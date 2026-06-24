Les marchés américains tentent de retrouver des couleurs ce mercredi après une correction brutale sur les valeurs technologiques. Les futures US affichent un modeste rebond, portés par l'attente des résultats de Micron et par une détente des prix de l'énergie. La séance s'annonce déterminante pour évaluer la résistance du secteur de l'intelligence artificielle et l'orientation des actions à Wall Street.

Marchés américains : une accalmie avant de nouveaux tests

Le rebond technique des contrats à terme

Les indicateurs de pré-ouverture pointent vers une stabilisation à Wall Street. Le S&P 500 avance de 0,33% et le Nasdaq 100 de 0,63%, présentant un coup d'arrêt à la purge de la veille. Mardi, ces mêmes indices ont accusé des baisses respectives de 1,44% et 3,29%, sanctionnant massivement les entreprises liées aux semi-conducteurs.

La vague vendeuse s'explique par les interrogations croissantes sur l'endettement massif des géants du numérique. Les acteurs empruntent lourdement pour financer leurs infrastructures d'intelligence artificielle. Les opérateurs allègent donc leurs portefeuilles après une longue phase d'appréciation, préférant sécuriser leurs gains avant la publication de l'indice des prix PCE attendu en fin de semaine.

Le billet vert s'apprécie face à un panier de devises de référence, profitant des déclarations de la Réserve fédérale sur le maintien de taux directeurs élevés face à une économie robuste. La fermeté de la devise américaine pèse mécaniquement sur les métaux précieux, l'once d'or glissant sous les 4 100 à 4 047 dollars. L'argent métal touche de son côté un plus bas de 28 semaines pour s'échanger à 59,50 l'once.

Le baromètre des semi-conducteurs sous surveillance

L'attention se concentre sur les résultats de Micron Technology, programmés après la clôture. L'action du fabricant de puces mémoire a abandonné 13,18% mardi, emportée par la déroute de l'ensemble du secteur. Les chiffres trimestriels serviront d'indicateur avancé pour mesurer la véritable demande en composants destinés aux centres de données.

En parallèle, le constructeur de véhicules spatiaux SpaceX vient de placer pour 25 milliards de dollars de dette obligataire. Le titre gagne seulement 0,6% en transactions hors séance, témoignant d'une frilosité ambiante. L’opération montre que les entreprises technologiques sécurisent des financements à long terme pour figer leurs coûts d'emprunt avant d'éventuelles hausses de taux.

Dans ce climat d'ajustement, la composition des indices de référence évolue. Dès le 29 juin, Alphabet, la maison mère de Google, intégrera l'indice Dow Jones en lieu et place de l'opérateur de télécommunications Verizon. La modification reflète le poids grandissant des valeurs technologiques dans l'économie américaine.

Indicateurs cycliques et énergétiques

Les signaux contrastés de la logistique et de l'immobilier

Le secteur du transport apporte des éclairages sur la vigueur du commerce mondial. FedEx a publié un BPA (bénéfice par action) ajusté de 6,31 $ pour son quatrième trimestre, contre 6,07 $ l'an passé. La performance s'accompagne d'un chiffre d'affaires en hausse de 13%. Malgré ces données, le titre recule de 6,46% avant l’ouverture, les opérateurs exigeant des perspectives plus tranchées.

Du côté de la construction résidentielle, KB Homes annonce un BPA de 0,43 $ au deuxième trimestre, manquant les estimations fixées à 0,45 $. Les livraisons de logements chutent de 23% sur un an, illustrant l'impact du coût du crédit sur le marché immobilier. Le Congrès américain vient par ailleurs d'adopter un projet de loi visant à déréguler en partie ce secteur pour faire baisser les coûts de construction.

Les publications microéconomiques incitent les gérants de portefeuille à la prudence. Les capitaux se dirigent temporairement vers des actifs moins exposés aux aléas de la croissance. Les arbitrages défavorisent les actions américaines à caractère cyclique en ce milieu de semaine.

La détente sur les approvisionnements en énergie

Sur le front des hydrocarbures, les prix reculent grâce à l'apaisement des tensions au Moyen-Orient. Le cours du pétrole Brent s'établit autour de 76 $ le baril, et le référent américain WTI s'échange à près de 72 $. Un accord intérimaire entre Washington et Téhéran favorise une normalisation du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

La baisse des cours de l'or noir allège les charges opérationnelles des entreprises de transport et d'industrie. Les craintes d'une rupture d'approvisionnement se dissipent progressivement ce qui freine la hausse des factures énergétiques à l'échelle mondiale.

Cependant, les autorités iraniennes ont rappelé leurs conditions concernant l'accès aux sites nucléaires. La question reste subordonnée à un accord final avec les États-Unis et à la levée des sanctions. L'équilibre géopolitique demeure précaire, mais la dissipation du risque immédiat soutient indirectement la stabilisation observée en pré-ouverture sur les places boursières occidentales.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés américains ont-ils fortement baissé mardi ? La chute des marchés américains s'explique par des prises de bénéfices massives sur le secteur technologique. Les doutes sur la rentabilité des investissements dans l'intelligence artificielle ont poussé les gérants à vendre leurs positions sur les semi-conducteurs.

Quel rôle joue le cours du pétrole dans l'évolution des indices boursiers ? Une baisse du cours du pétrole réduit les coûts d'exploitation des entreprises industrielles et de transport. Cette détente aide à contenir l'inflation, ce qui peut influencer les décisions de taux de la Réserve fédérale et rassurer temporairement les opérateurs en bourse.

Comment analyser la publication des résultats de FedEx ? Les résultats de FedEx servent souvent de baromètre pour l'activité économique globale. Bien que l'entreprise affiche un chiffre d'affaires en progression, la baisse de son titre indique une inquiétude face au ralentissement de la croissance mondiale ou des prévisions jugées insuffisantes.

Quels sont les facteurs qui font varier les contrats à terme (futures US) ? Les futures US réagissent aux publications de résultats d'entreprises, aux statistiques macroéconomiques, et aux annonces géopolitiques intervenant avant l'ouverture de la bourse de New York.