Le laboratoire américain Eli Lilly a annoncé lundi 20 avril l'acquisition de la biotech non cotée Kelonia Therapeutics, dans un accord valorisé jusqu'à 7 milliards de dollars, selon un communiqué publié par les deux sociétés. La transaction comprend 3,25 milliards de dollars versés à la clôture, complétés par des paiements conditionnels liés à l'atteinte d'objectifs cliniques, réglementaires et commerciaux. Cette opération marque une entrée significative du groupe d'Indianapolis dans la thérapie cellulaire CAR-T in vivo contre le cancer. Le titre LLY recule toutefois de 3,20% à 890 dollars ce mardi, les investisseurs jugeant le prix payé conséquent pour un actif en phase clinique précoce. La finalisation de l'opération est attendue sur la seconde moitié de 2026.

Eli Lilly frappe fort dans la thérapie CAR-T in vivo avec Kelonia

Un paiement initial de 3,25 milliards de dollars pour Kelonia

Eli Lilly décaissera 3,25 milliards de dollars au closing, avec un potentiel de compléments portant la valeur totale à 7 milliards. Ces versements supplémentaires seront subordonnés à l'atteinte de jalons précis, tant cliniques que réglementaires ou commerciaux. La transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles, dont les autorisations antitrust, et doit être finalisée sur la seconde moitié de 2026.

La société Kelonia Therapeutics, basée à Boston dans le quartier de Dorchester, développe un pipeline de médicaments génétiques centré sur les thérapies CAR-T. Son candidat le plus avancé, KLN-1010, est en étude de phase 1 dans le traitement du myélome multiple, une pathologie des plasmocytes qui se développe dans la moelle osseuse. Les premières données présentées lors du congrès de l'American Society of Hematology en décembre 2025 ont mis en avant la tolérance du traitement et des réponses précoces jugées prometteuses par BMO Capital Markets.

Cette opération est la deuxième incursion de Eli Lilly dans le segment CAR-T en moins de trois mois, après l'acquisition d'Orna Therapeutics pour 2,4 milliards de dollars en février. Pour BMO, le groupe pharmaceutique « plonge dans la CAR-T in vivo avec les deux pieds ». Jefferies a agi comme conseil financier pour Kelonia dans la transaction, tandis que Kirkland & Ellis et Goodwin Procter assurent les conseils juridiques.

La technologie iGPS, rupture dans la thérapie cellulaire

Le cœur de l'opération réside dans la plateforme iGPS (in vivo gene placement system) développée par Kelonia. Cette technologie repose sur des particules lentivirales modifiées pour pénétrer directement les lymphocytes T au sein même de l'organisme du patient. Le corps du patient produit ensuite lui-même les thérapies CAR-T, capables de reconnaître et de détruire les cellules tumorales.

Cette approche diffère des thérapies CAR-T dites autologues, aujourd'hui commercialisées. Dans le modèle classique, les cellules du patient sont prélevées, modifiées en laboratoire (ex vivo), puis réinjectées. Ce processus nécessite une aphérèse, une chimiothérapie de préparation et une logistique de fabrication centralisée, qui rendent la thérapie coûteuse et peu accessible. L'approche in vivo vise à éliminer ces étapes, avec une perfusion intraveineuse unique.

Trung Huynh, spécialiste de RBC Capital Markets, compare la thérapie CAR-T in vivo au « Saint Graal » du domaine cellulaire. Jacob Van Naarden, président de Lilly Oncology, a jugé les données de Kelonia remarquables et a évoqué l'intention du groupe d'étendre cette technologie à d'autres cancers du sang, puis potentiellement aux tumeurs solides. Bryan Roberts, associé chez Venrock et administrateur de Kelonia, estime que le succès à cinq ans se mesurera par l'arrivée du produit principal sur le marché.

