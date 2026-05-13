Trump–Xi : qui représente le monde des affaires et comment réagissent les marchés ?

L'une des réunions géopolitiques et économiques les plus importantes de l'année a débuté aujourd'hui à Pékin. Ce sommet diplomatique devrait donner lieu à des négociations directes entre les dirigeants des États-Unis et de la Chine, ainsi qu'à des discussions entre des représentants du monde des affaires américain et du Parti communiste chinois. Le marché s'attend à ce que les principaux thèmes abordés soient l'économie et la technologie. Cela revêt une importance particulière dans le contexte actuel du « boom de l'IA » et de la remontée spectaculaire des actions du secteur des semi-conducteurs. Donald Trump confirme en partie ces attentes rien qu'à travers la composition de la délégation, qui regorge de représentants et de PDG des plus grandes et des plus importantes entreprises technologiques et financières des États-Unis. Composition de la délégation : Technologie : Elon Musk — Tesla Tim Cook — Apple Jensen Huang — Nvidia Cristiano Amon — Qualcomm Sanjay Mehrotra — Micron Chuck Robbins — Cisco Dina Powell McCormick — Meta Jim Anderson — Coherent Jacob Thaysen — Illumina

Finance : Larry Fink — BlackRock Stephen Schwarzman — Blackstone Jane Fraser — Citi David Solomon — Goldman Sachs Michael Miebach — Mastercard Ryan McInerney — Visa

Industrie : Kelly Ortberg — Boeing H. Lawrence Culp — GE Brian Sikes — Cargill

Le marché favorise clairement les entreprises dont les représentants sont à la table des négociations. Cela est particulièrement visible dans le cas des entreprises moins connues du groupe. Coherent affiche une hausse de plus de 7 %. Nvidia et Tesla progressent également de plus de 2 %. La composition de la délégation ne se résume pas aux simples noms des PDG. Les interactions entre États à ce niveau, en particulier lorsque la Chine est impliquée, relèvent autant du théâtre que des affaires. La présence ou l’absence d’acteurs majeurs indique le degré de proximité et d’alignement entre la direction d’une entreprise et l’administration américaine. Elle peut également indiquer où des entités spécifiques s’inscrivent dans la politique économique actuelle et future — ou qu’elles n’y ont pas leur place. Cela peut avoir encore plus d’importance pour les petites entreprises. Il convient également de noter la décision de Meta d’envoyer Dina Powell. Les intérêts de Meta en Chine sont limités en raison du niveau extrême de censure. Cela pourrait également être un signal de la part de Meta ou du gouvernement américain suite à la récente décision de la Chine de bloquer l'acquisition d'une des entreprises chinoises spécialisées dans l'IA. Dina Powell est avant tout une spécialiste du conseil politique et du financement, et non de la technologie. Ce n'est que le début des négociations. Au-delà des résultats formels, les investisseurs attentifs devraient suivre de près les signaux indirects et les gestes des participants.

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