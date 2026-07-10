Résumé quotidien : La semaine s'achève sur une note positive. SK Hynix en hausse de 14 % au Nasdaq. Le secteur de l'énergie en baisse (10.07.2026)

🇺🇸 Actions américaines et sentiment du marché Les contrats à terme sur indices américains affichent désormais de légers gains, portés par les développements géopolitiques et l’optimisme dans le secteur technologique : Les contrats à terme de Wall Street sont passés en légère hausse, portés par l’optimisme suscité par l’introduction en bourse de SK Hynix et par l’annonce de Donald Trump selon laquelle les États-Unis ont accepté les pourparlers demandés par l’Iran. Les contrats à terme sur le Dow Jones ( US30 ) et le S&P 500 ( US500 ) ont tous deux progressé de 0,3 %, tandis que ceux sur le NASDAQ 100 ( US100 ) ont légèrement augmenté de 0,25 %. À l’inverse, les contrats à terme sur l’indice des petites capitalisations Russell 2000 ( US2000 ) ont fait figure d’exception, reculant de 0,45 %.

Les contrats à terme de Wall Street sont passés en légère hausse, portés par l’optimisme suscité par l’introduction en bourse de SK Hynix et par l’annonce de Donald Trump selon laquelle les États-Unis ont accepté les pourparlers demandés par l’Iran. Les contrats à terme sur le Dow Jones ( ) et le S&P 500 ( ) ont tous deux progressé de 0,3 %, tandis que ceux sur le NASDAQ 100 ( ) ont légèrement augmenté de 0,25 %. À l’inverse, les contrats à terme sur l’indice des petites capitalisations Russell 2000 ( ) ont fait figure d’exception, reculant de 0,45 %. Les ADR de SK Hynix s’envolent de 14 % lors de leurs débuts historiques à New York : Les American Depositary Receipts (ADR) du géant sud-coréen des semi-conducteurs ont bondi de 14 % pour atteindre 170 dollars lors de la séance de vendredi. La société a levé la somme record de 26,5 milliards de dollars, marquant ainsi la plus importante introduction en bourse jamais réalisée par une entreprise étrangère dans l’histoire des États-Unis. Le début des négociations régulières est prévu lundi sous le symbole boursier SKHY.

Les American Depositary Receipts (ADR) du géant sud-coréen des semi-conducteurs ont bondi de 14 % pour atteindre 170 dollars lors de la séance de vendredi. La société a levé la somme record de 26,5 milliards de dollars, marquant ainsi la plus importante introduction en bourse jamais réalisée par une entreprise étrangère dans l’histoire des États-Unis. Le début des négociations régulières est prévu lundi sous le symbole boursier SKHY. Meta bondit de 5,5 % grâce à ses projets de production de puces sur mesure et de monétisation : Les actions de la société mère de Facebook ont rebondi après l’annonce du lancement, en septembre, de la production de ses propres puces d’IA en partenariat avec Broadcom et TSMC. Cette stratégie prévoit également de monétiser la capacité de calcul excédentaire afin d’optimiser les coûts des centres de données et de réduire sa dépendance à long terme vis-à-vis du matériel Nvidia. 🇪🇺 Marchés européens Les indices de référence européens clôturent vendredi sur une note d’optimisme modéré : Les marchés européens ont enregistré des gains réguliers, emmenés par le FTSE 100 britannique (UK100) et le FTSE MIB italien (ITA40), qui ont tous deux progressé de 0,7 %. Le CAC 40 français (FRA40) a progressé de 0,25 %, tandis que le DAX allemand (DE40) a terminé la dernière séance de la semaine à un niveau stable. 🌍 Économie et banques centrales Les chiffres de l'emploi au Canada dépassent les estimations mais soulignent le frein posé par le commerce : L'économie canadienne a créé 18 000 emplois en juin, faisant reculer le taux de chômage à 6,5 %, un résultat meilleur que prévu. Toutefois, cette croissance a principalement été tirée par les emplois à temps partiel, tandis que le secteur manufacturier a supprimé 17 000 emplois en raison des droits de douane américains. Si ces données ont fait progresser le dollar canadien de 0,25 % face au billet vert, elles ne devraient pas modifier les perspectives générales de la Banque du Canada en matière de politique monétaire. 💱 Marché des changes (FX) L'indice du dollar recule vers son niveau de soutien alors que le yen mène la hausse parmi les devises du G10 : L'indice du dollar américain (USDIDX) a reculé de 0,1 % pour revenir à son niveau de soutien local, proche de 100,600, en réaction à l'apaisement des tensions géopolitiques suite à la mise au point des discussions entre les États-Unis et l'Iran. Le yen japonais s’est imposé comme la devise la plus performante du G10, les paires USDJPY et EURJPY reculant de 0,5 % après que le ministre japonais des Finances a annoncé son intention d’« encourager » les fonds nationaux à investir dans des actifs locaux. L’appétit pour le risque a également soutenu le dollar australien (AUDUSD : +0,3 %) et le dollar néo-zélandais (NZDUSD : +0,4 %), tandis que la paire EURUSD a terminé stable à 1,1430. 🛢️ Matières premières, énergie et agriculture Les indices de référence énergétiques reculent sur fond d’apaisement des tensions : Les cours du pétrole et du gaz naturel ont tous deux baissé à l’approche du week-end, la Maison Blanche ayant assoupli sa position vis-à-vis de l’Iran. Le Brent a reculé de 0,6 % à 75,60 dollars le baril, le WTI a perdu 1 % à 71,10 dollars le baril, et les contrats à terme sur le gaz naturel américain ( NATGAS ) ont chuté de 2,8 %, reflétant une baisse de 2 % des contrats européens.

