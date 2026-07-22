Le cacao recule de 5 % dans un contexte de hausse des stocks sur l'ICE

Les contrats à terme sur le cacao (COCOA) de l’ICE restent sous pression, reculant d’environ 5 % à 5 300 dollars la tonne, alors que le raffermissement du dollar américain et la hausse des stocks de l’ICE continuent de peser sur le marché. Parallèlement, les investisseurs s’interrogent sur la capacité de l’amélioration de la demande mondiale et des risques liés aux conditions météorologiques en Afrique de l’Ouest à compenser les signes d’une augmentation de l’offre de cacao au cours des prochains mois.
Points clés
- Les cours du cacao restent sous pression après que les stocks de cacao de l’ICE ont atteint leur plus haut niveau depuis deux ans, s’établissant à 3,28 millions de sacs.
- Les données relatives à la transformation du cacao ont présenté un tableau contrasté de la demande : l’Europe a enregistré une baisse de 4,6 % en glissement annuel, tandis que l’Amérique du Nord (+7,7 %) et l’Asie (+25 %) ont affiché une croissance supérieure aux prévisions.
- Une pression supplémentaire provient de l’amélioration des conditions d’approvisionnement, notamment une hausse de 30 % en glissement annuel des exportations de cacao nigérianes en juin et une augmentation des arrivages en provenance de Côte d’Ivoire.
- À moyen terme, les prix continuent d’être soutenus par les risques météorologiques liés au phénomène El Niño, qui pourraient aggraver les conditions de culture en Afrique de l’Ouest et réduire les récoltes futures.
La demande reste inégale, mais le secteur commence à se redresser
La semaine dernière, le marché a réagi négativement après que l’Association européenne du cacao a indiqué que les broyages de cacao en Europe avaient reculé de 4,6 % en glissement annuel, enregistrant ainsi le plus faible résultat du deuxième trimestre depuis six ans. Toutefois, les inquiétudes concernant la demande mondiale ont été partiellement apaisées par des données très solides en provenance d’Amérique du Nord et d’Asie.
Les broyages de cacao en Amérique du Nord ont progressé de 7,7 % en glissement annuel, alors que le marché s’attendait à une baisse, tandis que les broyages asiatiques ont bondi de 25 % en glissement annuel, dépassant largement les prévisions. Un autre signal positif est venu de Barry Callebaut, le plus grand transformateur de cacao au monde, qui a annoncé une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de 5,7 % au cours de son troisième trimestre fiscal, ce qui représente la première hausse en glissement annuel de la société depuis plus de deux ans.
L’amélioration de l’offre pèse sur les prix malgré des inquiétudes météorologiques à plus long terme
Ces dernières semaines, le marché a reçu plusieurs signaux indiquant une amélioration des conditions d’approvisionnement. Les exportations de cacao du Nigeria ont augmenté de 30 % en glissement annuel en juin, tandis que les arrivages de cacao en Côte d’Ivoire ont progressé de 21 % depuis le début de la campagne de commercialisation actuelle par rapport à l’année précédente. Parallèlement, les stocks de cacao suivis par l’ICE ont atteint leur plus haut niveau depuis deux ans, ce qui exerce une pression à la baisse supplémentaire sur les prix.
Néanmoins, les perspectives concernant les futures récoltes restent incertaines. Des enquêtes préliminaires suggèrent que la principale récolte de cacao 2026/27 de la Côte d’Ivoire pourrait s’élever à environ 1,8 million de tonnes, soit environ 18 % de moins que la saison précédente.
De plus, le Centre américain de prévision climatique estime que le phénomène El Niño de cette année pourrait devenir l’un des plus intenses depuis plus de 75 ans, augmentant ainsi le risque de sécheresse en Afrique de l’Ouest et réduisant les rendements futurs de cacao. En conséquence, malgré la pression à court terme exercée par la hausse des stocks et le raffermissement du dollar, les fondamentaux à moyen terme du cacao restent relativement favorables.
CACAO (graphique D1)
Les cours du cacao ont reculé de plus de 15 % par rapport à leurs récents sommets locaux, qui avaient poussé le marché à 6 650 dollars la tonne, son plus haut niveau depuis l’automne 2025.
Source: xStation5
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