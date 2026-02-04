Les investisseurs surveillent désormais les risques politiques et réglementaires sur les prix aux États-Unis .

Le géant pharmaceutique américain Eli Lilly (LLY.US) a signé un trimestre exceptionnel, renforçant son statut de leader dans le segment en pleine explosion des traitements GLP-1 contre le diabète et l’obésité. À la publication des résultats du T4 2025, le titre progressait de plus de 7% en préouverture, laissant entrevoir un retour rapide vers ses plus hauts historiques.

📈 Des résultats largement supérieurs aux attentes

Bénéfices et chiffre d’affaires en forte accélération

Eli Lilly a nettement surpassé les attentes de Wall Street, tant sur le plan des revenus que de la rentabilité. Le bénéfice par action ajusté ressort à 7,54 $, contre 6,73 $ attendus, tandis que le chiffre d’affaires atteint 19,29 milliards $, bien au-dessus des 18,01 milliards $ anticipés, soit une croissance de +43% sur un an.

Cette performance reflète une dynamique de volumes exceptionnelle, en particulier sur le marché américain, où les ventes ont atteint 12,9 milliards $, portées par une hausse d’environ 50% des volumes, principalement grâce à Mounjaro et Zepbound.

Mounjaro et Zepbound au cœur de la création de valeur

Les deux produits phares d’Eli Lilly continuent de porter la trajectoire du groupe. Mounjaro, destiné au diabète, affiche un chiffre d’affaires de 7,41 milliards $, contre 6,75 milliards $ attendus. À l’échelle mondiale, ses ventes progressent de 110% sur un an, avec une hausse de 57% aux États-Unis, à 4,1 milliards $.

De son côté, Zepbound, dédié au traitement de l’obésité, génère 4,26 milliards $ de revenus, dépassant également les prévisions. Les ventes américaines atteignent 4,2 milliards $, avec une croissance annuelle de 122%, confirmant que ce marché dépasse désormais le simple cadre thérapeutique pour s’imposer comme une nouvelle catégorie de consommation de santé.

🧬 Guidance 2026 : un message clair au marché

Des prévisions au-dessus du consensus

Au-delà des résultats trimestriels, c’est surtout la guidance 2026 qui a marqué les esprits. Eli Lilly anticipe un chiffre d’affaires compris entre 80 et 83 milliards $, là où le marché attendait environ 77,6 milliards $. Le résultat par action ajusté est attendu entre 33,50 $ et 35,00 $, contre un consensus proche de 33,2 $.

Ce discours envoie un signal fort : la demande reste intacte, et le groupe estime être encore au cœur de la vague de croissance liée aux GLP-1.

Le contraste avec Novo Nordisk

La comparaison avec Novo Nordisk est particulièrement frappante. Alors que Lilly affiche une confiance élevée, Novo a récemment livré une guidance plus prudente, évoquant des pressions sur les prix aux États-Unis et des fins d’exclusivité dans certaines régions. À ce stade, Eli Lilly apparaît comme l’acteur disposant de la meilleure visibilité à court et moyen terme sur ses revenus.

🏛️ Risque politique et leviers de soutien

Les prix des médicaments sous surveillance

Les investisseurs restent attentifs à un risque de fond : la pression politique croissante sur les prix des médicaments aux États-Unis. Lorsque les prix deviennent un sujet politique, des tentatives de régulation ou de limitation finissent souvent par émerger.

La stratégie de Lilly repose toutefois sur un argument clé : l’ampleur de la demande et l’élargissement du marché pourraient compenser une partie de la pression sur les prix unitaires.

Medicare et expansion potentielle du marché

Un élément clé, encore imparfaitement intégré par le marché, concerne la possible extension de la couverture Medicare aux traitements contre l’obésité. Le PDG Dave Ricks a souligné que cette évolution pourrait élargir considérablement le nombre de patients éligibles, réduisant la contrainte financière côté demande.

Dans ce scénario, le plafond des ventes aux États-Unis serait davantage limité par la capacité du système de santé que par le pouvoir d’achat des patients, un facteur potentiellement très favorable pour Eli Lilly.

⚙️ Innovation et concurrence future

GLP-1 oraux : prochaine bataille

Sur le front de l’innovation, la concurrence reste intense. Novo Nordisk mise sur un lancement fort d’une version orale de Wegovy aux États-Unis. De son côté, Eli Lilly attend une décision réglementaire plus tard cette année concernant son propre traitement oral contre l’obésité, orforglipron.

La réussite de ces formulations orales pourrait transformer encore davantage le marché, en abaissant les barrières à l’adoption et en élargissant la base de patients.

Accords politiques et cadre réglementaire

En toile de fond, des accords avec l’administration Donald Trump prévoiraient des baisses de prix pour Medicare et Medicaid dès 2026, ainsi qu’une vente directe aux consommateurs via une plateforme dédiée. En contrepartie, les groupes concernés bénéficieraient d’exemptions tarifaires temporaires, ajoutant une dimension géopolitique et commerciale à l’équation.

📊 Analyse technique de l’action Eli Lilly

Un titre prêt à repartir vers ses sommets

Sur le plan technique, l’action Eli Lilly a brièvement reculé sous sa moyenne mobile EMA50, avant de rebondir. Si la dynamique positive se confirme à l’ouverture de Wall Street, le titre pourrait repasser au-dessus de 1 050 $, renforçant le scénario d’un retour vers les records.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi l’action Eli Lilly progresse-t-elle fortement ?

Grâce à des résultats largement supérieurs aux attentes et une guidance 2026 très optimiste.

Mounjaro et Zepbound peuvent-ils continuer à croître aussi vite ?

La demande reste très forte, mais la croissance dépendra de la capacité de production et des décisions réglementaires.

Le risque politique est-il un frein majeur ?

Il existe, mais Lilly compte sur le volume et l’élargissement du marché pour en amortir l’impact.

Lilly est-elle mieux positionnée que Novo Nordisk ?

À court terme, oui, notamment en termes de visibilité sur les revenus et de dynamique commerciale.

Les GLP-1 sont-ils une tendance durable ?

De plus en plus, ce marché est perçu comme une transformation structurelle de la pharma, et non comme un simple cycle.