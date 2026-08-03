Wall Street rebondit alors que les résultats du deuxième trimestre dépassent largement les attentes des investisseurs

La saison des résultats du deuxième trimestre 2026 dépasse largement les attentes de Wall Street, soulignant la vigueur exceptionnelle des entreprises américaines. La plupart des sociétés ne se contentent pas de dépasser les prévisions des analystes, mais entraînent également des révisions à la hausse des estimations de bénéfices pour l’ensemble de l’indice S&P 500. Si la tendance actuelle se poursuit jusqu’à la fin de la saison des résultats, les données de FactSet suggèrent que les entreprises américaines pourraient afficher leur plus forte croissance des bénéfices depuis fin 2021.

86 % des entreprises du S&P 500 ont annoncé un bénéfice par action (BPA) supérieur aux attentes des analystes, tandis que 77 % ont dépassé les prévisions de chiffre d’affaires.

Le taux de croissance global des bénéfices du S&P 500 au deuxième trimestre 2026 s’établit actuellement à 47,4 % en glissement annuel, ce qui marquerait la plus forte croissance des bénéfices depuis le quatrième trimestre 2021 (91,6 %).

Il y a encore peu, le 30 juin, le marché tablait sur une croissance des bénéfices de seulement 23,2 % en glissement annuel, ce qui signifie que les estimations ont presque doublé au cours de la saison des résultats.

Neuf des onze secteurs du S&P 500 ont bénéficié de révisions à la hausse de leurs bénéfices, portées par des résultats supérieurs aux attentes et des révisions positives des estimations de BPA.

Pour le troisième trimestre, 34 entreprises du S&P 500 ont publié des prévisions positives concernant leur BPA, tandis que seules 20 ont publié des prévisions négatives.

Le S&P 500 se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 19,6, soit un niveau inférieur à sa moyenne sur 5 ans (19,9) mais légèrement supérieur à sa moyenne sur 10 ans (19,0).

US500 (intervalle D1)

En ce qui concerne l’US500, l’indice a récemment trouvé un soutien près du niveau des 7 300 points et a repris sa tendance haussière, franchissant de manière décisive la barre des 7 600 points. La remontée s’est désormais prolongée sur une troisième séance consécutive, laissant l’indice à environ 80 points de son plus haut historique.

Source: xStation5

Amazon et Alphabet représentent une part importante de la croissance des bénéfices du S&P 500

L’une des principales conclusions de cette saison des résultats est l’influence démesurée des plus grandes entreprises technologiques sur la croissance globale des bénéfices du S&P 500. Alors que les bénéfices se sont améliorés dans la plupart des secteurs de l’économie, Amazon et Alphabet représentent à elles seules une part substantielle de la hausse des prévisions de bénéfices globaux. Cela souligne à quel point les performances d’une poignée de sociétés à très forte capitalisation continuent de façonner le tableau d’ensemble de la rentabilité des entreprises américaines.

Au cours de la semaine dernière, le taux de croissance prévu des bénéfices du deuxième trimestre pour le S&P 500 est passé de 38,0 % à 47,4 % en glissement annuel.

Amazon a été le principal contributeur à cette révision à la hausse après avoir annoncé un BPA selon les principes comptables généralement admis (GAAP) de 55,75 dollars, bien au-dessus de l’estimation consensuelle de 1,82 dollar.

Selon FactSet, Amazon a à elle seule représenté environ 76 % de la hausse de la croissance prévue des bénéfices du S&P 500 au cours de la semaine dernière.

Ce résultat exceptionnel s’explique en grande partie par un gain exceptionnel avant impôts de 53,4 milliards de dollars, principalement lié à son investissement dans Anthropic.

FactSet a néanmoins inclus ce résultat, car la grande majorité des analystes a également fondé ses prévisions sur le BPA selon les principes comptables généralement admis (GAAP), garantissant ainsi la cohérence avec les estimations consensuelles.

Alphabet reste le principal contributeur à la croissance des bénéfices du S&P 500 au deuxième trimestre, tandis qu’Amazon s’est hissé à la deuxième place à la suite de la publication de ses résultats.

Hors Alphabet et Amazon, le taux de croissance prévisionnel des bénéfices du S&P 500 passerait de 47,4 % à 28,8 % en glissement annuel.

Même sans ces deux sociétés, l’indice resterait en passe d’enregistrer son deuxième trimestre consécutif de croissance des bénéfices supérieure à 20 % et son septième trimestre d’affilée de croissance à deux chiffres.

Les entreprises fortement exposées à l’international affichent une croissance des bénéfices plus soutenue

Malgré la vigueur persistante du dollar américain, les entreprises qui réalisent l’essentiel de leur chiffre d’affaires hors des États-Unis enregistrent une croissance des bénéfices et du chiffre d’affaires nettement plus forte que celles qui se concentrent principalement sur le marché intérieur. Les données de FactSet suggèrent que l’exposition internationale n’a pas pesé sur les performances des entreprises, mais est au contraire devenue l’un des principaux moteurs de cette saison des résultats.

Les entreprises réalisant plus de 50 % de leur chiffre d’affaires hors des États-Unis affichent une croissance de leurs bénéfices de 74,7 % en glissement annuel, contre 35,5 % pour celles dont l’essentiel des ventes est réalisé sur le marché national.

La même tendance se confirme en matière de croissance du chiffre d’affaires, les entreprises à vocation internationale affichant une progression de 20,5 % contre 12,0 % pour celles axées sur le marché national.

Le taux de croissance global des bénéfices de l’indice S&P 500 au deuxième trimestre 2026 s’établit actuellement à 47,4 % en glissement annuel.

Alphabet, Exxon Mobil et Chevron sont les trois entreprises qui contribuent le plus à la solide performance des bénéfices des sociétés à vocation internationale.

Si l’on exclut ces trois sociétés, la croissance prévisionnelle des bénéfices des entreprises présentes à l’international passerait de 74,7 % à 27,5 %, tandis que la croissance du chiffre d’affaires passerait de 20,5 % à 16,0 %.

Les données indiquent que cette saison des résultats continue d’être largement tirée par les plus grandes entreprises mondiales ayant des activités importantes en dehors des États-Unis.

Source: FactSet