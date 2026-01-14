L’analyse technique montre des signaux plus constructifs , avec un test imminent de la moyenne 200 jours.

Les actionnaires voteront le 15 janvier 2026 une augmentation majeure du capital pour acheter plus d’ETH.

Après la récente envolée du Bitcoin au-delà de 95 000 dollars, le marché des cryptomonnaies a retrouvé un ton plus constructif. Ethereum, deuxième actif numérique par capitalisation, a rejoint le mouvement et s’est hissé à son plus haut niveau depuis un mois. Ce rebond intervient dans un contexte particulier, marqué par un événement majeur à venir susceptible de modifier durablement l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché de l’ETH.

₿ Un catalyseur majeur : le vote des actionnaires de BitMine

Un acteur déjà dominant sur le marché de l’ETH

BitMine Immersion Technologies, souvent présenté comme le plus grand véhicule coté spécialisé dans la détention d’Ethereum, occupe une place centrale dans cette dynamique. Dirigée par Tom Lee, stratégiste reconnu de Fundstrat, la société détient déjà environ 4.16 millions d’ETH, soit près de 3.5% de l’offre disponible, acquis à un prix moyen proche de 3 120 dollars.

Le 15 janvier 2026, les actionnaires devront se prononcer sur un plan massif d’augmentation du capital, visant à financer de nouvelles acquisitions d’Ethereum directement sur le marché.

Vers un acheteur massif et insensible au prix

Le projet prévoit une augmentation par dix du nombre d’actions autorisées, passant de 500 millions à 5 milliards de titres. Si cette résolution est adoptée, BitMine ambitionne de porter sa participation à 5% de l’ensemble des ETH en circulation. À prix actuels, cela impliquerait encore plus de 6 milliards de dollars d’achats supplémentaires.

Un tel scénario créerait un acheteur structurel, peu sensible aux fluctuations de court terme, ce qui pourrait soutenir durablement les prix, en particulier si le Bitcoin confirme sa phase de reprise.

📊 Analyse technique : des signaux plus favorables pour les acheteurs

Un changement de dynamique en cours

Source: xStation5

Sur le plan technique, la configuration d’Ethereum s’améliore progressivement. Le prix est repassé au-dessus de la moyenne mobile simple à 50 jours, un signal souvent interprété comme un premier signe de retournement haussier à court terme.

L’ETH se rapproche désormais d’un test décisif de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200), niveau technique majeur où converge également une ligne de tendance descendante. Un franchissement clair de cette zone renforcerait la probabilité d’une reprise plus durable.

Niveaux clés à surveiller

Un passage au-dessus de 3 500 dollars pourrait ouvrir la voie à un mouvement en direction de 3 800 dollars, qui apparaît comme la prochaine résistance significative au regard des récents sommets. À l’inverse, le principal support se situe dans la zone 3 100–3 200 dollars, correspondant à l’ancienne phase de consolidation, à la dernière grande bougie haussière et à la moyenne mobile 50 jours.

Cette zone constitue désormais un socle technique essentiel pour préserver le scénario haussier.

🔮 Perspectives fondamentales et scénarios de long terme

Des anticipations prudentes mais constructives

Selon BitMine, 2026 pourrait marquer une reprise graduelle du prix de l’Ethereum, tandis que les années 2027–2028 offriraient un potentiel de gains bien plus important. Cette vision repose sur l’idée d’une adoption progressive, d’une raréfaction relative de l’offre liquide et d’un intérêt institutionnel croissant.

Dans ce contexte, la combinaison d’un Bitcoin en phase de reprise et de l’émergence d’un acheteur institutionnel massif pourrait favoriser une tentative de réinstallation d’une tendance haussière de moyen terme.

Des objectifs ambitieux, mais contrastés

Récemment, Standard Chartered a relevé son objectif de prix à long terme pour Ethereum à 40 000 dollars d’ici fin 2030, tout en abaissant sa cible pour 2026 à 7 500 dollars, contre 13 000 auparavant. Malgré cette révision, le potentiel implicite reste supérieur à 100% par rapport aux niveaux actuels, soulignant l’attrait du scénario long terme malgré les incertitudes cycliques.

❓ FAQ

Pourquoi Ethereum progresse-t-il après le Bitcoin ?

Historiquement, Ethereum bénéficie souvent d’un effet de rattrapage lorsque le Bitcoin entame une phase de reprise marquée.

Quel est le rôle de BitMine sur le marché de l’ETH ?

BitMine est l’un des plus grands détenteurs cotés d’Ethereum et pourrait devenir un acheteur massif et structurel.

Le vote du 15 janvier 2026 est-il déterminant ?

Oui, son adoption ouvrirait la voie à plusieurs milliards de dollars d’achats potentiels d’ETH.

Quels sont les niveaux techniques clés à court terme ?

La résistance se situe autour de 3 500–3 800 dollars, tandis que le support majeur est entre 3 100 et 3 200 dollars.

La tendance haussière est-elle garantie ?

Non, mais les signaux techniques et fondamentaux sont devenus plus favorables qu’au cours des dernières semaines.