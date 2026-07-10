L'entreprise maintient ses prévisions annuelles avec un objectif de flux de trésorerie disponible allant de 3 à 4 milliards de dollars.

La facture de carburant bondit de 77 %, amputant le bénéfice par action ajusté qui recule de 26 % sur l'exercice.

Le chiffre d'affaires ajusté de la compagnie progresse de 13,9 % pour atteindre 17,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2026.

Le cours de l'action Delta Air Lines cède près de 2 % à l'ouverture de Wall Street ce vendredi. La compagnie aérienne américaine présente un chiffre d'affaires record de 19,8 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2026, soutenu par la demande en cabines premium. L'envolée des cours sur le marché des matières premières pèse lourdement sur la rentabilité opérationnelle du transporteur au cours de cette période.

L'action Delta Air Lines ralentie par les coûts du carburant

Une demande commerciale soutenue au deuxième trimestre

Le deuxième trimestre de l'année 2026 valide la stratégie de montée en gamme de la compagnie basée à Atlanta. Le chiffre d'affaires publié s'établit à 19,8 milliards de dollars, signant une hausse de 19 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette performance commerciale dépasse le consensus des analystes du marché qui tablait sur des revenus à hauteur de 18,8 milliards de dollars.

L'activité de l'entreprise bénéficie d'une demande de billets sur l'ensemble des différents segments tarifaires proposés aux voyageurs. Les revenus générés par les réservations en cabines premium affichent une progression de 17 % sur un an. En parallèle de la billetterie classique, le programme de fidélité de la marque enregistre une croissance de 19 % de ses recettes commerciales sur la période analysée.

Les multiples services annexes participent également à la consolidation du chiffre d'affaires ajusté, qui atteint 17,7 milliards de dollars au terme du trimestre. Les activités de maintenance aéronautique destinées aux tiers se détachent avec un bond de 32 % de leurs facturations factuelles. Ces vecteurs de revenus additionnels permettent au transporteur d'amortir une fraction de la hausse de ses charges d'exploitation.

L'impact direct de la flambée du kérosène

L'inflation des coûts de l'énergie dégrade la rentabilité globale de l'entreprise sur ce trimestre de printemps. La facture de carburant ajustée s'envole de 77 % sur douze mois glissants pour atteindre 4,41 milliards de dollars. Le prix moyen du gallon consommé par la flotte de l'entreprise subit une augmentation de 75 % par rapport à l'exercice précédent.

Cette contrainte de marché comprime le résultat opérationnel ajusté, qui recule de 24 % pour s'établir à 1,56 milliard de dollars. La marge opérationnelle ajustée tombe ainsi à 8,8 %, contre un taux de 13,3 % affiché un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté, également nommé BPA, ressort à 1,56 dollar, marquant un repli de 26 % et manquant de 4 cents l'estimation fixée par Jefferies.

Le directeur général Ed Bastian précise que le groupe dégage un bénéfice avant impôt de 1,4 milliard de dollars. La génération de trésorerie s'en ressent immédiatement sur les comptes, avec un flux de trésorerie disponible de 209 millions de dollars au deuxième trimestre, soit une chute de 71 % sur un an. Sur l'ensemble des six premiers mois de l'année, la compagnie préserve un flux de trésorerie de 1,44 milliard de dollars.

Perspectives confirmées pour la fin de l'exercice 2026

Des objectifs de rentabilité maintenus pour l'année

La direction de l'entreprise maintient le cap financier annoncé pour la deuxième partie de l'année 2026. Pour le troisième trimestre à venir, les projections ciblent une croissance des revenus comprise entre 15 et 17 %. La marge opérationnelle de la société devrait se stabiliser dans une fourchette allant de 11 à 13 %.

Le bénéfice par action attendu sur la période estivale se situe entre 2 et 2,50 dollars. Pour l'ensemble de l'exercice 2026, l'entreprise confirme la perspective d'un bénéfice ajusté compris entre 6,50 et 7,50 dollars par titre financier. Le groupe vise la génération d'un flux de trésorerie disponible allant de 3 à 4 milliards de dollars d'ici le 31 décembre.

Le cabinet Jefferies s'appuie sur l'amélioration séquentielle des revenus unitaires pour justifier ses prévisions sur la valeur boursière. L'analyste Sheila Kahyaoglu conserve sa recommandation d'achat sur le dossier avec un objectif de cours fixé à 105 dollars. Les investisseurs exposés aux actions américaines évalueront la capacité du transporteur à répercuter ses coûts énergétiques sur le prix de ses billets d'avion au cours de l'été.

La réaction de la place boursière américaine

Le cours de l'action Delta Air Lines subit un mouvement de recul à l'ouverture des échanges sur la place boursière de Wall Street ce vendredi. Le titre perd près de 2 %, affecté par des coûts unitaires hors carburant jugés élevés par les cambistes. Les performances chiffrées enregistrées sur le réseau transatlantique s'inscrivent en deçà des attentes de la place financière.

Le résultat net comptable publié sous la norme GAAP s'établit à 1,60 milliard de dollars, un montant supérieur au consensus S&P qui ciblait 1,02 milliard de dollars. Malgré ce dépassement sur la ligne brute, la contraction de 25 % du résultat net par rapport à 2025 incite les gérants de portefeuille à la plus stricte prudence. Les incertitudes géopolitiques actuelles font craindre de nouvelles tensions sur la chaîne d'approvisionnement pétrolière mondiale.

L'évolution boursière du titre Delta dépendra de l'orientation des prix du kérosène au cours du second semestre de l'année. L'entreprise parie sur une normalisation de ses capacités de vol et sur la rentabilité de ses cabines premium pour retrouver des marges bénéficiaires à deux chiffres. Les épargnants utiliseront ces paramètres d'exploitation pour ajuster leur allocation sur les fonds indiciels sectoriels liés au tourisme et aux transports.

❓ FAQ

Pourquoi le cours de l'action Delta Air Lines baisse-t-il aujourd'hui ?

Le titre recule à Wall Street en raison de la contraction des marges de l'entreprise. La flambée de 77 % des coûts du kérosène au deuxième trimestre 2026 pèse directement sur la rentabilité opérationnelle et inquiète les marchés malgré un chiffre d'affaires record.

Quels sont les facteurs qui influencent le bénéfice par action de la compagnie ?

Le bénéfice par action d'une compagnie aérienne dépend du taux de remplissage de la flotte, des revenus additionnels générés par les services (cabines premium, programmes de fidélité) et de la maîtrise stricte des charges d'exploitation, dont le carburant représente la variable la plus incertaine.

Comment investir sur le secteur aérien ?

L'exposition financière à cette industrie s'obtient par l'achat d'actions individuelles de compagnies cotées, de constructeurs aéronautiques ou de sous-traitants. L'investisseur peut également se positionner via des ETF thématiques qui répliquent les performances d'un panier diversifié de valeurs du transport et du tourisme mondial.