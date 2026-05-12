📉 EURUSD recule de 0,3 %

Les chiffres de l'IPC américain pour le mois d'avril doivent être publiés dans le courant de la journée (14h30). Le consensus table sur une hausse significative de l'indice global (à environ 3,7 %, son plus haut niveau depuis septembre 2023) et une augmentation modérée de l'indice sous-jacent (à 2,7 %).

Les marchés se concentreront principalement sur ce dernier, qui exclut les composantes les plus volatiles, l'alimentation et l'énergie, et offre ainsi une image plus fiable des pressions sur les prix profondément ancrées. Une hausse de cet indice pourrait inciter le FOMC à resserrer sa politique monétaire.

À l'heure actuelle, le marché anticipe une probabilité d'environ 30 % d'une hausse des taux d'intérêt avant la fin de l'année. Si l'indice sous-jacent s'avère nettement supérieur au consensus, on peut s'attendre à une réévaluation dans un sens « hawkish » (resserrement monétaire) et, par conséquent, à un renforcement du dollar.

Figure 1 : Projections des taux d'intérêt du FOMC telles qu'elles ressortent des marchés (2026-2027)

Source: Bloomberg, 12/05/2026

Il convient toutefois de garder à l'esprit que le consommateur moyen perçoit les pressions inflationnistes non pas en termes sous-jacents, mais en termes nominaux, en accordant une importance disproportionnée aux prix des carburants et des denrées alimentaires. Une hausse de l'indice global au-delà du niveau prévu (3,7 %) devrait donc également constituer un signal haussier pour le dollar.

Bien que cela ne doive pas constituer un argument en faveur d'une hausse des taux d'intérêt, car ce phénomène est par nature largement considéré comme temporaire, cela pourrait contribuer à une hausse des anticipations d'inflation, ce qui sera certainement très important pour le Comité. Cela pourrait, à son tour, entraîner une plus forte croissance des salaires et de la consommation à l'avenir, créant ce que l'on appelle des effets de second tour.

Figure 2 : Inflation mesurée par l'IPC et l'indice PCE aux États-Unis (2000-2026)

Source: XTB Research, 12/05/2026

Le mois dernier, la hausse mensuelle de l’indice a été principalement tirée par les tarifs aériens, qui ont fortement augmenté en raison de la hausse significative des prix du carburant, ceux-ci représentent 20 à 30 % des coûts d’exploitation et plus de la moitié des coûts variables. Les cartes mémoire et les processeurs devraient également figurer à l’ordre du jour, car leurs coûts de production ont considérablement augmenté en raison du conflit en cours entre les États-Unis et l’Iran.

De plus, en raison d'ajustements méthodologiques, nous devrions assister à une hausse notable des coûts de location, qui ont été systématiquement sous-estimés ces derniers mois en raison des perturbations liées à la plus longue fermeture des services publics de l'histoire. Une hausse modérée de l'inflation sous-jacente (environ 0,3 % en glissement mensuel) est donc déjà anticipée par les marchés et ne devrait pas susciter d'inquiétude majeure.

Figure 3 : Principaux facteurs expliquant la variation mensuelle de l'IPC aux États-Unis (2023-2026)

Source: XTB Research, 12/05/2026

Le dollar se raffermit à l'approche de la publication des chiffres, même s'il est difficile d'attribuer cette hausse aux spéculations entourant les chiffres de l'inflation du mois d'avril. La devise américaine bénéficie d'un sentiment d'aversion au risque découlant de l'impasse dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran.

Nous assistons à une nouvelle hausse des prix des matières premières énergétiques et à un réexamen à la hausse des taux d'intérêt dans les grandes économies. Ce contexte favorise les devises refuges et les devises des exportateurs nets d'énergie, le dollar entrant dans ces deux catégories.

Figure 4 : EUR/USD (04/05 - 12/05)

Source: xStation, 12/05/2026