Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 affichent une progression de 2,10% avant l'ouverture de Wall Street. La hausse s'appuie sur les résultats trimestriels du fabricant de semi-conducteurs Micron, qui propulsent l'action de 17,29% dans les échanges de pré-marché. Le mouvement de fond sur les actions technologiques contraste avec le repli continu du cours du pétrole, le baril de Brent retombant à 72 dollars.

L'intelligence artificielle soutient le secteur technologique

Résultats financiers pour le fabricant de puces

Le rapport trimestriel de Micron dépasse les prévisions des analystes de Wall Street sur l'ensemble de ses segments d'activité. Le bénéfice par action ajusté s'établit à 25,11 $, contre une estimation initiale de 20,49 $. Le chiffre d'affaires généré atteint 41,46 milliards de dollars, une donnée qui se situe bien au-delà des 35,69 milliards de dollars attendus par le consensus du marché.

La croissance s'appuie sur la demande matérielle liée aux bases de données et au calcul haute performance. La division Cloud Memory enregistre 13,77 milliards de dollars de revenus avec une marge brute de 83%. Le pôle Core Data Center dégage de son côté 11,52 milliards de dollars. La marge brute globale de l'entreprise s'établit à 84,9%, justifiant la distribution d'un dividende trimestriel de 0,15 $ par titre.

La direction anticipe un chiffre d'affaires compris entre 49 et 51 milliards de dollars pour le quatrième trimestre. Les charges d'exploitation augmenteront d'environ un milliard de dollars sur le prochain exercice pour financer les investissements capacitaires. L'action Micron s'adjuge 17,29% à la suite de ces annonces financières.

Effet d'entraînement sur les indices de Wall Street

Les contrats à terme sur les indices boursiers réagissent avec force à ces publications trimestrielles. Les futures sur le Nasdaq 100 bondissent de 2,10%, représentant un gain de plus de 615 points à 30 130 points. Le S&P 500 avance de 0,65% en pré-marché, effaçant une partie de la baisse de 1,44% enregistrée lors de la séance précédente.

Le secteur technologique élargi multiplie les annonces stratégiques autour des composants de nouvelle génération. Meta confirme l'intégration des processeurs C1000 de Qualcomm dans ses centres de données d'ici 2028, poussant le titre Qualcomm en hausse de 10,57%. De son côté, IBM lance une puce d'une finesse de gravure inférieure à un nanomètre, intégrant près de 100 milliards de transistors sur une surface réduite.

Les acteurs du cloud accélèrent également leurs déploiements d'infrastructures à l'international. Amazon annonce un investissement supplémentaire de 13 milliards de dollars en Inde d'ici 2030 pour développer ses capacités de calcul. En parallèle, les autorités antitrust européennes s'apprêtent à désigner AWS et Azure comme « gardiens » dans le cadre de la nouvelle réglementation encadrant les services numériques.

Tendance des autres classes d'actifs et indicateurs

Repli de l'or noir et rebond asiatique

Le cours du pétrole brut poursuit sa correction à la baisse sur les marchés de matières premières mondiaux. Le baril de Brent s'échange autour de 72 dollars, et le référent américain WTI retombe à 69 dollars. Le dégagement technique efface la prime de risque accumulée au cours des dernières semaines, en lien avec la diminution des tensions régionales impliquant l'Iran.

Les places financières asiatiques affichent de fortes hausses dans le sillage des valeurs de la mémoire informatique. En Corée du Sud, le KOSPI gagne 5,42%, tiré par les fabricants Samsung et SK Hynix. À Tokyo, le Nikkei 225 avance de 4,79%, et l'indice CSI 300 en Chine progresse de 1,56% à la clôture.

Le marché chinois profite en outre de mesures de relance monétaire et budgétaire. La PBoC prépare une émission d'obligations souveraines de 5 milliards d'euros pour soutenir l'activité économique intérieure. Aux États-Unis, les opérateurs attendent la publication imminente de l'indice des prix PCE pour évaluer la trajectoire des taux de la Réserve fédérale.

Résistance du secteur bancaire et de la santé

La Réserve fédérale publie les résultats annuels de ses tests de résistance applicables au secteur bancaire. Trente-deux des plus grandes banques américaines démontrent leur capacité à absorber plus de 700 milliards de dollars de pertes hypothétiques. Les fonds propres reculent de 1,6% lors du scénario de crise majeure, mais se maintiennent au-dessus des seuils réglementaires exigés par la banque centrale.

Les établissements financiers révisent leurs politiques de distribution de capital après la validation de ces tests. JPMorgan augmente son dividende trimestriel à 1,65 dollar par action et valide un vaste programme de rachat d'actions ordinaires d'un montant de 50 milliards de dollars. Morgan Stanley porte son dividende à 1,15 dollar par titre et annonce des rachats d'actions pour 20 milliards de dollars, répondant ainsi aux attentes des investisseurs.

Le secteur de la santé enregistre plusieurs opérations de consolidation structurantes pour le marché. Merck KGaA prévoit d'acquérir l'entreprise Bio-Techne pour 11,3 milliards de dollars, proposant 73 dollars par action. Le laboratoire Eli Lilly confirme la prise en charge de ses traitements contre l'obésité par le programme Medicare à compter du 1er juillet 2026, élargissant son marché potentiel. Les investisseurs particuliers suivent ces évolutions sectorielles via des ETF thématiques.

❓ FAQ

Pourquoi l'action Micron enregistre-t-elle une forte hausse en pré-marché ? L'action Micron bénéficie de la publication d'un bénéfice par action de 25,11 $ et de revenus supérieurs à 41 milliards de dollars. La demande continue pour ses composants liés à l'intelligence artificielle justifie la révision à la hausse de ses perspectives de croissance trimestrielle.

Quels éléments dictent l'évolution du cours du pétrole aujourd'hui ? Le cours du pétrole brut s'ajuste à la baisse suite à l'apaisement des tensions géopolitiques impliquant l'Iran. Le baril de Brent s'établit à 72 dollars après avoir purgé une grande partie de sa prime de risque.

Comment les investisseurs peuvent-ils s'exposer au secteur technologique américain ? L'accès au secteur technologique peut s'effectuer par l'achat direct d'actions individuelles d'entreprises cotées ou par l'intermédiaire d'ETF répliquant les performances globales de l'indice Nasdaq 100.