Un pivot stratégique pour Eli Lilly au-delà de l'obésité

Réduire la dépendance à la franchise GLP-1

L'opération s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification du portefeuille de Eli Lilly, aujourd'hui largement dominé par sa franchise obésité et diabète autour des molécules Mounjaro et Zepbound. Sur l'exercice 2025, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 65,2 milliards de dollars, en hausse de 45% en glissement annuel, principalement tiré par les GLP-1. La concurrence sur ce marché s'intensifie avec Novo Nordisk, mais aussi avec l'arrivée de pilules orales concurrentes.

Le groupe multiplie les opérations pour renforcer d'autres segments de son pipeline. Outre les rachats d'Orna Therapeutics et désormais de Kelonia dans la thérapie cellulaire, Eli Lilly a ciblé des sociétés développant des traitements pour les pathologies digestives inflammatoires, l'ophtalmologie et les technologies d'édition du génome. Le laboratoire mène également des discussions pour le rachat d'autres biotechs, dont Abivax en France selon des rumeurs de presse relayées en décembre 2025.

Cette stratégie répond à une logique industrielle classique dans la pharmacie : utiliser les flux de trésorerie générés par les produits phares pour acquérir des technologies susceptibles d'alimenter la croissance à long terme. Le pari sur la CAR-T in vivo reste toutefois spéculatif, ce qui explique en partie le recul du titre aujourd'hui. KLN-1010 est encore en phase 1 et devra démontrer son efficacité, sa sécurité et sa commercialité dans un secteur très concurrentiel.

Un portefeuille oncologique enrichi

Le rachat de Kelonia complète le portefeuille oncologique existant de Eli Lilly, qui comprend notamment Jaypirca (pirtobrutinib) pour la leucémie lymphoïde chronique, Verzenio (cancer du sein), Retevmo (cancer du poumon non à petites cellules) et Cyramza (cancer gastrique). Le groupe dispose également d'autres candidats anticancéreux en développement clinique.

Le marché des traitements anticancéreux connaît une forte dynamique mondiale. D'après IQVIA, les dépenses globales consacrées aux traitements anticancéreux sont projetées à 409 milliards de dollars à horizon 2028, contre environ 223 milliards en 2023. Cette perspective de doublement du marché en cinq ans alimente les stratégies d'acquisition des grands laboratoires, dans un environnement où l'accès à l'innovation prime sur le développement interne.

Pour Trung Huynh de RBC, le paiement initial de 3,25 milliards peut sembler élevé, mais il reste justifié par la qualité des données cliniques et par l'intensité de la concurrence entre laboratoires pour accéder aux technologies in vivo. Cette analyse rejoint celle de BMO, qui estime que le prix reflète la rareté des plateformes capables d'éviter la fabrication cellulaire ex vivo. Au-delà du myélome multiple, l'ambition affichée par Lilly d'étendre la plateforme à d'autres cancers du sang puis aux tumeurs solides constitue un levier de valorisation supplémentaire.

Action Eli Lilly : le titre LLY sanctionné à 890 dollars

Le marché juge le prix élevé pour un actif en phase 1

Le titre Eli Lilly (ticker LLY au NYSE) recule de 3,20% à 890 dollars ce mardi 21 avril à New York, au lendemain de l'annonce. La capitalisation boursière du groupe s'établit autour de 840 milliards de dollars à ce niveau de cours. Ce repli reflète les interrogations des investisseurs sur le prix payé pour un actif dont le candidat principal, KLN-1010, se trouve encore en phase 1 clinique, avec une visibilité limitée sur le calendrier de commercialisation éventuelle.

La sanction boursière intervient dans un contexte de marché pourtant porteur à Wall Street, les futures américains évoluant en hausse à l'ouverture sur fond de négociations entre Washington et Téhéran concernant le cessez-le-feu en vigueur. Le secteur de la santé sous-performe toutefois les indices larges, les actions pharmaceutiques subissant une pression générale liée aux débats sur les prix des médicaments aux États-Unis.

