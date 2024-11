Élections américaines : Derniers sondages et perspectives du marché

Alors que le scrutin se poursuit aux États-Unis, les premiers résultats significatifs en termes de votes électoraux sont attendus vers 1 heure du matin. Examinons les récents sondages et les conditions actuelles du marché. Course serrée, les bookmakers favorisent Trump La situation reste similaire à celle des dernières semaines, la plupart des sondages faisant état d'une course très serrée. Par rapport aux élections précédentes, la course présidentielle actuelle semble remarquablement serrée. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les sondages de Real Clear Politics indiquent une bataille au coude à coude. Depuis la mi-octobre, le soutien de Mme Harris diminue tandis que celui de M. Trump augmente, bien que la différence reste dans la marge d'erreur. Source : Bloomberg Finance LP Les données de Polymarket montrent un écart important entre Trump et Harris, les utilisateurs prédisant plus de 60 % de chances de victoire pour Trump. Source : Bloomberg Finance LP Les données de haute fréquence de PredictIt indiquent également une lutte serrée entre Trump et Harris. Source : Bloomberg Finance LP : Bloomberg Finance LP Conditions de marché La paire EURUSD se négocie à des niveaux très élevés, avec une reprise en cours depuis plusieurs jours malgré des rendements américains élevés. Alors que Trump est théoriquement meilleur pour le dollar, l'EURUSD semble s'éloigner de ce scénario. Toutefois, du point de vue de la fin septembre, la paire EURUSD reste assez basse. Wall Street semble haussier, rebondissant après les baisses post-NFP de vendredi. Les actions de Trump Media et de Tesla bondissent, ce qui pourrait être lié à la forte probabilité de victoire de Trump. Historiquement, le S&P 500 a progressé après les élections de Trump et de Biden, en 2016 et 2020 respectivement (bien que cette dernière ait coïncidé avec la reprise de Covid). La volatilité du marché de l'or est minime. Si l'or ne dépasse pas les 2 755 dollars l'once, une formation en tête et épaules pourrait se développer. Lors des élections précédentes, l'or s'est replié au cours des 20 à 30 séances suivantes en raison de la prise de risque et de la réalisation des bénéfices. Actuellement, l'or est en hausse de plus de 30 % par an, un phénomène observé pour la dernière fois à la fin des années 1970 et au début des années 1980. L'incertitude règne sur les marchés Les prévisions contradictoires des sondages et des bookmakers alimentent l'incertitude du marché. Une victoire de Harris pourrait potentiellement déclencher une plus grande volatilité. Le marché des options USDJPY, qui est généralement la paire la plus liquide le soir des élections, indique une volatilité potentielle plus élevée que lors des élections de 2016 et de 2020. . Source: Bloomberg Finance LP, XTB Résultats de la soirée électorale : Un jeu d'attente ? Le vote se termine à des heures différentes selon les États, les États clés se terminant à 1 heure, 1 heure 30, 2 heures, 3 heures et 4 heures du matin. Les sondages de sortie des urnes et les résultats partiels seront disponibles après ces heures. Toutefois, certains États, comme la Pennsylvanie, ne peuvent commencer à compter les votes (y compris les bulletins de vote par correspondance) qu'après la fermeture des bureaux de vote. En cas de marges étroites dans les sondages de sortie des urnes, il peut être difficile de déterminer les résultats dans les différents États le soir de l'élection. Rappelez-vous qu'en 2020, des États comme la Géorgie et la Pennsylvanie ont connu des courses très serrées entre Biden et Trump. Le résultat pourrait à nouveau être déterminé par quelques milliers d'électeurs américains. Heures de fermeture des bureaux de vote aux États-Unis. Source: Green Papers, XTB Les résultats d'États cruciaux comme la Géorgie, le Michigan et surtout la Pennsylvanie pourraient ne pas être disponibles le soir de l'élection. Source : The Washington Post