Les cours du pétrole et du gaz naturel ont tous deux baissé à l’approche du week-end, la Maison Blanche ayant assoupli sa position vis-à-vis de l’Iran. Le Brent a reculé de 0,6 % à 75,60 dollars le baril, le WTI a perdu 1 % à 71,10 dollars le baril, et les contrats à terme sur le gaz naturel américain ( ) ont chuté de 2,8 %, reflétant une baisse de 2 % des contrats européens. Le rapport WASDE déclenche une vague de hausses sur l’ensemble des matières premières agricoles : La dernière publication du rapport WASDE a fait état de stocks de fin d’exercice inférieurs aux prévisions pour le maïs (1 790 millions contre 1 889,5 millions prévus) et le soja (310 millions contre 335 millions prévus). À l’inverse, les stocks de fin d’exercice du blé (722 millions) et du coton (4,1 millions) ont dépassé les prévisions consensuelles. Malgré ces données mitigées sur l’offre, l’ensemble du secteur a clôturé en territoire positif : le maïs a progressé de 2 %, le soja de 1 %, le blé a bondi de 3,5 % et le coton a légèrement augmenté de 0,7 %.

La dernière publication du rapport WASDE a fait état de stocks de fin d’exercice inférieurs aux prévisions pour le maïs (1 790 millions contre 1 889,5 millions prévus) et le soja (310 millions contre 335 millions prévus). À l’inverse, les stocks de fin d’exercice du blé (722 millions) et du coton (4,1 millions) ont dépassé les prévisions consensuelles. Malgré ces données mitigées sur l’offre, l’ensemble du secteur a clôturé en territoire positif : le maïs a progressé de 2 %, le soja de 1 %, le blé a bondi de 3,5 % et le coton a légèrement augmenté de 0,7 %. L’or recule de 0,4 % à 4 100 USD/oz ; l’argent recule de 0,35 % à 53,77 USD/oz. 🪙 Cryptomonnaies Les actifs numériques tradeent en nette hausse : Les principales cryptomonnaies ont suivi la tendance générale à la prise de risque sur le plan macroéconomique. Le Bitcoin (BTC) a gagné 1,15 % pour s’échanger juste à la barre des 64 000 dollars, tandis que l’Ethereum (ETH) a surperformé avec une hausse de 2,6 %, portant son cours à 1 795 dollars.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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