Pour un investisseur européen souhaitant s'exposer à Eli Lilly, le titre est cotée en euros sur plusieurs places secondaires, notamment à Düsseldorf. La conversion à partir du cours en dollars implique la prise en compte du taux de change EUR/USD, qui évolue actuellement autour de 1,18 dollar pour un euro. Les CFD permettent également de prendre des positions sur le titre sans en être directement propriétaire.

Un potentiel haussier malgré la correction

Malgré le repli du jour, le consensus des analystes reste globalement favorable sur Eli Lilly. L'objectif de cours moyen à 12 mois ressort à environ 1 210 dollars, selon la synthèse établie par Investing.com, soit un potentiel de revalorisation de plus de 35% par rapport au cours actuel. Les estimations s'étalent entre 850 dollars et 1 500 dollars. Sur les analystes suivis, 24 recommandent l'achat contre un seul à la vente. UBS a maintenu sa recommandation d'achat avec un objectif de 1 250 dollars après l'annonce du rachat de Kelonia.

Le titre a corrigé depuis ses plus hauts historiques atteints en janvier 2026 à plus de 1 133 dollars. Cette consolidation reflète notamment un retard de la FDA sur l'approbation d'un traitement oral contre l'obésité, annoncé en janvier 2026, et les incertitudes sur la cadence commerciale de l'Orforglipron, lancé en avril. La prochaine publication trimestrielle, attendue le 30 avril, constituera un rendez-vous clé pour apprécier la trajectoire du groupe.

Pour les investisseurs particuliers intéressés par les valeurs du secteur santé, plusieurs vecteurs d'exposition existent au-delà de l'achat direct. Les ETF sectoriels sur le secteur pharmaceutique ou biotechnologique permettent de s'exposer à un panier diversifié de valeurs. Les actions individuelles cotées aux États-Unis comme Lilly, Johnson & Johnson ou Pfizer restent accessibles via un compte-titres ordinaire.

❓ FAQ

Combien Eli Lilly paie-t-il pour racheter Kelonia Therapeutics ?

Eli Lilly versera jusqu'à 7 milliards de dollars pour acquérir Kelonia Therapeutics, avec 3,25 milliards versés à la clôture de la transaction. Les paiements complémentaires, jusqu'à 3,75 milliards, seront conditionnés à l'atteinte de jalons cliniques, réglementaires et commerciaux. La finalisation est attendue sur la seconde moitié de 2026.

Qu'est-ce que la thérapie CAR-T in vivo développée par Kelonia ?

La thérapie CAR-T in vivo de Kelonia repose sur la plateforme iGPS, qui utilise des particules lentivirales modifiées pour pénétrer directement les lymphocytes T au sein même de l'organisme du patient. Contrairement aux thérapies CAR-T traditionnelles qui modifient les cellules en laboratoire avant de les réinjecter, cette approche évite l'aphérèse, la chimiothérapie de préparation et la fabrication centralisée. Son candidat principal, KLN-1010, cible le myélome multiple en phase 1.

Pourquoi l'action Eli Lilly baisse-t-elle aujourd'hui ?

L'action Eli Lilly cède 3,20% à 890 dollars ce mardi 21 avril malgré l'annonce stratégique du rachat de Kelonia. Les investisseurs jugent le paiement initial de 3,25 milliards conséquent pour un actif en phase clinique précoce, avec une visibilité limitée sur le calendrier de commercialisation. Le secteur pharmaceutique sous-performe par ailleurs le reste de la cote américaine ce mardi.

Pourquoi Eli Lilly multiplie-t-il les acquisitions en oncologie ?

Eli Lilly cherche à diversifier son portefeuille au-delà de sa franchise GLP-1 (Mounjaro, Zepbound), qui concentre aujourd'hui l'essentiel de la croissance du groupe. La thérapie cellulaire et l'oncologie constituent des relais de croissance stratégiques dans un marché mondial estimé à 409 milliards de dollars à horizon 2028, selon IQVIA. Le rachat de Kelonia suit celui d'Orna Therapeutics, annoncé en février 2026 pour 2,4 milliards.