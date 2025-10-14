Ericsson surprend avec ses résultats. Les actions augmentent suite au nouvel accord avec Vodafone.

Points clés Malgré une baisse de son chiffre d'affaires, Ericsson améliore ses marges et renforce sa situation financière.

Son partenariat avec Vodafone lui assure une position dominante en tant que fournisseur de réseaux radio sur plusieurs marchés européens clés.

Ericsson a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2025, qui ont dépassé les attentes du marché malgré une baisse de 9 % de son chiffre d'affaires par rapport à la même période l'année dernière. Après la publication des données et l'annonce du partenariat avec Vodafone, le cours de l'action de la société sur le marché a augmenté d'environ 15 %. Chiffres financiers clés : Le bénéfice d'exploitation (EBIT) a atteint environ 1,62 milliard de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur environ 1,48 milliard de dollars.

a atteint environ 1,62 milliard de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur environ 1,48 milliard de dollars. Le chiffre d'affaires a diminué de 9 % pour s'établir à près de 5,95 milliards de dollars.

a diminué de 9 % pour s'établir à près de 5,95 milliards de dollars. La marge brute a augmenté pour atteindre 48,1 %, ce qui indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.

a augmenté pour atteindre 48,1 %, ce qui indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle. La marge EBITA s'est établie à 27,6 %, soutenue en partie par un gain exceptionnel d'environ 730 millions de dollars provenant de la vente de l'activité iconectiv. Malgré la baisse de son chiffre d'affaires, Ericsson souligne l'amélioration de sa rentabilité et sa solide situation financière, qui lui permettent de poursuivre ses investissements et sa croissance. La société a remporté d'importants contrats en Inde, au Japon et au Royaume-Uni, et ses solutions 5G Open RAN ont été reconnues comme parmi les plus innovantes du secteur. Source: xStation5 Accord majeur avec Vodafone Par ailleurs, Ericsson a annoncé la signature d'un contrat de cinq ans avec Vodafone visant à moderniser l'infrastructure réseau de l'opérateur sur plusieurs marchés européens. En vertu de cet accord, Ericsson sera le fournisseur exclusif de réseaux d'accès radio (RAN) pour Vodafone en Irlande, aux Pays-Bas et au Portugal, tout en conservant son rôle de fournisseur principal en Allemagne, en Roumanie et en Égypte. L'accord prévoit le déploiement d'équipements et de logiciels 5G avancés, notamment la plateforme d'automatisation intelligente d'Ericsson et les applications rApps basées sur l'IA. Ces technologies sont conçues pour automatiser l'optimisation du réseau, améliorer l'efficacité énergétique et renforcer la gestion des réseaux multi-fournisseurs. L'Allemagne sera le premier marché à mettre en œuvre ces solutions, les travaux devant débuter au quatrième trimestre 2025. Cet accord élargit le partenariat existant entre Ericsson et Vodafone, qui comprend un contrat de 12,5 milliards de couronnes suédoises pour le développement du réseau 5G au Royaume-Uni.

