-
L’USDIDX chute de plus de 0,9 %, passant sous le seuil des 96
-
Il s’agit de la plus forte série de pertes sur 4 jours depuis avril 2025
-
La confiance des consommateurs US atteint son plus bas niveau depuis 2014
-
Le dollar recule fortement face au JPY, EUR, GBP et CHF
-
Techniquement, l’indice est extrêmement survendu, mais la pression vendeuse domine
-
L’USDIDX chute de plus de 0,9 %, passant sous le seuil des 96
-
Il s’agit de la plus forte série de pertes sur 4 jours depuis avril 2025
-
La confiance des consommateurs US atteint son plus bas niveau depuis 2014
-
Le dollar recule fortement face au JPY, EUR, GBP et CHF
-
Techniquement, l’indice est extrêmement survendu, mais la pression vendeuse domine
📉 Un choc macro qui fragilise le billet vert
La séance de mardi marque une nouvelle étape dans la dégradation du dollar américain. Les contrats futures sur l’U.S. Dollar Index (USDIDX) sont passés sous le niveau des 96, se rapprochant de leurs plus bas depuis près de quatre ans. Le mouvement s’inscrit dans une dynamique de baisse rapide, la plus violente observée sur quatre séances consécutives depuis avril 2025, période durant laquelle les marchés intégraient l’impact négatif des droits de douane sur l’économie américaine.
Le catalyseur immédiat est macroéconomique : l’indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti à son plus bas niveau depuis 2014, un choc pour un marché qui continuait à parier sur la résilience de la demande intérieure américaine.
🌍 Géopolitique et crédibilité budgétaire en question
Au-delà des statistiques, la pression sur le dollar est amplifiée par des facteurs politiques et géopolitiques. Les marchés interprètent certains signaux du Trésor américain comme un soutien indirect au yen japonais, ce qui a accéléré la baisse du dollar face au JPY.
Dans le même temps, la nouvelle administration américaine entre dans une phase de tensions économiques ouvertes avec l’Europe et le bloc des BRICS, ravivant les inquiétudes sur la trajectoire budgétaire et la soutenabilité de la dette américaine. Ces éléments érodent progressivement le statut du dollar comme valeur refuge incontestée, surtout dans un contexte où l’or et l’argent captent une part croissante des flux défensifs.
🏦 La Fed en ligne de mire
La Réserve fédérale rendra sa décision de politique monétaire demain. Le scénario central reste celui d’un statu quo sur les taux, mais la communication de Jerome Powell sera cruciale. Dans un environnement où la croissance montre des signes d’essoufflement et où la confiance des ménages se dégrade rapidement, toute inflexion du discours vers plus de prudence pourrait accentuer la faiblesse du dollar.
À l’inverse, un ton plus ferme ou une minimisation des risques pourrait provoquer un rebond technique… sans pour autant inverser la tendance de fond.
📊 Lecture technique : un dollar très survendu
Sur le graphique journalier de l’USDIDX, la baisse actuelle apparaît presque comme une réplique 1:1 du mouvement de 2022–2023 en termes d’amplitude. Si cette symétrie se confirmait, la zone des 95 constituerait un niveau où un rebond technique devient statistiquement probable.
Cependant, pour l’instant, les vendeurs gardent la main. Le RSI est passé sous 25, signalant des conditions de survente extrêmes, rarement observées ces dernières années. Cela plaide pour une consolidation ou un rebond à court terme, mais pas nécessairement pour un retournement durable.
Source: xStation5
❓ FAQ
Pourquoi le dollar chute-t-il aussi fortement ?
À cause d’une combinaison de mauvaises données macro, de tensions géopolitiques et d’anticipations plus accommodantes sur la Fed.
Le niveau des 95 est-il important ?
Oui, historiquement, c’est une zone où des rebonds techniques ont souvent eu lieu.
Le RSI sous 25 signifie-t-il un retournement imminent ?
Pas forcément. Cela indique une survente extrême, mais la tendance peut rester baissière.
La décision de la Fed peut-elle inverser le mouvement ?
Elle peut provoquer de la volatilité, mais un vrai retournement nécessiterait un changement clair de narration.
Quelles devises profitent le plus de la faiblesse du dollar ?
Le yen, l’euro, la livre sterling et le franc suisse.
Calendrier économique : les marchés attendent la nomination officielle du président de la Fed par Trump 🔎
Avant l'ouverture : Les marchés à un tournant brutal ? (30.01.2026)
🌍Résumé Qootidien : la tech entraîne-t-elle une nouvelle vague de correction ? 📉
📉 Wall Street en mode panique : Microsoft fait-il basculer le marché ? 🚨
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."