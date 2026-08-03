Le début de semaine s'annonce positive pour les marchés boursiers, avec des indices européens dans le vert et des contrats à terme américains bien orientés ce lundi. Les opérateurs financiers réagissent à une désescalade inattendue entre les États-Unis et l'Iran. L’annonce entraîne un repli immédiat sur le cours du pétrole, un baromètre important pour l'économie mondiale. Dans ce climat, l'appétit pour le risque se redresse sur les actions américaines avant l'ouverture de la séance à Wall Street.

L'apaisement géopolitique soulage les marchés boursiers

Recul des tensions au Moyen-Orient et baisse du brut

Les craintes d'embrasement militaire au Moyen-Orient s'atténuent. Le président américain Donald Trump a confirmé l'annulation d'une offensive majeure contre l'Iran, suite aux demandes de pays alliés évoquant la finalisation imminente d'un accord diplomatique. L’entente inclurait la réouverture totale du détroit d'Ormuz, un point de passage stratégique faisant d'ailleurs l'objet de négociations parallèles entre Téhéran et Oman.

La désescalade pousse le cours du pétrole à la baisse. Le baril de Brent s'échange à 83 dollars et le WTI recule à 79 dollars. Parallèlement, l'OPEP+ a validé une augmentation de ses quotas de production de 188 mille barils par jour, une mesure actée pour répondre aux récents blocages maritimes et issue de la révision des coupes volontaires amorcées en avril 2023. Les particuliers peuvent observer ces variations via le marché des matières premières.

Les indices européens profitent largement de cette accalmie à la mi-séance. Le CAC 40 gagne 1,29% et le DAX allemand s'adjuge 1,46%. À l'inverse, la bourse britannique reste en retrait avec un FTSE 100 en légère hausse de 0,23% à 10 892 points, plombé par la chute du titre AstraZeneca. Les places asiatiques ont quant à elles clôturé en ordre dispersé, le Hang Seng prenant 0,48% tandis que le Nikkei a cédé 0,93% face au renforcement du yen.

Wall Street en hausse avant une semaine chargée

Les contrats à terme sur les actions américaines pointent vers une ouverture nettement positive. Les futures sur le S&P 500 progressent de 0,51% et ceux du Nasdaq 100 avancent de 0,04%. Le rebond intervient après un mois de juillet négatif pour le S&P 500, le marché cherchant un nouveau souffle suite au statu quo des banques centrales.

Les opérateurs se préparent à une salve de statistiques macroéconomiques décisives. Le rapport mensuel sur l'emploi américain concentrera l'attention ce vendredi, précédé par les enquêtes JOLTS demain et les créations de postes dans le secteur privé mercredi. Du côté des taux obligataires, les rendements des bons du Trésor se tassent légèrement ce lundi, bien que le taux à 10 ans reste proche de ses sommets de janvier 2025 à 4,68%.

La gouvernance de la politique monétaire américaine s'interroge sur son fonctionnement. Kevin Warsh, président du FOMC, envisage de réduire la fréquence des réunions régulières de l'institution. De son côté, le président de la Fed de New York, John Williams, maintient sa position en anticipant une baisse de l'inflation, tout en gardant la porte ouverte à un durcissement du crédit si les prix venaient à déraper.

Fusions et secteur technologique en ébullition

Mouvement de consolidation dans la santé et l'industrie

Le compartiment pharmaceutique se trouve secoué par des discussions de grande ampleur. AstraZeneca et Bristol Myers Squibb négocient une potentielle fusion évaluée à 400 milliards de dollars. L'action du laboratoire britannique a chuté de 4,58% à Londres suite à ces révélations. Dans le même temps, Supernus et Indivior ont officialisé leur rapprochement pour former une entité spécialisée dans le traitement du système nerveux central.

Les opérations de rachat s'étendent aux valeurs industrielles. L'italien Prysmian a conclu l'acquisition de l'américain Atkore pour 3,8 milliards de dollars en numéraire. L’opération offre aux actionnaires d'Atkore une prime de 23% par rapport au cours moyen récent. De son côté, l'entreprise d'équipements médicaux Integer passe sous le giron du fonds KKR pour un montant de 5,7 milliards de dollars.

Source: xStation5

Automobile et divertissement : des résultats contrastés

Le marché des véhicules électriques affiche des chiffres de livraisons hétérogènes. BYD s'impose avec plus de 419 000 unités écoulées en juillet, enregistrant une hausse de 22% sur un an grâce au doublement de ses exportations. NIO et Geely confirment cette orientation favorable avec des ventes en progression respective de 71% et 5%. À l'inverse, Tesla accuse le coup sur le marché espagnol avec des immatriculations en baisse de 81,3% sur le mois écoulé.

Le secteur technologique voit ses grands groupes accélérer sur le front de l'intelligence artificielle. Le conglomérat chinois Alibaba vient de présenter Qwen3.8-Max, son nouveau modèle doté de 2 400 milliards de paramètres. Le développement vise à concurrencer frontalement les offres locales comme Kimi K3 de Moonshot AI. La bataille de la puissance de calcul continue d'animer les valeurs du segment asiatique.

Enfin, l'industrie du cinéma soutient les résultats trimestriels de Sony. Le dernier volet de la franchise Spider-Man, réalisé par Destin Daniel Cretton, a généré 927 millions de dollars de recettes mondiales dès son week-end de lancement. Le long-métrage signe ainsi le meilleur démarrage de l'année 2026.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés boursiers rebondissent-ils ce lundi ? Les indices progressent en raison d'une désescalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. L'annulation d'une action militaire américaine contre l'Iran rassure les opérateurs boursiers, favorisant l'achat d'actions à Wall Street et sur les places européennes.

Quels éléments influencent le cours du pétrole aujourd'hui ? Le recul du brut s'explique par l'éloignement d'un conflit direct impliquant l'Iran, l'un des principaux producteurs mondiaux. Les discussions diplomatiques autour d'un accord sur la navigation dans le détroit d'Ormuz contribuent également à détendre les prix de l'or noir.

Comment suivre l'évolution des indices américains avant l'ouverture de Wall Street ? Les intervenants observent les contrats à terme (futures) sur le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Ces instruments financiers permettent de jauger la tendance générale avant la cotation officielle des actions américaines.

Comment s'exposer aux valeurs du secteur technologique ? Les investisseurs peuvent acheter directement des titres d'entreprises cotées ou se tourner vers des ETF répliquant des indices spécialisés comme le Nasdaq 100. Cette seconde approche offre une diversification immédiate sur plusieurs dizaines de valeurs technologiques.