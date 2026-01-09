Un test de la zone des 1.157 (EMA200) est désormais envisagé.

La paire est passée sous la moyenne mobile EMA50 , renforçant le biais baissier à court terme.

Les ventes au détail ont progressé de 2.3% en novembre , au-dessus des attentes du marché.

L’EUR/USD poursuit son repli , malgré des données meilleures que prévu en zone euro.

La paire EUR/USD continue d’évoluer à la baisse et semble ignorer les signaux macroéconomiques pourtant encourageants en provenance de la zone euro. Cette dissociation entre données économiques et évolution du taux de change illustre la domination actuelle des facteurs globaux, notamment la force persistante du dollar américain.

📉 EUR/USD : des données positives sans effet sur le marché

Des ventes au détail supérieures aux attentes

Les dernières statistiques publiées en zone euro ont pourtant livré un message plus constructif qu’anticipé. En novembre, les ventes au détail ont progressé de 2.3% sur un an, contre 1.6% attendu par le consensus et 1.5% précédemment. Cette amélioration confirme une résilience relative de la consommation, malgré un environnement économique encore contraint.

Sur une base mensuelle, les ventes ont augmenté de 0.2%, là aussi au-dessus des attentes fixées à 0.1%, et en amélioration par rapport au mois précédent, qui affichait une stagnation. Ces chiffres suggèrent un léger regain d’activité, porté par une stabilisation du pouvoir d’achat et un reflux progressif de l’inflation.

Des volumes encore sous pression

Malgré ces signaux encourageants, le tableau reste nuancé. Les volumes de ventes demeurent en territoire de contraction, indiquant que la consommation réelle n’a pas encore retrouvé un rythme de croissance durable. Toutefois, la décélération de la baisse laisse entrevoir un possible point d’inflexion à moyen terme.

Ce contexte explique en partie pourquoi la réaction du marché des changes est restée limitée. Les investisseurs semblent attendre des preuves plus tangibles d’un redémarrage économique avant de réévaluer significativement leurs positions sur l’euro.

💵 Le dollar domine toujours la dynamique de change

Un biais structurel favorable au billet vert

La faiblesse de l’EUR/USD ne s’explique pas uniquement par les fondamentaux européens, mais surtout par la force persistante du dollar américain. Les anticipations autour de la politique monétaire de la Réserve fédérale continuent de soutenir le billet vert, les marchés estimant que les baisses de taux pourraient être repoussées ou plus graduelles que prévu.

Dans ce contexte, même des données positives en zone euro peinent à inverser la tendance. Le différentiel de taux d’intérêt et l’attrait du dollar comme valeur refuge continuent de peser sur la monnaie unique.

Un marché focalisé sur les États-Unis

Les cambistes restent largement focalisés sur les indicateurs macroéconomiques américains, qu’il s’agisse de l’emploi, de l’inflation ou des décisions judiciaires et budgétaires susceptibles d’affecter la trajectoire économique des États-Unis. Cette asymétrie d’attention limite l’impact des statistiques européennes, même lorsqu’elles surprennent favorablement.

📊 Analyse technique : une configuration de plus en plus fragile

Cassure de l’EMA50 et renforcement du biais baissier

Sur le plan technique, l’EUR/USD a récemment cassé à la baisse la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes (EMA50), représentée par la ligne orange sur les graphiques intraday. Cette rupture constitue un signal négatif à court terme, suggérant une perte de momentum haussier.

Depuis cette cassure, la paire peine à se stabiliser, ce qui renforce le scénario d’une poursuite du mouvement baissier en l’absence de catalyseur positif majeur.

Source: xStation5

Un support clé autour de 1.157

Si la tendance actuelle se prolonge, le marché pourrait viser la zone située autour de 1.157, correspondant à la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes (EMA200). Ce niveau a déjà été testé et défendu à deux reprises par le passé, ce qui en fait un support technique majeur.

Un rebond sur cette zone pourrait offrir un répit temporaire à l’euro. En revanche, une cassure nette de l’EMA200 ouvrirait la voie à une correction plus profonde, avec un changement de structure de tendance à moyen terme.

❓ FAQ

Pourquoi l’EUR/USD baisse malgré de bonnes données en zone euro ?

La paire est surtout influencée par la force du dollar et les anticipations de politique monétaire américaine.

Les ventes au détail en zone euro sont-elles vraiment positives ?

Oui, la croissance dépasse les attentes, mais les volumes restent en contraction, ce qui limite l’enthousiasme.

Quel est le niveau technique le plus important à surveiller ?

La zone autour de 1.157, correspondant à l’EMA200, est un support clé à court terme.

La tendance est-elle désormais clairement baissière ?

À court terme, la cassure de l’EMA50 renforce le biais baissier, mais le support EMA200 reste déterminant.

Qu’est-ce qui pourrait soutenir l’euro à l’avenir ?

Un affaiblissement du dollar ou des signaux plus clairs de reprise économique en zone euro pourraient changer la dynamique.