crédibilité budgétaire en question

Au-delà des statistiques, la pression sur le dollar est amplifiée par des facteurs politiques et géopolitiques. Les marchés interprètent certains signaux du Trésor américain comme un soutien indirect au yen japonais, ce qui a accéléré la baisse du dollar face au JPY.

Dans le même temps, la nouvelle administration américaine entre dans une phase de tensions économiques ouvertes avec l’Europe et le bloc des BRICS, ravivant les inquiétudes sur la trajectoire budgétaire et la soutenabilité de la dette américaine. Ces éléments érodent progressivement le statut du dollar comme valeur refuge incontestée, surtout dans un contexte où l’or et l’argent captent une part croissante des flux défensifs.

🏦 La Fed en ligne de mire

La Réserve fédérale rendra sa décision de politique monétaire demain. Le scénario central reste celui d’un statu quo sur les taux, mais la communication de Jerome Powell sera cruciale. Dans un environnement où la croissance montre des signes d’essoufflement et où la confiance des ménages se dégrade rapidement, toute inflexion du discours vers plus de prudence pourrait accentuer la faiblesse du dollar.

À l’inverse, un ton plus ferme ou une minimisation des risques pourrait provoquer un rebond technique… sans pour autant inverser la tendance de fond.

📊 Lecture technique : un dollar très survendu

Sur le graphique journalier de l’USDIDX, la baisse actuelle apparaît presque comme une réplique 1:1 du mouvement de 2022–2023 en termes d’amplitude. Si cette symétrie se confirmait, la zone des 95 constituerait un niveau où un rebond technique devient statistiquement probable.

Cependant, pour l’instant, les vendeurs gardent la main. Le RSI est passé sous 25, signalant des conditions de survente extrêmes, rarement observées ces dernières années. Cela plaide pour une consolidation ou un rebond à court terme, mais pas nécessairement pour un retournement durable.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi le dollar chute-t-il aussi fortement ?

À cause d’une combinaison de mauvaises données macro, de tensions géopolitiques et d’anticipations plus accommodantes sur la Fed.

Le niveau des 95 est-il important ?

Oui, historiquement, c’est une zone où des rebonds techniques ont souvent eu lieu.

Le RSI sous 25 signifie-t-il un retournement imminent ?

Pas forcément. Cela indique une survente extrême, mais la tendance peut rester baissière.

La décision de la Fed peut-elle inverser le mouvement ?

Elle peut provoquer de la volatilité, mais un vrai retournement nécessiterait un changement clair de narration.

Quelles devises profitent le plus de la faiblesse du dollar ?

Le yen, l’euro, la livre sterling et le franc suisse.