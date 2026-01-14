-
Les responsables de la Fed estiment que l’inflation reste trop élevée malgré une économie résiliente.
Les ventes au détail et le PPI ont surpris à la hausse, réduisant l’espoir de baisses de taux rapides.
Le secteur bancaire déçoit, avec de fortes baisses pour Bank of America et Citigroup.
Le S&P 500 (US500) casse un canal haussier et enfonce des niveaux techniques clés.
Le message global de la Fed suggère des taux élevés plus longtemps.
Les marchés ont été secoués par une séquence de prises de parole de responsables de la Réserve fédérale, combinée à des statistiques américaines plus robustes qu’anticipé. Si l’économie américaine reste solide, l’inflation demeure inconfortablement élevée, incitant la Fed à maintenir une approche prudente. Cette perspective a ravivé l’aversion au risque et accentué la correction des indices américains.
🏦 Fed : l’inflation reste la priorité
Des discours globalement restrictifs
Les commentaires des responsables de la Fed convergent vers un même constat : l’inflation recule, mais trop lentement. Neel Kashkari a reconnu la résilience de l’économie américaine tout en soulignant une reprise en “K”, où certaines catégories sociales profitent davantage que d’autres. Il a également pointé des signes d’assouplissement du marché du travail, sans toutefois y voir un argument suffisant pour accélérer les baisses de taux.
Raphael Bostic a été encore plus direct, affirmant que l’inflation reste « loin de l’objectif de 2% », et constitue toujours le principal défi de la politique monétaire.
Déréglementation et débats internes
De son côté, Stephen Miran, pressenti comme gouverneur de la Fed, a introduit une note plus nuancée. Il estime que la déréglementation sous l’administration Trump pourrait stimuler la productivité et la croissance sans raviver les pressions inflationnistes, laissant selon lui une fenêtre pour un assouplissement monétaire significatif cette année. Cette position contraste toutefois avec le ton dominant, plus restrictif, des autres intervenants.
📊 Données macro : un signal peu compatible avec des baisses rapides de taux
Ventes au détail et PPI au-dessus des attentes
Les ventes au détail et les prix à la production (PPI) publiés aujourd’hui ont tous deux surpris à la hausse, renforçant l’idée d’une demande toujours robuste et de pressions inflationnistes persistantes en amont. Ces données ont refroidi les anticipations de baisses de taux à court terme, déjà fragilisées par les discours de la Fed.
Pour les investisseurs, cette combinaison réduit la probabilité d’un pivot accommodant imminent et renforce le scénario de taux élevés maintenus sur une période prolongée.
📉 Wall Street sous pression, les banques à la peine
Un secteur bancaire en difficulté
Malgré une économie solide, le secteur bancaire peine à convaincre. Après la baisse du bénéfice de JPMorgan la veille, la séance du jour a été marquée par de fortes corrections de Bank of America et Citigroup, en recul de plus de 5% et 4% respectivement. Ces mouvements traduisent les inquiétudes liées à la compression des marges, aux coûts et à la visibilité sur la croissance future dans un environnement de taux durablement élevés.
Indices pénalisés par le message de la Fed
La tonalité restrictive de la Fed a accentué la vente sur les indices, en particulier sur les segments sensibles aux taux. Les investisseurs redoutent que le coût du capital élevé pèse sur les bénéfices futurs et sur les valorisations.
📈 Analyse technique : rupture baissière sur le S&P 500
Sortie du canal haussier
D’un point de vue technique, le US500 (S&P 500) enregistre une cassure significative sous son canal ascendant, reculant de plus de 1% depuis la zone des 7 000 points. Le contrat est désormais passé sous le retracement de Fibonacci à 38.2%, situé autour de 6 930 points, ce qui renforce le signal de correction.
Niveaux clés à surveiller
Le support majeur se situe juste au-dessus de 6 900 points, une zone renforcée par le retracement de 50.0% de la dernière impulsion haussière et par l’ancienne zone de consolidation de la tendance de fond. Un maintien au-dessus de ce seuil serait crucial pour éviter une correction plus profonde.
❓ FAQ
Pourquoi les marchés réagissent-ils négativement aujourd’hui ?
Les données macro solides et les propos restrictifs de la Fed réduisent l’espoir de baisses rapides des taux.
La Fed est-elle divisée sur la politique monétaire ?
Des nuances existent, mais le message dominant reste la prudence face à une inflation encore trop élevée.
Pourquoi les banques chutent-elles malgré une économie résiliente ?
Les investisseurs craignent une pression sur les marges et une croissance moins favorable dans un contexte de taux élevés prolongés.
Quel est le principal niveau technique sur le S&P 500 ?
La zone des 6 900 points constitue un support clé à court terme.
Quelles données seront déterminantes à venir ?
Les prochains chiffres d’inflation CPI et les nouvelles prises de parole de la Fed.
