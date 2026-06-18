1,38%. C'est la hausse affichée par les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ce jeudi en pré-marché, effaçant l'intégralité du recul enregistré la veille. Les investisseurs exposés aux indices américains réagissent à la signature d'un accord géopolitique au Moyen-Orient, reléguant au second plan la politique monétaire restrictive assumée par la Fed. Le S&P 500 suit la tendance avec un gain de 0,66% avant l'ouverture.

Rebond des indices américains avant l'ouverture

Le secteur technologique tracte le Nasdaq 100

La tendance s'inverse sur les contrats à terme de Wall Street après une séance de mercredi rythmée par le repli du Dow Jones (-0,98%) et du S&P 500 (-1,21%). Le Nasdaq 100 avait également cédé 0,99% sous la pression du resserrement du marché obligataire. Aujourd'hui, les futures sur l'indice technologique rebondissent de 1,38%, ce qui le ramène au contact des 30 480 points en pré-marché.

L'actualité des actions du secteur technologique alimente le mouvement haussier. Le titre Intel (INTC.US) s'apprécie en avant-Bourse (+8,67%) suite à l'annonce d'un partenariat de conception et de fabrication de puces avec Apple sur le sol américain. Apple (AAPL.US) justifie par ailleurs une révision tarifaire de ses produits par l'augmentation des coûts liés aux composants de mémoire, très demandés pour équiper les centres de données liés à l'intelligence artificielle.

La tendance profite également aux équipementiers asiatiques liés aux semi-conducteurs, soutenant la hausse de 2,25% du Kospi sud-coréen en clôture. SK Hynix (HY9H.DE) a vu son action grimper de 5,84%, portée par la livraison des échantillons de ses nouvelles mémoires avancées HBM4E. Les composants de nouvelle génération offrent des vitesses de 16 gigabits par seconde et un rendement énergétique supérieur de 20% aux modèles précédents.

Un accord géopolitique dissipe les primes de risque

Les marchés actions bénéficient de la signature électronique d'un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, officialisant un cessez-le-feu immédiat au Moyen-Orient et au Liban. Le document instaure une période de négociations de soixante jours visant la ratification d'un traité de paix définitif. Le texte prévoit la levée du blocus naval américain d'ici trente jours et le dégel des avoirs iraniens.

Les clauses économiques autorisent le retour immédiat des exportations de pétrole brut iranien sur le marché mondial, ce qui lève une contrainte sur l'offre globale. En parallèle, Téhéran a engagé des discussions avec le sultanat d'Oman pour sécuriser l'administration maritime et la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz. L'accord s'accompagne de la création d'un fonds de reconstruction régionale doté de 300 milliards de dollars.

La normalisation diplomatique provoque un ajustement immédiat à la baisse sur les matières premières énergétiques. Les cours du pétrole abandonnent plus de 2% lors des premiers échanges. Le baril de Brent se fixe à 78,65 dollars, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) s'établit à 75,32 dollars à la mi-séance européenne.

La fermeté de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt

Le comité maintient sa politique restrictive

La banque centrale américaine garde son orientation. Le comité de politique monétaire (FOMC) maintient son principal taux d'intérêt directeur dans la fourchette de 3,50% à 3,75% pour la quatrième réunion consécutive. Kevin Warsh, le nouveau président de l'institution, affirme une position stricte sur le contrôle de la stabilité des prix pour l'année 2026. Le communiqué officiel a été expurgé de la moitié de son contenu, effaçant toute référence à une potentielle baisse des taux.

Les membres de la Fed anticipent désormais un durcissement prolongé du coût du crédit. Neuf des douze votants projettent au moins une hausse supplémentaire des coûts d'emprunt d'ici la fin de l'année 2026. La prévision médiane fixe le taux d'intérêt terminal à 3,8% pour cette échéance annuelle. Kevin Warsh justifie cette trajectoire par la persistance des chocs d'offre successifs et le niveau des créations d'emplois.

L'objectif d'inflation de l'institution demeure figé à 2%. Le président de la Fed indique que des modifications interviendront prochainement dans le mode de communication et la présentation des données macroéconomiques. Parallèlement, le secteur bancaire américain dépose ce jeudi ses propositions formelles pour amender les directives de la banque centrale sur les exigences en fonds propres.

Tensions sur les rendements obligataires

L'ajustement des anticipations monétaires a pesé sur le marché de la dette dès mercredi soir. Le rendement des obligations du Trésor américain à deux ans a bondi, terminant la séance à 4,20%. Les opérateurs de marché, qui tablaient sur deux baisses de taux en début d'année, intègrent désormais le scénario de deux hausses successives pour 2026.

La fermeté du dollar américain pénalise les devises asiatiques concurrentes. Le yen japonais touche un nouveau point bas depuis 2024, déclenchant une intervention directe de la Banque du Japon. Cette action intervient quelques jours après le relèvement des taux directeurs à 1%, leur niveau le plus haut depuis des décennies.

L'Europe boursière encaisse la décision sans variation ce jeudi. Le CAC 40 gagne 0,08%, tandis que le DAX allemand s'adjuge 0,09% à 24 957 points. Seul le FTSE 100 britannique cède 1% à 10 403,92 points. La Banque nationale suisse a par ailleurs opté pour un maintien de son taux directeur jeudi matin, constatant une stabilité de ses prévisions de prix à moyen terme.

❓ FAQ sur les contrats à termes américains

Pourquoi le S&P 500 et le Nasdaq 100 progressent-ils en pré-marché ? Les contrats à terme sur les indices américains rebondissent grâce à l'annonce d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, qui dissipe une part des risques géopolitiques. Cette avancée prend temporairement le pas sur les craintes liées à la politique monétaire de la Fed.

Quel est l'impact de l'accord américano-iranien sur le cours du pétrole brut ? La levée annoncée des sanctions sur les exportations iraniennes et la perspective de sécurisation du trafic dans le détroit d'Ormuz augmentent mécaniquement l'offre mondiale. En conséquence, le pétrole brut de type Brent recule sous la barre des 79 dollars le baril.

Quelle est la prévision de la Fed concernant les taux d'intérêt pour fin 2026 ? La banque centrale américaine adopte un ton restrictif sous la présidence de Kevin Warsh. La majorité des membres du comité anticipe au moins une hausse supplémentaire du taux d'intérêt d'ici la fin de l'année 2026, portant la projection médiane à 3,8%.