Le prix du pétrole progresse de 3 % dans un contexte d'escalade entre les États-Unis et l'Iran et de perturbations de l'approvisionnement en mer Noire

Le prix du pétrole grimpe vers les 95 dollars le baril, les investisseurs ne percevant toujours guère de signes de progrès constructifs entre les États-Unis et l’Iran concernant la proposition de cessez-le-feu de dix jours. Au contraire, le président Donald Trump a averti Téhéran que toute nouvelle attaque contre des navires transitant par le détroit d’Ormuz entraînerait la destruction d’« une centrale électrique ou d’un pont » en Iran. Points clés Le président Trump a déclaré que les Américains soutenaient la campagne militaire bien qu’ils ne souhaitent pas une hausse des prix de l’essence, ajoutant que l’Iran portait l’entière responsabilité et serait tenu pour responsable de la mort des soldats américains. Parallèlement, Axios a rapporté que des discussions étaient en cours concernant une éventuelle rencontre au Bureau ovale entre Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

a rapporté que des discussions étaient en cours concernant une éventuelle rencontre au Bureau ovale entre Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré que l’Iran ne cherchait pas sérieusement à parvenir à un accord avec Washington. Les marchés ont interprété ses propos comme la preuve de profondes divergences stratégiques entre les deux pays et comme un signe indiquant qu’une nouvelle escalade militaire reste probable.

a déclaré que l’Iran ne cherchait pas sérieusement à parvenir à un accord avec Washington. Les marchés ont interprété ses propos comme la preuve de profondes divergences stratégiques entre les deux pays et comme un signe indiquant qu’une nouvelle escalade militaire reste probable. L’armée américaine a désormais mené sa onzième nuit consécutive de frappes contre des cibles militaires iraniennes. Dans le même temps, Washington a réaffirmé son engagement à protéger le trafic maritime commercial dans le détroit d’Ormuz, ce qui a accru les inquiétudes concernant les risques pesant sur l’approvisionnement mondial en pétrole.

contre des cibles militaires iraniennes. Dans le même temps, Washington a réaffirmé son engagement à protéger le trafic maritime commercial dans le détroit d’Ormuz, ce qui a accru les inquiétudes concernant les risques pesant sur l’approvisionnement mondial en pétrole. Parallèlement aux tensions dans le golfe Persique, le terminal CPC russe situé sur la mer Noire a suspendu ses importations de pétrole en provenance du Kazakhstan à la suite de nouvelles attaques contre des pétroliers. Cette interruption a renforcé les inquiétudes concernant l’approvisionnement mondial en brut et la stabilité à long terme du marché. LE PÉTROLE (graphique D1) Si l’on examine les niveaux de retracement de Fibonacci du dernier mouvement baissier du pétrole, les niveaux de 98 dollars et 102,50 dollars le baril apparaissent comme les principales zones de résistance. Ces deux niveaux coïncident avec d’importantes réactions des cours enregistrées en mai. Depuis le récent plus bas local proche de 70 dollars le baril, les cours du pétrole ont déjà rebondi de plus de 30 %. Source: xStation5

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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